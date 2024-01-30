العدل الأوروبية: حق لم الشمل لا يرتبط بالسن والموارد المالية

في قضية تتعلق بلاجئ سوري في النمسا كان قاصرا، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن حق اللاجئين القاصرين في لم شمل عائلاتهم، لا يمكن أن يكون مشروطا بالموارد المالية أو أن يقيد بعد بلوغهم سن الرشد.

قضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء (30 يناير/كانون الثاني 2024)، بأنّ حق اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمر في لم شمل عائلاتهم، لا يمكن أن يكون مشروطا بالموارد المالية أو أن يقيَّد عندما يصبحون في سن البلوغ، و "لا يمكن أن يكون مشروطا بمدى سرعة أو بطء معالجة طلب الحماية الدولية".

ويأتي هذا الحكم بعدما طلبت محكمة في فيينا من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تفسير التوجيه الخاص بالحق في لم شمل العائلة في قضية لاجئ سوري قاصر غير مصحوب بذويه.

وبعدما حصل القاصر على وضع لاجئ في النمسا، سعى والداه وشقيقته البالغة المصابة بمرض خطر والتي تحتاج إلى رعاية دائمة، إلى لم شمل العائلة من خلال التقدم بطلب للحصول على تصاريح إقامة. ورفضت السلطات النمساوية طلبات عدة للم شمل العائلة مبررة ذلك بأن اللاجئ الشاب لم يعد قاصرا عند اتخاذ القرار في القضية.

واعتبرت أيضا أن اللاجئ ووالدَيه لم يكن لديهم الموارد الكافية لتوفير الرعاية لهم ولشقيقته.

وطعنت العائلة في الرفض أمام المحكمة الإدارية في فيينا التي طلبت بعد ذلك من محكمة العدل الأوروبية ، أن تبت بالقضية.

وذكّرت المحكمة بحكم سابق لها أصدرته عام 2018 بأن القاصر غير المصحوب بأولياء أمر الذي يصل إلى سن البلوغ أثناء إجراءات اللجوء يحتفظ بحقه في لم شمل العائلة ، وفقا لتوجيهات العام 2003.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يكون هذا الحق "مشروطا بحصول اللاجئ القاصر أو والديه على سكن وتأمين ضد المرض، فضلا عن موارد كافية لهم ولشقيقته" وفق المحكمة.

و قضت محكمة العدل الأوروبية ، ومقرها لوكسمبورغ، بأنه "يستحيل عمليا أن يستوفي لاجئ قاصر غير مصحوب بذويه شروطا مماثلة... وكذلك الحال بالنسبة إلى الوالدين".

ف.ي/ع.ج.م (أ ف ب)