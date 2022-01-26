 العراق بين مأزق سياسي ومواجهة استحقاقات الديمقراطية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

العراق بين مأزق سياسي ومواجهة استحقاقات الديمقراطية

رغم مرور أشهر على تنظيم الانتخابات في العراق، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم تشكل حكومة جديدة حتى الآن، لتقود البلاد، في ظل مأزق داخلي ومطبات خارجية. القوى السياسية متخندقة في أماكنها. فأين العراق من الديمقراطية؟

أنصار تحالف فتح في بغداد

أنصار تحالف فتح في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي يتظاهرون اعتراضا على نتائج الانتخابات

بعد بضعة أيام سيحطم العراق رقما قياسيا، لكن ليس في مجال يمكن لساسة البلد الفخر به، بل أن العراق سيدخل 200 يوما من دون حكومة جديدة، بعد إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021 وبعد التصديق على نتائجها في شهر كانون الأول/ ديسمبر. الرقم القياسي العالمي صعب تحطيمه فهو باسم بلجيكا التي بقيت مرة من المرات من دون حكومة جديدة بعد انتخابات تشريعية لمدة بلغت أكثر من 500 يوم. إلا أن الرقم القياسي العراقي كان في عام 2010، حين مرت 208 أيام إلى أن تشكلت حكومة جديدة.

لماذا التأخير؟

الفائز بالانتخابات هو تحالف "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر، الذي أثار جدلا مؤخرا باقتراحه قانونا  يجرم التطبيع والتواصل مع إسرائيل  والذي أقر فعلا بسرعة من قبل البرلمان. مقتدى الصدر يحاول منذ أشهر بناء حكومة من خلال التحالف مع قوى سنية وكردية، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البرزاني وتحالف تقدم بقيادة رئيس البرلمان العراقي الذي جددت ولايته محمد الحلبوسي.

مختارات

أكثر من 11 مليار دولار دخل العراق من صادرات النفط خلال شهر واحد. المشاريع متوقفة والميزانية غير مصدق عليها وحكومة المستقبل غائبة والزمن لا ينتظر!

التقسيم السياسي في العراق موزع جغرافيا أيضا، في الوسط والجنوب أغلبية شيعية وفي الغرب سنية وفي شمال الشرق كردية. ومنذ عام 2003 مع سقوط نظام الدكتاتور صدام حسين توزعت المناصب السيادية على حسب التقسيمات الإثنية والمذهبية. للشيعة الذين يمثلون الأغلبية منصب رئاسة الوزراء، وللسنة منصب رئاسة البرلمان وللكرد رئاسة الجمهورية. التوزيعات هذه محاولة لتجنب الصراعات والقتال بين القوى السياسية.

مقتدى الصدر يحاول منذ أشهر بناء حكومة من خلال التحالف مع قوى سنية وكردية، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البرزاني وتحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان العراقي الذي جددت ولايته محمد الحلبوسي.

مقتدى الصدر يحاول منذ أشهر بناء حكومة من خلال التحالف مع قوى سنية وكردية، وتشكيل حكومة أغلبية.

والصراع الذي يدور بين القوى السياسية اليوم هو حول مطلب مقتدى الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وتواجد معارضة فعلية في البرلمان. فمن بين القوى السياسية الكردية والشيعية من لم يحصد العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية، ولذا يرغب الصدر في أن لا تشارك هذه القوى السياسية - خصوصا الشيعية منها – في تشكيل الحكومة المقبلة.  ففي الحكومات الماضية منذ عام 2003 تشكلت الحكومات بحيث تشغل كل القوى السياسية مناصب في الحكومة والدولة.

تقدم ديمقراطي؟

هل يمكن اعتبار هذا الصراع على تشكيل حكومة أغلبية تقدما ملموسا في العملية الديمقراطية في العراق؟ 

رغم المأزق السياسي بين الأطراف المتصارعة، كان العنف قليلا نسبيا. ففي يناير/كانون الثاني الماضي بدا أن تحالف الفتح والقوى السياسية المسلحة تحاول اللجوء إلى القوة من أجل السلطة رغم خسارتها الانتخابات. ويعتقد أن عناصر منها كانت خلف هجمات طالت مقار أحزاب سياسية أو محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته الكاظمي. لكن الوضع بقي هادئا منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارات بشأن اعتراضات قدمت على نتائج الانتخابات، وقبل بقراراتها الساسة المعترضون.

خبراء تحدثت إليهم DW أوضحوا أن هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية لمأزق تشكيل الحكومة. فنار حداد، أستاذ مساعد في جامعة كوبنهاغن متخصص في الشؤون العراقية، قال إن الصراع على تشكيل حكومة أغلبية يمكن اعتباره قطيعة إيجابية مع الماضي.

لكن الوضع الأساسي لم يتغير، يقول لـ DW. ويرى أن الأحزاب السياسية التي لديها ميليشيات مدعومة بالسلاح مازالت تتمتع بالقوة. وقال حداد: "أحد أسباب عدم تمكنهم من تشكيل حكومة حتى الآن هو على وجه التحديد بسبب السلطة التي يمارسها الجانب الآخر". وأضاف "لا أرى تغييراً جوهرياً في الاقتصاد السياسي للعراق".

ويعتبر حداد أن هناك أمرا إيجابيا على المدى الطويل، ألا وهو غياب التدخل الأجنبي. ففي الماضي لعب طرفان خارجيان رئيسيان - الولايات المتحدة وإيران – دورا حاسما في تشكيل الحكومة. هذه المرة "لا يوجد وسيط خارجي الآن يفرض صفقة"، بحسب وصفه. ويضيف موضحا: "من الصعب الجزم بذلك ، لكن من المحتمل أن يكون لهذا أثر إيجابي. من الناحية المثالية، سيدفع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل وسط".

أما بالنسبة لسجاد جياد المحلل المقيم في العراق فإن الجمود السياسي علامة سيئة. وأردف قائلا: "عندما يتعلق الأمر بتعزيز السلطة السياسية لطائفة أو عرقية، تتحد الأحزاب ضد خصومها". لكنه أشار إلى أن "المعارك السياسية الآن هي داخل الطائفة وكل طرف يتنافس مع خصومه الداخليين. وهذا يجعله صراعا من أجل البقاء. وبالتالي يصبح الأمر أكثر حدة وخطورة ويجعل السياسة أكثر صعوبة". ويرى أن تفسير الغياب النسبي للعنف يعود ربما إلى أن الجمود السياسي قد وفر نقطة استقرار". مؤكدا أن ليس لدى أي من الجماعات "أي حافز للتخلي عن أي شيء أو لزيادة الضغط" ، وأن احتمالات تصاعد العنف تظل مرتفعة إذا تغير الوضع مرة أخرى.

يذهب مؤشر مجلة ايكونوست للديمقراطية إلى أن العراق سلطوي.

ترى منظمات دولية تراقب الديمقراطية في العالم مثل "فريدم هاوس" أن العراق "ليس حرا"، رغم الانتخابات.

أين نهاية الجمود السياسي؟

حمزة حداد المحلل السياسي في بغداد والزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، يعتقد أن الميزانية الفيدرالية  وإقرارها ربما ستكون سببا لتحرك المفاوضات بين الأطراف. ففي منتصف أيار /مايو ، أوضحت المحكمة العليا في العراق ما يمكن للحكومة المؤقتة ، مثل الحكومة التي تدير البلاد حاليًا ، فعله وما لا تستطيع فعله. أحد هذه الأشياء هو تمرير الميزانية الأكبر التي يقول السياسيون إنها ضرورية للمساعدة في المشاكل المستمرة، مثل البطالة، و كذلك المخاوف الجديدة، مثل أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار.

ويشرح حداد أن بإمكان الحكومة الحالية الالتفاف على كثير من الأمور وتمرير قرارات، لكنه يوضح "إذا ما واجهوا مشاكل حقيقية وبدأنا نشاهد الحكومة كبطة عرجاء ، ربما حينها ستقرر الأطراف المتصارعة الدخول في مفاوضات حقيقية".

كل الخبراء الثلاثة الذين تحدثت معهم DW يتفقون على أن المأزق أو الجمود السياسي سينتهي على  الأرجح بحل وسط من نوع ما. وحول الدعوات لإعادة الانتخابات بسبب الجمود السياسي قال جياد إن هذا يثير المزيد من حالة عدم اليقين أما التوصل إلى حل وسط فربما "ستستمر كل الأطراف بادعاء فوزها وتمسكها بمبادئها و، وإعلان نصرها في جوانب معينة".

أين العراق من الديمقراطية؟ 

النقاش حول إن كان العراق ديمقراطيا أم لا مستمر. كثير من الباحثين السياسيين حول العالم وكذلك  المواقع التي تدرس النظم الديمقراطية ومن بينها بولتي تصنف العراق على أنه ديمقراطي. بينما ترى منظمات أخرى مثل "فريدم هاوس" أن العراق "ليس حرا". فيما يذهب مؤشر مجلة ايكونوست للديمقراطية إلى أن العراق "سلطوي". فنار حداد من جامعة كوبنهاغن يقول "لن أتردد في قول إن العراق لا يمتلك ديمقراطية كاملة"، موضحا أن هناك العديد من العوامل التي تحول دون ازدهار الديمقراطية، بما في ذلك "ضعف سيادة القانون والإفلات من العقاب الذي تمارسه الطبقات السياسية والعناصر المسلحة".

أما الأمر الديمقراطي الوحيد القائم في العراق فهو إجراء انتخابات ديمقراطية، واختتم حداد بالقول إن الجمود السياسي الحالي، يظهر أن "التصويت يلعب دورا محدودا للغاية في إملاء سياسة الحكومة أو تشكيل الحكومة، وأعتقد أن ذلك يقلل من أهلية العراق لأن يُطلق عليه لقب ديمقراطي".

 

كاثرين شير/ ع.خ

  • جنود أمريكيون في بيجي شمال العراق - صورة بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2004

    من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق

    نهاية رسمية للمهام القتالية

    تنتهي "المهام القتالية" لقوات التحالف الدولي في العراق في آخر يوم من عام 2021، حسب ما أعلنت حكومة هذا الأخير. لكن ذلك لا يعني رحيلها، بل ستصبح مهامها محصورة على التدريب والاستشارة، وهي المهمة التي بدأت فيها رسمياً منذ صيف 2020، كما أنها ستقوم بـ "الدفاع عن نفسها في حال أي هجوم ضدها"، حسب بيان للتحالف.

  • مشاهد للدمار في الموصل - صورة بتاريخ 10 ديسمبر 2020

    من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق

    هل تحقق هدف القضاء على "داعش"؟

    ركزت قوات التحالف الدولي على مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، خصوصاً بعد سقوط الموصل في أيادي مقاتليه عام 2014. وأعلن العراق ومعه قوات التحالف النصر على التنظيم الإرهابي عام 2017، لكن الأوضاع الأمنية في البلد لم تتحسن كثيراً، فبعد فترة من الهدوء، عاد التنظيم مؤخراً لشن عمليات انتحارية. ومع ذلك، فقوات التحالف لا ترغب في مزيد من القتال، ويصل عددها إلى 3500 مقاتل، بينهم 2500 أمريكي.

  • موالون للحشد الشعبي وإيران في احتجاجات ببغداد - صورة بتاريخ 3 يناير 2021

    من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق

    إخلاء للساحة أمام إيران؟

    غير أن التهديد الأكبر لقوات التحالف لا يأتي من "داعش" وحده، بل من فصائل مقاتلة موالية لإيران إلى جانب فصائل سياسية، خصوصاً فصائل الحشد الشعبي التي تضغط لرحيل كامل لكل القوات الأجنبية. ويثير متابعون مخاوف من سقوط العراق في دائرة النفوذ الإيراني، إذ تحولت طهران إلى اللاعب الإقليمي الأول في البلد، ولم ينجح كثيراً الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2019 في إنهاء هذا التدخل.

  • الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما - صورة بتاريخ 21 أكتوبر 2020

    من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق

    أوباما أول من بدأ الانسحاب

    الانسحاب الأمريكي من العراق ليس جديداً، فقد بدأ في عهد باراك أوباما، وفق خطة هدفت إلى سحب جلّ القوات بحدود نهاية 2011 مع الإبقاء على قوة لا تزيد عن 50 ألف جندي. غير أن ظهور "داعش" دفع أوباما إلى إعادة إرسال قوات جديدة عام 2014 تحت مظلة التحالف الدولي. أراد أوباما التخلص من التركة الثقيلة لسلفه جورج بوش في الشرق الأوسط، لكن قراره أثار كذلك انتقادات بتركه البلد مفتوحا أمام النفوذ الإيراني.

  • الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - صورة بتاريخ 2 ديسمبر 2019

    من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق

    ترامب والانسحاب الجزئي

    على العكس من سياسة الجمهوريين، ذهب دونالد ترامب نحو تخفيض قوات بلاده في الشرق الأوسط ومن ذلك العراق في إطار سياسته "أمريكا أولاً". لم يكن متحمساً لسحب شامل للقوات من العراق بسبب عدائه الكبير لإيران واستمرار تهديدات "داعش"، كما أشرف على عملية نوعية باغتيال الإيراني قاسم سليماني، لكن في نهاية ولايته أمر بسحب جزئي للقوات، كما اعتبر أن "غزو العراق" كان خطأ كبيراً.

  • الرئيس الأمريكي جو بايدن - صورة بتاريخ 6 نوفمبر 2020

    من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق

    بايدن يغلق القوس

    لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن سياسة سلفه دونالد ترامب في العراق رغم تباين وجهات نظرهما في ملفات كثيرة، ولم يلغ سحب القوات. تظهر السياسة الأمريكية متسقة في السنوات الأخيرة بتقليل القوات العسكرية في مناطق النزاع، وهو ما حدث كذلك في أفغانستان. لكن بايدن لا يريد إخلاء تاماً للساحة العراقية خصوصاً بعد الفوضى التي وقعت في كابول، وعبر مهام التدريب والاستشارة، يريد الحفاظ على حضور أمريكي في البلد.

  • الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن - صورة بتاريخ 19 مارس 2003

    من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق

    بوش- مهندس احتلال العراق

    كانت واشنطن تنظر إلى العراق كأحد محاور الشر في عهد جورج بوش، وبعد سنوات من الحصار الاقتصادي، قرّر بوش اجتياح البلد عسكرياً وإسقاط نظام صدام حسين عام 2003 تحت ذريعة وجود أسلحة الدمار الشامل، وهو ما لم يتأكد بشكل مستقل. أرسل بوش أكثر من مئة ألف جندي أمريكي، وكان يخطط لـ "عراق ديمقراطي" حسب قوله، لكن القرار حظيت بانتقادات محلية ودولية، خصوصا من الأمم المتحدة.

  • تفجيرات إرهابية في البصرة - صورة بتاريخ 7 ديسمبر 2021

    من التدخل العسكري إلى الاكتفاء بالتدريب.. مسار القوات الغربية في العراق

    مستنقع الموت

    لم تنجح سياسة بوش في خلق الاستقرار بالبلد التي تحوّل إلى بؤرة لا استقرار وساحة من القتل. تجاوزت حصيلة القتلى العراقيين حتى عام 2010 أكثر من 100 ألف، ووصلت بين الجنود الأمريكيين إجمالاً إلى حدود 5 آلاف فضلاً عن آلاف المصابين. زيادة على مهاجمة الأهداف الامريكية، عاش العراق عنفاً طائفياً خطيراً بين فصائل شيعية وأخرى سنية، كما تدهور الاقتصاد أكثر، ما انعكس على أعداد الفارين من البلد.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

العراق اليوم: عجلة العراق متوقفة في انتظار حكومة بحكم الغيب !  

مواضيع ذات صلة

ARCHIV 2019 *** Iraq Council of Representatives Speaker Mohammed al-Halbousi speaks at the United States Institute of Peace (USIP) in Washington, DC, on March 29, 2019. - USIP held a discussion on A New Parliament in Iraq, focusing on priorities, the battle against violent extremism, and a vision for peace and stability. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP via Getty Images)

عقب تأكيد إعادة انتخابه.. هجوم على منزل رئيس برلمان العراق 26.01.2022

هجوم صاروخي استهدف منزل لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وُصف بـ"العمل الإرهابي". الهجوم جاء بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية على إعادة انتخاب الحلبوسي على رأس هذه الهيئة التشريعية.

09.01.2022, Irak, Baghdad: Die neu gewählten Abgeordneten stehen während der ersten Sitzung des irakischen Parlaments im Sitzungssaal. Drei Monaten nach den Wahlen im Irak fand die erste Parlamentssitzung statt, die wegen lautem Zank und Gerangel zwischen den einzelnen Blöcken abgebrochen werden musste. Foto: Uncredited/Iraqi Parliament Media Office/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد ويؤجل الجلسة 26.03.2022

فشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس جديد للبلاد وذلك بسبب عدم تحقق نصاب الثلثين بعد إعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائها البالغ عددهم 126 نائباً مقاطعة الجلسة. تم تأجيل الجلسة إلى الأربعاء المقبل.

07.10.2019, Irak, Bagdad: Irakische Sicherheitskräfte fahren bewaffnet durch die Stadt. In der Hauptstadt sowie in mehreren anderen Provinzen des Landes waren am 01.10.2019 Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft ausgebrochen. Nach offiziellen Angaben starben dabei mehr als 110 Menschen, mehr 6100 wurden verletzt. Foto: Hadi Mizban/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

الصدر يجدد الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات العراقية 08.12.2021

بعد هجوم دام لتنظيم "داعش" في قضاء مخمور وتفجير دراجة نارية مفخخة في البصرة أسفر عن قتلى وجرحى، أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنه لا بد من حصر السلاح بيد الدولة "والعمل الجاد من أجل حل كل المليشيات المنفلتة".