 العراق: آخر حصيلة لضحايا التظاهرات بلغت 100 قتيل وأربعة آلاف جريح | أخبار | DW | 05.10.2019

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أخبار

العراق: آخر حصيلة لضحايا التظاهرات بلغت 100 قتيل وأربعة آلاف جريح

ليلة دامية شهدتها المحافظات العراقية بعد استمرار التظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد. مصادر حقوقية عراقية أعلنت ارتفاع أعداد القتلى إلى 100 على الأقل. فيما رضخت الحكومة ورفعت حظر التجول في بغداد.

Irak Proteste (picture-alliance/AP Photo/K. Mohammed)

ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات العراق التي انطلقت الثلاثاء إلى أكثر من 100، معظمهم من المتظاهرين، بينما أصيب نحو أربعة آلاف بجروح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية اليوم السبت (الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول).

وتتضمن حصيلة القتلى ستة عناصر شرطة على الأقل لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت أثناء التظاهرات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة. 

وعلى صعيد متصل وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوّات المسلّحة عادل عبد المهدي برفع حظر التجول في بغداد من الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي)،  من صباح اليوم السبت وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.  وقالت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء إنها تتواصل مع "أطراف مؤثرة" في الحراك الجماهيري في ست محافظات، لم تحددها، وهناك "اتفاق على تلبية المطالب المشروعة"، دون مزيد من التفاصيل.

مختارات

رغم وعود رئيس الوزراء العراقي، تواصلت اليوم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وإن بوتيرة أقل، مع ارتفاع في حصيلة القتلى. المرجعية الشيعية العليا دعت إلى تجنب استخدام العنف، فيما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الأوضاع. (04.10.2019)

الاحتجاجات في العراق وضعت الحكومة وقوى البرلمان في موقف حرج للغاية بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، ما يضع النظام السياسي المبني على توافق طائفي على المحك. فهل باتت المرجعية الدينية في موقف حرج أيضا؟ (04.10.2019)

وكان عبد المهدي أعلن ليل الأربعاء/ الخميس فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح أمس بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا مساء أمس الجمعة، الحكومة العراقية إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي، وفق ما أفادت قناة " السومرية" العراقية. و قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الجمعة إن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها. وأكد الحلبوسي اليوم "رفضه التصادم المسلح الذي حدث في التظاهرات".

وشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد وامتدت إلى مدن في  جنوب العراق ذات غالبية شيعية، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد. 

ع.أ.ج/ ع خ ( د ب ا، أ ف ب)

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