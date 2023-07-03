 العدل الأوروبية تفتح مركزاً لمحاكمة المتورطين في العدوان على أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العدل الأوروبية تفتح مركزاً لمحاكمة المتورطين في العدوان على أوكرانيا

مكتب دولي مكلّف بالتحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا في لاهاي، يُنظر إليه على أنه خطوة أولى نحو إنشاء محكمة لمحاكمة القادة الروس، وكييف تقرّ لأول مرة منذ انطلاق "الهجوم المضاد" بـ"صعوبات" في أربع جبهات.

جمعية ألمانية أوكرانية تُحيي في كولونيا ذكرى مقتل مئات الأطفال منذ بداية العدوان الروسي (كولونيا، 30 يوليو 2022)

جمعية ألمانية أوكرانية تُحيي في كولونيا ذكرى مقتل مئات الأطفال منذ بداية العدوان الروسي (كولونيا، 30 يوليو 2022)

يُفتتح اليوم الاثنين (الثالث من يوليو/ تموز 2023)، المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا(ICPA)، وهو تابع لوكالة العدل الأوروبية " يوروغست". وكلّف المركز الواقع في مقر الوكالة في لاهاي، بجمع الأدلة وإعداد الاتهامات  المحددة ضد من يشتبه أنهم مسؤولين عن العدوان. ويُظهر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو مطلب لكييف. كما لا تستبعد السلطات القضائية المعنية احتمالية محاكمة القيادة الروسية.

ويشار إلى أن أوكرانيا بالإضافة إلى عدة دول أوروبية أخرى تشارك مع المحكمة الجنائية الدولية في المركز. كما من المنتظر حضور ممثل على مستوى عالٍ عن النظام القضائي الأمريكي خلال افتتاح المركز والذي جاء عقب تشكيل قاعدة بيانات مركزية للأدلة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وأعمال الإبادة الجماعية في وكالة العدل الأوروبية.

يذكر أنه ومنذ اكتشاف مئات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية في نيسان/أبريل 2022 من مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية، تضغط كييف من أجل إنشاء محكمة خاصة، وفي شباط/فبراير أعلنت المفوضية الأوروبية إنشاء المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا.

 

أوكرانيا تقر بـ "تقدم العدو"

ميدانيا، أقرّت كييف الأحد، بعد شهر تقريباً على انطلاق هجومها المضادّ، بتقدم الروسفي أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد حيث تدور "معارك ضارية"، مؤكّدة بالمقابل أنّ قوّاتها تحرز بعض التقدّم في جنوب البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على قناتها في تطبيق تلغرام أنّ "معارك ضارية تدور في كلّ مكان (...) الوضع معقّد"، مشيرة إلى أنّ القوات الأوكرانية تتقدّم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

وأوضحت أنّ "العدوّ يتقدّم في مناطق أفدييفكا وماريينكا وليمان. العدوّ يتقدّم أيضاً في قطاع سفاتوفو". أمّا القوات الأوكرانية فتمكّنت، بحسب ماليار، من تحقيق "نجاح جزئي" مع تقدّمها في الجهة الجنوبية من باخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد.

 وبعد مضيّ 16 شهراً على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقرابة شهر واحد على انطلاق الهجوم الأوكراني المضادّ، تواجه كييف صعوبة في إحراز تقدّم حاسم وتحضّ حلفاءها الغربيين على تسريع مساعدتهم العسكرية الموعودة مع قرب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس يومي 11 و12 تمّوز/يوليو الجاري.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

 

مختارات

بعد تمرد فاغنر.. هل بات مستقبل حكم بوتين "على المحك"؟

بعد تمرد مرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، تظل هناك العديد من علامات الاستفهام. الشيء الواضح هو أنه صار بمثابة نقطة تحول في حكم بوتين. في المقابل لا يبدو تأثير ذلك واضحا على مسار الحرب على أوكرانيا.

وزير الدفاع الألماني: أعول على الهجوم الأوكراني المضاد

أكد وزير الدفاع الألماني أن تحقيق أوكرانيا اختراقا ميدانيا في المعركة ضد الغزو الروسي، سيكون حاسما، مشددا على أهمية الشهور القادمة. وأشار الوزير إلى أن بلاده تعد حاليا ثاني أقوى داعم لأوكرانيا.

مواضيع ذات صلة

27.6.2023, Pretoria Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, l), Außenministerin, und Naledi Pandor, Außenministerin von Südafrika, treffen sich zu einem bilateralen Gespräch im Außenministerium Südafrikas. +++ dpa-Bildfunk +++

بيربوك في جنوب إفريقيا لبحث عدد من الملفات بينها روسيا 27.06.2023

وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك تصل جنوب إفريقيا في زيارة عمل، وستتركز المباحاثات على العدوان الروسي على أوكرانيا، وملف الهيدروجين الأخضر إلى جانب التدريب المزدوج للعمالة الماهرة.

***!!!Achtung!!! Das Z-Symbol wird in der russischen Gegenwartskultur als Symbol der Unterstützung und zur Staatspropaganda für den Angriffskrieg auf die Ukraine verwendet. Bilder, die das Z-Symbol enthalten, sollten daher immer eingeordnet werden.*** CRIMEA, RUSSIA - FEBRUARY 24, 2022: A column of army trucks approaches the Perekop checkpoint on the Ukrainian border. Early on February 24, President Putin announced a special military operation to be conducted by the Russian Armed Forces in response to appeals for help from the leaders of the Donetsk and Lugansk People's Republics. Sergei Malgavko/TASS

الأمم المتحدة: روسيا أعدمت عشرات المدنيين الأوكرانيين تعسفياً 27.06.2023

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن روسيا مارست التعذيب والإعدامات التعسفية بحق مئات المدنيين، فيما اعتقلت أوكرانيا العشرات تعسفياً وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

Die vom Außenministerium der Schweiz via Keystone herausgegeben Aufnahme zeigt Ignazio Cassis, Bundespräsident der Schweiz, wie er Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vorstellt während der Ukraine Recovery Conference URC. Selenskyj hält eine Rede per Videokonferenz. Die URC wird organisiert, um den politischen Prozess für die Erholung der Ukraine nach dem Angriff Russlands auf ihr Territorium einzuleiten. +++ dpa-Bildfunk +++

الغرب يتعهد بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار أوكرانيا 21.06.2023

تعهد حلفاء أوكرانيا الغربيون بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمارها كما حذروا روسيا من أنه سيكون عليها دفع التكاليف. جاء ذلك في مؤتمر دولي في لندن دعا فيه الرئيس الأوكراني إلى "مشاريع ملموسة" لبلاده التي دمرتها الحرب.