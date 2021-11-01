مجلة إذاعية مشتركة انطلقت منتصف عام 2005 بين DW وراديو دجلة في العراق، وانضمت إليها إذاعات أخرى لاحقا. تضم صفحات المجلة غالبا الحدث السياسي الأهم على الساحة العراقية.

ماذا يشغل العراقيون هذا الأسبوع؟ شكل جواب هذا السؤال لمدة أكثر من عقد من الزمن مواضيع صفحات المجلة الإذاعية "العراق اليوم". تبث المجلة بشكل مباشر على مدى ساعة كاملة كل خميس ظهرا. ويشارك فيها المستمعون بآرائهم الهاتف أو على صفحة على فيسبوك DWعربية. يمكن الاستماع إلى حلقات المجلة الإذاعية التي يعدها ويقدمها الصحفي والإعلامي ملهم الملائكة على الرابط: www.dw.com/ar/s-13560