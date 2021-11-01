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العراق اليوم

مجلة إذاعية مشتركة انطلقت منتصف عام 2005 بين DW وراديو دجلة في العراق، وانضمت إليها إذاعات أخرى لاحقا. تضم صفحات المجلة غالبا الحدث السياسي الأهم على الساحة العراقية.

ماذا يشغل العراقيون هذا الأسبوع؟ شكل جواب هذا السؤال لمدة أكثر من عقد من الزمن مواضيع صفحات المجلة الإذاعية "العراق اليوم". تبث المجلة بشكل مباشر على مدى ساعة كاملة كل خميس ظهرا. ويشارك فيها المستمعون بآرائهم الهاتف أو على صفحة على فيسبوك DWعربية. يمكن الاستماع إلى حلقات المجلة الإذاعية التي يعدها ويقدمها الصحفي والإعلامي ملهم الملائكة على الرابط: www.dw.com/ar/s-13560

03.11.2019 FILE PHOTO: The logo of Aramco is seen as security personnel walk before the start of a press conference by Aramco at the Plaza Conference Center in Dhahran, Saudi Arabia November 3, 2019. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

العراق والسعودية يعتزمان توقيع عقود ضخمة في مجالات الطاقة 01.11.2021

أفادت جريدة الصباح العراقية الرسمية نقلا عن وزير النفط إحسان عبد الجبار أن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.
BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 11: Supporters of Iraqi Shiite cleric Moqtada al-Sadr take to the streets to celebrate in Baghdad's Tahrir square on October 11, 2021 following the announcement of parliamentary elections' results. Iraqi Shia cleric Muqtada al-SadrÄôs party won most seats in this weekendÄôs early parliamentary elections, initial results showed on Monday.SadrÄôs bloc won 73 seats in the 329-member parliament, followed by Taqaddoum (progress) bloc of Parliament Speaker Mohamed al-Halbousi with 38 seats, according to results cited by the official Iraqi news agency. Ayman Yaqoob / Anadolu Agency

العراق اليوم: مآلات تشكيل الحكومة ونشوة فوز التيار الصدري! 21.10.2021

بدأت مرحلة اللقاءات والاجتماعات لتشكيل حكومة جديدة، التيار الصدري الفائز بالانتخابات يعيش نشوة النصر ، بينما خيمت خيبة الأمل فوق رؤوس تيارات فشلت. أي حكومة تتشكل، من يقودها؟ وهل سيعود العراق إلى المربع الأول؟

An aerial view of Tahrir Square in downtown Baghdad, Iraq, is seen Friday, Sept. 27, 2013. Violence has spiked in Iraq in recent months as insurgents capitalize on rising sectarian and ethnic tensions. More than 4,000 people have been killed over the past five months alone, according to U.N. figures. (picture alliance/AP Photo/H. Mizban)

العراق اليوم: قمة بغداد وطموح العراق لتجاوز دور الوسيط إلى لاعب إقليمي! 26.08.2021

بعد نجاحه في لعب دور الوساطة بين إيران والسعودية، دعا العراق إلى عقد قمة في بغداد تشارك فيها دول الجوار وقوى إقليمية. فماذا يريد العراق من هذه القمة؟ وهل يتحول إلى لاعب إقليمي والمساهمة في نزع فتيل أزمات المنطقة؟
Soccer Football - World Cup 2022 Qualifier - Second Round - Group C - Iraq v Iran - Amman International Stadium, Amman, Jordan - November 14, 2019 Iraq's Alaa Abbas celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Muhammad Hamed

العراق اليوم: كادر تدريبي جديد هل يقود أسود الرافدين لمونديال قطر؟ 26.08.2021

يتولى كادر جديد بقيادة الهولندي ديك أدفوكات تدريب المنتخب العراقي لكرة القدم، على أمل أن يقود أسود الرافدين إلى نهائيات كأس العالم في قطر. فهل ينجح أدفوكات في مهمته ويتجاوز المصاعب ولعنة الإصابات التي تلاحق الفريق؟

This picture taken February 24, 2021 shows an aerial view of the statue of the Virgin Mary at the Syriac Catholic Church of the Immaculate Conception (al-Tahira-l-Kubra), in the predominantly Christian town of Qaraqosh (Baghdeda), in Nineveh province, some 30 kilometres from Mosul. - Iraq's northern province of Nineveh is the heartland of the country's Christian community and its capital, Mosul, is where the Islamic State group chose to announce the establishment of its self-styled caliphate in 2014. About 30 kilometres (20 miles) to the south lies Qaraqosh, also known as Baghdeda and Hamdaniya, which has a long pre-Christian history but whose residents today speak a modern dialect of Aramaic, the language of Jesus Christ. (Photo by Zaid AL-OBEIDI / AFP) (Photo by ZAID AL-OBEIDI/AFP via Getty Images)

العراق اليوم: الكاظمي يجدد الدعوة للمسيحيين المهاجرين بالعودة إلى وطنهم 19.08.2021

خلال زيارته مشروع إعادة إعمار كنيسة الطاهرة في الموصل، جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الدعوة للمسيحيين المهاجرين بالعودة إلى وطنهم. فهل تتوفر البنية التحتية ومقومات الحياة والأمن والاستقرار في مناطقهم ليعودوا إليها الآن؟

حسابات العراق بعد "انتصار" طالبان ومستقبل العلاقة مع أمريكا 19.08.2021

انهيار الجيش الأفغاني و"انتصار" طالبان، ذكر العراقيين بما جرى في بلدهم عام 2014، وأثار تساؤلات حول مستقبل العلاقة مع أمريكا، وهل يتكرر السيناريو الأفغاني في العراق ويسيطر مناهضو أمريكا على السلطة في بغداد بعد سحب قواتها؟
People and security forces gather at the site of a bombing in Wahailat market in Sadr City, Iraq, Monday, July 19, 2021. A roadside bomb attack targeted a Baghdad suburb Monday, killing at least 18 people and wounding dozens of others at a crowded market, Iraqi security officials said. (AP Photo/Khalid Mohammed)

العراق يعلن تفكيك شبكتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر 25.07.2021

أعلن العراق عن تفكيك شبكتين إرهابيتين تقفان خلف تفجير مدينة الصدر، وكانتا تخططان لتفجيرات أخرى، لكن الهجوم أبان مجددا عن ثغرات كبيرة في الوضع الأمني داخل العراق.
DHI QAR, IRAQ - JULY 13: Smoke rises after fire broke out for an unknown reason in a COVID-19 isolation ward of Al-Hussein Hospital in Nasiriya city in Dhi Qar governorate, Iraq on July 13, 2021. At least 36 people have been killed and five others injured. Arshad Mohammed / Anadolu Agency

العراق - أعداد ضحايا حريق مستشفى الناصرية في ارتفاع ودعوات للمحاسبة 13.07.2021

ارتفع عدد ضحايا الفاجعة الجديدة التي حلّت بالعراق إلى نحو 60 قتيلاً، وفق مصادر طبية بمحافظة دي قار، وذلك بعد أن شبّ حريق بمستشفى لمرضى كورونا بمدينة الناصرية إثر انفجار خزان أوكسجين.
BAGHDAD, IRAQ - MAY 06: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PARLIAMENT/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraqi PM-designate Mustafa al-Kadhimi who is at the parliament for vote of confidence in Baghdad, Iraq makes a speech on May 06, 2020. Only 15 out of 22 ministers from cabinet of Prime Minister-designate Mustafa al-Kadhimi receive vote of confidence from IraqÄôs parliament. Iraqi Parliament / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

بغداد تندد بالضربات الأمريكية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها 28.06.2021

نددت بغداد بالهجمات الأمريكية على فصائل عراقية تدعمها إيران واعتبرتها "انتهاكا سافرا" لسيادتها. وكانت واشنطن أكدت أمس الأحد أنها شنت جولة جديدة من الهجمات الجوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في كل من العراق وسوريا.
11.03.2020 March 11, 2020, Al Udeid Air Base, Qatar: A U.S. Air Force F-15E Strike Eagle fighter aircraft, assigned to the 494th Expeditionary Fighter Squadron out of Al Udeid Air Base, Qatar, during a sortie in support of Operation Inherent Resolve March 11, 2020 over Iraq. Al Udeid Air Base Qatar - ZUMAp138 20200311zaap138035 Copyright: xMatthewxLotz/UsxAirx

البنتاغون يشن هجمات ضد فصائل موالية لإيران بالعراق وسوريا 28.06.2021

أكدت الولايات المتحدة أنها شنت جولة جديدة من الهجمات الجوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا وهذه المرة ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أمريكيين ومنشآت أمريكية في العراق.
ARCHIV 2009 *** epa04481005 (FILE) A US soldier (C) shows an Iraqi soldier how to use a weapon during a training session by US soldiers in a military base in Karbala, southern Iraq, 15 March 2009. The United States is sending up to 1,500 more soldiers in non-combat roles to help the Iraqi Army fight the Islamic State insurgency, the Pentagon said on 07 November 2014. The US has been bombing Islamic State (IS) targets in Iraq and more recently in Syria since August 2014. The jihadist group has seized large territories in both countries. About half of the new 1,500 soldiers will be trainers, but there is 'no intent' to put them in the field with Iraqi forces, according to the Pentagon. EPA/ALAA AL-SHEMAREE +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

العراق اليوم: العراق والناتو.. تعاون أمني هادئ يتجاوز مكافحة الإرهاب 20.05.2021

أعلن حلف الناتو أنه قرر زيادة حجم بعثته في العراق، كما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سعي بغداد للتعاون وتطوير العلاقة مع الناتو في مكافحة الإرهاب. كيف يمكن أن يساهم الحلف في تطوير قوات الأمن والجيش العراقي؟

Fans of Iraq flash victory signs as they arrive to watch the Gulf Cup soccer match between Iraq and Yemen at Khalifa Sports City in Isa Town January 12, 2013. REUTERS/Hamad I Mohammed (BAHRAIN - Tags: SPORT SOCCER)

العراق اليوم: البصرة تستضيف خليجي 25.. ماذا يعني ذلك لكرة القدم العراقية؟ 20.05.2021

بعد أكثر من 40 عاما، يستعد العراق لاستضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، حيث ستستضيف مدينة البصرة خليجي 25. فهل هي مؤهلة لاستضافة البطولة؟ وماذا تعني هذه البطولة للمنتخب العراقي وجماهير الكرة؟
BAGHDAD, IRAQ - APRIL 24: A view of Ibn al-Hatip Hospital as fire erupts at the hospital where coronavirus patients were being treated in Baghdad, Iraq on April 24, 2021. Nearly 20 people died in a fire at a hospital where coronavirus patients were being treated in Baghdad, according to sources on Saturday. Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency

وسط دعوات للمحاسبة.. ارتفاع حصيلة ضحايا مستشفى ابن الخطيب ببغداد 25.04.2021

أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى لمرضى كورونا ببغداد، إلى نحو 82 قتيلا وعشرات الجرحى في حصيلة مرشحة للارتفاع، فيما أُطلقت الكثير من الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن الحادث وسط حداد رسمي.
Not everybody had time to escape when IS attacked the villages in Sinjar; many died, either executed or in fighting. It is described as the ‘Sinjar Massacre’ and is the 73rd genocide in the history of Yazidis. Dohuk, Iraq Copyright: Andreas Stahl, DW, Nord-Irak, November 2014

رغم القانون الجديد.. الخطر لا يزال يلاحق الناجيات الإيزيديات 29.03.2021

يمثل قانون الناجيات الإيزيديات بارقة أمل لإنصاف الإيزيديات اللواتي تعرضن للسبي والاختطاف والاستعباد من لدن عناصر "داعش" في العراق، غير أن المتأمل لأحوال البلد ولبنود القانون قد يتعرف على عدة نواقص.
Pope Francis attends a prayer for war victims at 'Hosh al-Bieaa', Church Square, in Mosul's Old City, Iraq, March 7, 2021. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

البابا فرنسيس يصلّي من أجل "ضحايا الحرب" في معقل "داعش" بالعراق 07.03.2021

في اليوم الأخير من زيارته التاريخية إلى العراق ترأس البابا فرنسيس قداساً في مدينة الموصل، معقل "داعش" السابق بالعراق، للصلاة على أرواح "ضحايا الحرب"، مرحباً بعودة المسيحيين إلى مدينة الموصل.
Pope Francis attends a prayer for war victims at 'Hosh al-Bieaa', Church Square, in Mosul's Old City, Iraq, March 7, 2021. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

الموصل ـ الحبر الأعظم يأسف للتراجع المأساوي في عدد المسيحيين 07.03.2021

يواصل البابا فرنسيس زيارته التاريخية إلى العراق حيث حطت الأحد طائرته صباح اليوم في أربيل، ويزور مدينة الموصل المعقل السابق لتنظيم داعش. كما يقيم بعدها قداسا في أربيل يضم الآلاف حيث خُصص له استقبال رسمي وشعبي كبير.
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