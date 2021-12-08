 العراق- انتهاء المهمة ″القتالية″ للتحالف الدولي ودفن رفات إيزيديين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.12.2021

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العراق- انتهاء المهمة "القتالية" للتحالف الدولي ودفن رفات إيزيديين

أعلن العراق والتحالف الدولي ضد "الدولة الإسلامية" انتهاء مهمة قوات التحالف "القتالية"، في خطوة تحول القوات المتبقية إلى أعمال التدريب والاستشارات. هذا في وقت جرى دفن رفات مدنيين إيزيديين قضوا على يد التنظيم.

قوات مظلات أمريكية في طريقها للعراق (صورة من الأرشيف)

أعلن التحالف الدولي في بيان أنه "وفقاً للاتفاق المشترك، لن تكون هناك قوات أميركية بدور قتالي في العراق بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2021".

أعلن العراق الخميس (التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2021) نهاية "المهام القتالية" لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على أراضيه، لتصبح مهام تلك القوات مهام تدريب واستشارة حصراً.

وإذا كان هذا الإعلان لم يغير كثيرا في الوضع على أرض الواقع، إلا أنه أساسي بالنسبة للحكومة العراقية التي تعطيه أهمية كبرى بمواجهة تهديدات فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بمغادرة كافة القوات الأميركية البلاد.

وأعلن عن هذا التغيير في مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أوّل مرة في حزيران/يوليو في واشنطن على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة.

وفي تغريدة جاءت إثر اختتام محادثات فنية عسكرية بين الطرفين العراقي والتحالف، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الخميس: "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف" مضيفاً أن العلاقة "ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

وقال الميجر جنرال جون برينان القائد بقوات التحالف في بيان "ونحن ننهي دورنا القتالي، سنظل هنا بدعوة من جمهورية العراق لتقديم النصح والمساعدة وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية".

مختارات

حيدر آل مرجان، واحد من الشباب العراقيين الذين خرجوا إلى الشارع احتجاجاً على أوضاع البلد. سرعان ما انقلبت حياته رأساً على عقب، واضطر كغيره من آلاف العراقيين للهرب إلى أوروبا،بر أكثر طرق الهجرة خطراً: طريق بيلاروسياَ.

كان تحسين بك زعيم شعب مضطهد يعاني من الشتات في مختلف أنحاء العالم. أمير الإيزيديين توفي في منفاه بمدينة هانوفر الألمانية، ويُتوقع دفنه نهاية هذا الأسبوع في شمال العراق.

لم يكتف تنظيم "داعش" الإرهابي بقتل الإيزيدين وأسر النساء والفتيات الإيزيديات وبيعهن في سوق النخاسة، وإنما لجأ أيضا لتجنيد الأطفال الصغار، كما يروي الطفل أكرم البالغ من العمر تسعة أعوام فقط، لـDW.

رفعت منظمة إيزيدية في ألمانيا دعوى قضائية ضد وزيري الداخلية والعدل الألمانيين، متهمة الحكومة الألمانية بـ"عرقة العدالة" من خلال عدم فعل أي شيئ لمحاكمة مقاتلي "داعش" المشتبه بقيامهم بجرائم حرب في سوريا والعراق.

يتعين على عوائل تنظيم "الدولة الإسلامية" العائدة إلى بيوتها من مخيمات الاعتقال، اللجوء لأطراف محلية طلباً للعون في ظل غياب رؤية حكومية لإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع من جديد. DW زارت بعضها واستطلعت أحوالها.

في الواقع، سيبقى نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف في العراق. هذه القوات لا تقاتل وتقوم بدور استشارة وتدريب منذ صيف 2020.

وتشكّل التحالف الدولي بقيادة واشنطن والذي يضم أكثر من 80 دولة، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا والكثير من الدول العربية، في العام 2014 لدعم الهجمات في العراق وسوريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأعلن العراق النصر على الجهاديين في كانون الأول/ديسمبر 2017. لكن الهجمات ضد قوات الأمن متواصلة وشهدت الأسابيع الماضية عدة هجمات آخرها مقتل العديد من مقاتلي البشمركة الكردية في شمال العراق في هجمات للتنظيم.

وأعلن التحالف الدولي في بيان لاحقاً عن أن "القوة الدولية المكلفة الحفاظ على الهزيمة الدائمة" لتنظيم الدولة الاسلامية "أكملت انتقالها إلى الدور غير القتالي قبل نهاية العام الذي كان مخططاً له". وذكر أن "المهمة الجديدة هي تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات العراقية". وأشار البيان إلى أنه "وفقاً للاتفاق المشترك، لن تكون هناك قوات أميركية بدور قتالي في العراق بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2021".

وأضاف "ستقوم القوات العراقية العاملة في القواعد العراقية بحماية أفراد التحالف المدعوين كضيوف. وبينما لن يكون لأفراد التحالف أي دور قتالي، فإنهم يحتفظون بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس".

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عودة مئات اللاجئين العراقيين إلى بلادهم من بيلاروسيا بعد فشلهم في دخول الأراضي الأوروبية

دفن رفات عشرات الإيزيديين

وعلى صعيد ذي صلة، جرت في إحدى قرى قضاء سنجار، 120 كيلومتراً جنوب غرب الموصل، اليوم الخميس، مراسيم شعبية وحكومية لدفن جثامين 41 مدنياً إيزيدياً قتلوا على يد مسلحي تنظيم "داعش" أوائل آب/ أغسطس 2014، بعد التعرف على هويات الضحايا. 

وحضر المراسم الأب الروحي للإيزيديين بابا شيخ وممثلي رئيس جمهورية العراق، وعدد من كبار المسؤولين، وأعداد كبيرة من ذوي الضحايا والمواطنين الإيزيديين.

وقال نايف جاسم، مختار قرية كوجو والمشرف على مراسم دفن رفات الضحايا اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "هذه الرفات تم العثور عليها في وقت سابق في المقابر الجماعية في مركز مدينة سنجار وقرية كوجو وتم انتشالها تحت إشراف فريق يونامي الأممي ومن ثم إرسالها إلى الطب العدلي في بغداد، وبعد أخذ عينات الحامض النووي (دي إن إيه) من ذوي الضحايا، تم التعرف على هويات الضحايا وتم اليوم دفن الرفات في مراسم دينية ورسمية".

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برنامج لتأهيل أطفال الإيزيدية المحررين من تنظيم "داعش"

وقال الأب الروحي للإيزيديين، بابا شيخ، لـ (د.ب.أ) إن "ما نشاهده من مأساة إنسانية اليوم هي إبادة جماعية وداعش حاول أن ينهي الإيزيديين ويقضي عليهم وفعل كل هذه الجرائم بحق هذه الديانة المسالمه التي لا تريد سوى الخير والسلام للبشرية". وأضاف بابا شيخ قائلا: "أتمنى أن يأتي يوم وتتحقق العدالة في جميع أنحاء العالم وتنتهي الحروب".

وقام تنظيم "داعش" في 3 آب/ أغسطس 2014  بالهجوم على منطقة سنجار ذات الغالبية الإيزيدية وبحسب الإحصائيات الرسمية، قام مسلحو التنظيم بخطف نحو 6500 من الإيزيديين وقتل نحو 1290 شخصاً منهم بالرصاص، وتم حتى الآن العثور على 105 مقابر جماعية تضم رفات الضحايا.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Yazidi refugees hang laundry on a line outside tents pitched on the side of a mountain

    مخيم للإيزيديين تحت ظل جبل أوليمبوس

    مئات الإيزيدين الهاربين من بطش "داعش" في العراق وجدوا أنفسهم عالقين في اليونان. كثير منهم قرروا ترك مخيم إيدوميني والرحيل نحو مخيمات بنتها لهم السلطات اليونانية. طارق إبراهيم مسؤول الإيزيدين في المخيم تحدث عن هروبهم من ضغوط وظروف قاسية في إيدوميني.

  • Women and children sit in on the ground at Petra Camp

    مخيم للإيزيديين تحت ظل جبل أوليمبوس

    960 شخصا من الإيزيدين انتقلوا للعيش في المخيم الثابت بعد تركهم ايدوميني. أغلبهم تركوا منطقة شنكال في شمال العراق بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطقهم وقتله للمئات منهم وسبي نسائهم.

  • Kemal Shamo stands in a tent

    مخيم للإيزيديين تحت ظل جبل أوليمبوس

    كمال شامو، أحد اللاجئين يقول لـ DW إن أسرته انقسمت بين العراق واليونان وتركيا وألمانيا. ويضيف أن الإيزيدين لايشعرون بالأمان في كردستان العراق. فقد هرب مقاتلو البشمركة الكردية عندما دخل تنظيم داعش القرى الإيزيدية عام 2014. ويقول "لا يمكننا الثقة بهم بعد اليوم".

  • A man carries a mattress on his back

    مخيم للإيزيديين تحت ظل جبل أوليمبوس

    رجل إيزيدي يحمل على ظهره فرشة وجدها في المستشفى القديم في المخيم. أغلب من وصلوا إلى المخيمات في اليونان كانوا يعيشون سابقا لأعوام طويلة في مخيمات أخرى في بلدان أخرى.

  • Women and children stand in line to collect supplies

    مخيم للإيزيديين تحت ظل جبل أوليمبوس

    نساء ينتظرن لاستلام مواد مساعدات في المخيمات. تقول فانيسيا كونتز من إحدى المنظمات غير الحكومية "أبلغنا الحكومة اليونانية أن أعداد اللاجئين كبيرة هنا ويجب نقلهم".

  • A girl bathes a small boy in a bucket

    مخيم للإيزيديين تحت ظل جبل أوليمبوس

    نصف سكان المخيم من الأطفال. الآباء والأشقاء وصولوا إلى دول أوروبية قبيل إغلاق الحدود، على أمل لحاق الأسرة بهم بعد حين.

  • Children swing and climb on an industrial lift

    مخيم للإيزيديين تحت ظل جبل أوليمبوس

    يجد الصغار ملاذا لهم في مخيم بترا في اليونان للعب، في انتظار المرحلة القادمة المجهولة.

  • Men sit in the shade a tent

    مخيم للإيزيديين تحت ظل جبل أوليمبوس

    رجال إيزيديون يجلسون في ظل خيمة عسكرية في مخيم بترا. وفي الأفق يظهر البحر. يقول كمال شامو "ليس لدينا أمل".

    الكاتب: جودي هيلتون من مخيم بترا في اليونان/ ع.خ


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