العدل الأوروبية تفتح مركزاً لمحاكمة المتورطين في العدوان على أوكرانيا

يُفتتح اليوم الاثنين (الثالث من يوليو/ تموز 2023)، المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا(ICPA)، وهو تابع لوكالة العدل الأوروبية " يوروغست". وكلّف المركز الواقع في مقر الوكالة في لاهاي، بجمع الأدلة وإعداد الاتهامات المحددة ضد من يشتبه أنهم مسؤولين عن العدوان. ويُظهر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو مطلب لكييف. كما لا تستبعد السلطات القضائية المعنية احتمالية محاكمة القيادة الروسية.

ويشار إلى أن أوكرانيا بالإضافة إلى عدة دول أوروبية أخرى تشارك مع المحكمة الجنائية الدولية في المركز. كما من المنتظر حضور ممثل على مستوى عالٍ عن النظام القضائي الأمريكي خلال افتتاح المركز والذي جاء عقب تشكيل قاعدة بيانات مركزية للأدلة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وأعمال الإبادة الجماعية في وكالة العدل الأوروبية.

يذكر أنه ومنذ اكتشاف مئات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية في نيسان/أبريل 2022 من مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية، تضغط كييف من أجل إنشاء محكمة خاصة، وفي شباط/فبراير أعلنت المفوضية الأوروبية إنشاء المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا.

أوكرانيا تقر بـ "تقدم العدو"

ميدانيا، أقرّت كييف الأحد، بعد شهر تقريباً على انطلاق هجومها المضادّ، بتقدم الروسفي أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد حيث تدور "معارك ضارية"، مؤكّدة بالمقابل أنّ قوّاتها تحرز بعض التقدّم في جنوب البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على قناتها في تطبيق تلغرام أنّ "معارك ضارية تدور في كلّ مكان (...) الوضع معقّد"، مشيرة إلى أنّ القوات الأوكرانية تتقدّم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

وأوضحت أنّ "العدوّ يتقدّم في مناطق أفدييفكا وماريينكا وليمان. العدوّ يتقدّم أيضاً في قطاع سفاتوفو". أمّا القوات الأوكرانية فتمكّنت، بحسب ماليار، من تحقيق "نجاح جزئي" مع تقدّمها في الجهة الجنوبية من باخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد.

وبعد مضيّ 16 شهراً على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقرابة شهر واحد على انطلاق الهجوم الأوكراني المضادّ، تواجه كييف صعوبة في إحراز تقدّم حاسم وتحضّ حلفاءها الغربيين على تسريع مساعدتهم العسكرية الموعودة مع قرب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس يومي 11 و12 تمّوز/يوليو الجاري.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)