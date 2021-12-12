 العراق- الكاظمي يأمر بتوقيف ضباط عقب مقتل 20 شخصاً من عائلة واحدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العراق- الكاظمي يأمر بتوقيف ضباط عقب مقتل 20 شخصاً من عائلة واحدة

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتوقيف عدد من الضباط على خلفية مقتل 20 شخصاً بمحافظة بابل خلال عملية أمنية. تقول التقارير إن أغلب الضحايا كانوا من الأطفال. ومن المقرر أن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق في القضية.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

أمر الكاظمي بتوقيف عدد من الضباط على خلفية العملية الأمنية وفتح تحقيقات عاجلة في الواقعة

أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الجمعة (31 ديسمبر/كانون الأول 2021) بتوقيف عدد من الضباط على خلفية مقتل 20 شخصا في منطقة جبلة بمحافظة بابل جنوبي العاصمة.

مختارات

بعد عامين على احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر، يختار العراقيون برلمانا جديدا، فهل يكون مختلفا؟ ولمن يمنح العراقيون أصواتهم، بعيدا عن "دكاكين" توزيع الثروة والسلطة بين أحزاب وكتل سياسية ترى في "الديمقراطية وسيلة لها"؟

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على سامي جاسم محمد الجبوري نائب زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" السابق أبو بكر البغدادي والمقرب من زعيم التنظيم الحالي عبدالله قرداش.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية :" بغية  الوقوف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل".

وأوضح البيان " تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمراً فيه".

فاجعة كبيرة

ووقعت الفاجعة في قرية الرشايد في محافظة بابل بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلاً. وكان الإعلام المحلي ذكر أن الشخص الذي تعرض منزله للدهم متهم بتجارة المخدرات أو الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء في بيان ليل الخميس إن القوات الأمنية كانت تلاحق " متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل"، مضيفة أنه "بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطات الأمنية المحلية في بابل قولها في بيان إن "قوة أمنية من قوات "سوات" وبموافقات قضائية حاصرت المنزل الذي امتنع صاحبه عن تسليم نفسه، وبعد تمكن القوة الامنية من دخول المنزل وجدت أن جميع افراد عائلته والبالغ عددهم 20 مدنياً قد استشهدوا وهم داخل المنزل".

تحقيقات وتوقيفات لعناصر أمنية

وفي فيديو نشره على تويتر، أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن إثر زيارة لموقع الحادث أنه سيتم "الوقوف على كل الملابسات لأن لا شيء في الدنيا يبرر أن تكون هنالك مثل هكذا حالة، هي جريمة بكل تفاصيلها".

وأضاف "أن التحقيق جار بأعلى المستويات ... ولن يكون هنالك أي تقصير أبداً لأننا فقدنا مجموعة من الناس من أهالينا"، فيما بدا خلفه المنزل الذي حصل فيه الحادث وجدرانه شبه محترقة، ونوافذه وأبوابه محطمة.

ولم تتضح ملابسات ما حصل بعد، لكن وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي تفقد مكان الواقعة قرر "إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا"، فيما أوقفت القوات الأمنية عدداً "من الضباط" على خلفية العملية الأمنية دون ذكر تفاصيل عن هوياتهم.

وذكر البيان أن الوزير وجه "بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث".

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي قد وصل اليوم إلى منطقة جبلة برفقة وفد أمني رفيع المستوى لمتابعة تداعيات الحادث.

ع.ح./ص.ش. (ا ف ب، د ب أ)

  • Bildergalerie Irak am Anfang des XX. Jahrhunderts

    من تاريخ العراق: أسود وأبيض

    أطفال العمارة

    الريف الفقير الخاضع للاقطاع. أطفال من مدينة الكحلاء التابعة لمحافظة العمارة جنوب العراق عام 1917 .

  • Bildergalerie Irak am Anfang des XX. Jahrhunderts

    من تاريخ العراق: أسود وأبيض

    بائع المشاوي في شوارع الموصل

    يفترش الرصيف ليبيع اللحم المشوي بالطربقة العراقية (التكة والكباب)، قليل من الفحم واللحم والمشترون عابرو سبيل. شوارع الموصل عام 1917

  • Bildergalerie Irak am Anfang des XX. Jahrhunderts

    من تاريخ العراق: أسود وأبيض

    اسكافي بمدينة الكوت

    اسكافي يعمل في الشارع بمدينة الكوت جنوب بغدادعام 1916. الأبنية المتداعية هي كل ما يقيه تقلبات الطقس.

  • Bildergalerie Irak am Anfang des XX. Jahrhunderts

    من تاريخ العراق: أسود وأبيض

    سوق في الكوت

    سوق آخر يرجح أنه في مدينة الكوت، حوالي عام 1917 جنوب العراق.

  • Bildergalerie Irak am Anfang des XX. Jahrhunderts

    من تاريخ العراق: أسود وأبيض

    محطة القطار في سامراء

    مع دخول القطار إلى سامراء، عام 1917، قضبان السكة الحديد المتجهة الى الموصل لم تكتمل بعد، ويتوقف القطار عند كثيب رملي.

  • Bildergalerie Irak am Anfang des XX. Jahrhunderts

    من تاريخ العراق: أسود وأبيض

    أحد أسواق بغداد

    داخل أحد أسواق بغداد عام 1917. (يرجح أنه سوق الصدرية) لا أحد تقريبا مكشوف الرأس حتى الصبية الصغار.

  • Bildergalerie Irak am Anfang des XX. Jahrhunderts

    من تاريخ العراق: أسود وأبيض

    من مدن الأهوار

    صورة من إحدى مدن الأهوار في العمارة جنوب العراق، يرجح أنها مدينة العزير . الماء يصل حافات البيوت، وشمس محرقة تجبر الصغار على التعري.

  • Bildergalerie Irak am Anfang des XX. Jahrhunderts

    من تاريخ العراق: أسود وأبيض

    الحكواتي الصغير

    الحكواتي الصغير الذي وقف بدل أبيه ليحكي للجمهور القصص المعززة بالحركات والإيمائات.. الصورة من آرشيف عام 1916 من أمام سوق الكوت جنوب بغداد.

  • Bildergalerie Irak am Anfang des XX. Jahrhunderts

    من تاريخ العراق: أسود وأبيض

    سوق الصفافير في بغداد

    الصفارون والنحاسون، يطرقون المعدن الصلب ويصنعون منه قدورا للطبخ وغيره. الصورة من عشرينات القرن العشرين. ما زال سوق الصفافير قائما في بغداد حتى اليوم.

  • Bildergalerie Irak am Anfang des XX. Jahrhunderts

    من تاريخ العراق: أسود وأبيض

    إسكافي من القرنة يعمل في ضوء الشمس

    إسكافي يصلح الأحذية افي لشتاء متدفئا بضوء الشمس في مدينة القرنة جنوب العراق (ملتقى نهري دجلة والفرات)، وفي خلفية الصورة جنود من الجيش العثماني ينظرون إليه، جنوب العراق 1916. الصور من مجموعة علاء محسن الخزعلي.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مواضيع ذات صلة

Money Changer Counting Money In The Street In Erbil, Iraqi Kurdistan, Iraq

بغداد وبرلين توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد في العراق 12.12.2021

بهدف تعزيز التعاون ومكافحة الفساد، وقعت هيئة النزاهة العراقية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي مذكرة تفاهم. وسيتم بناء على ذلك تأليف لجنة مشتركة بين الطرفين تضمُّ خبراء ومختصين لوضع آلية للمُتابعة وتنفيذ بنود المذكرة.

FILE PHOTO: Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi speaks during a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel (not pictured) at the Chancellery in Berlin, Germany October 20, 2020. Stefanie Loos/Pool via REUTERS/File Photo

تنديد دولي واسع بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي 07.11.2021

تتوالى ردود الأفعال الغاضبة والمنددة دولياً وداخلياً بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد، وأجمعت الأطراف على أنها "عمل إرهابي". وتحقيقات فتحت لمعرفة الملابسات.

ARCHIV - HANDOUT - Das undatierte Videostil zeigt den Anführer der IS-Terrormiliz Abu Bakr al-Bagdadi. Der Screenshot stammt von einem Video das am 05.07.2014 auf der Homepage einer militanten Organisation hochgeladen wurde. (zu Neue Spekulationen über Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi vom 12.07.2017; ACHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken. Bestmögliche Qualität. Foto: -/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

رئيس الوزراء العراقي: قبضنا على نائب سابق للبغدادي 11.10.2021

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على سامي جاسم محمد الجبوري نائب زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" السابق أبو بكر البغدادي والمقرب من زعيم التنظيم الحالي عبدالله قرداش.