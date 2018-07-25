 العدس أفضل للصحة من الرز والبطاطا .. والسبب؟ | عالم المنوعات | DW | 25.07.2018

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منوعات

العدس أفضل للصحة من الرز والبطاطا .. والسبب؟

أظهرت دراسة كندية جديدة أن استبدال نصف كمية من البطاطا أو الأرز (النشويات) بالعدس، من شأنه أن يخفض من معدلات السكر في الدم بشكل كبير لأكثر من 20 في المئة، كما يحسن بوضوح من استجابة الجسم للكربوهيدرات.

Deutschland Veganes Essen aus Linsen, Kürbis, Zwiebeln und Tomate in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

يعد العدس من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية، فضلاً عن احتوائه على نسبة عالية من البروتينات، قد تجعله بديلاً عن اللحوم الحمراء، التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون. كما أنه مصدر جيد للحديد. ومؤخراً كشفت الأبحاث عن أهمية العدس لتقليل نسبة السكر في الدم.

فقد أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة غيلف الكندية أن تناول العدس والبقوليات يساهم في خفض معدلات نسبة سكر الغلوكوز في الدم بشكل كبير، تتجاوزالـ 20 في المئة. وكانت هذه الدراسة قد نشرت في مجلة التغذية (Journal of Nutrition) تحت عنوان: "استبدال كربوهيدرات الأرز أو البطاطا بالعدس يقلل من نسبة السكر في الدم".

مختارات

إذا أردت الاستغناء عن نظم الحمية الصارمة والتخفيف من وزنك، فعليك بوجبة يومية من البقوليات، فهي كافية لتلبية احتياجات الجسم وتمنحه شعوراً بالشبع طيلة اليوم. (01.04.2016)

لا يقتصر وجود البروتين فقط في الأسماك واللحوم ولكن أيضا في أغذية نباتية مثل البقوليات. لكن استهلاك البروتين الحيواني يصاحبه خطر الوفاة مبكرا عكس استهلاك البقوليات الذي يضمن لصاحبه العيش عمرا أطول كما بينت دراسة أمريكية. (15.08.2016)

إذ وجدت البروفيسورة أليسون دونكان، أستاذة علوم التغذية والصحة البشرية بجامعة غيلف، والباحثة المشاركة في الدراسة مع مجموعة من طلبة الدكتوراه، والماجستير، أن استبدال نصف جزء من الأطباق الجانبية النشوية بالعدس يمكن أن يحسن بشكل كبير من استجابة جسمك للكربوهيدرات.

في الدراسة، طُلب من المشاركين تناول إما طبق من الأرز، وإما طبق من البطاطا، أو أطباق نصفها من البطاطا ونصفها الآخر من العدس أو نصفها من الأرز ونصفها الآخر من العدس. وتم قياس نسبة سكر الغلوكوز قبل تناول تلك الأطباق وبعد تناولها بساعتين.

وقالت دونكان: "لقد خلطنا العدس بالبطاطا والأرز، لأن الناس عادة لا يأكلون تلك البقول لوحدها، إلا أنهم يتناولونها مع النشويات الأخرى كجزء من وجبة أكبر". وأوضحت أن "تناول العدس مع الأرز، عوضاً عن الأرز وحده، أدى إلى انخفاض نسبة الغلوكوز في الدم بنسبة تصل إلى 20 في المئة، كما أدى تناول العدس مع البطاطا، عوضاً عن البطاطا وحدها، إلى انخفاض نسبة الغلوكوز في الدم إلى 35 في المئة". بحسب ما نشره موقع (ساينس دايلي).

وباختصار فإن الدراسة أكدت أن استبدال كمية من البطاطا أو الأرز، التي يتناولها الشخص في وجبة الطعام بتناول كمية مساوية من العدس، يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات الغلوكوز في الدم.

ر.ض/ ع.خ

  • Alte bunte Kartoffelsorten aus Europa (Foto: DW / F. Borchert)

    البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

    كانت توجد أنواع متعددة من البطاطا في الأسواق الأوربية قبل دخول البطاطا التقليدية الصفراء ذات القشر البني، التي استطاعت غزو الأسواق. أكثر ما يميز البطاطا من الأصناف القديمة هي ألوانها المختلفة وأسمائها الغريبة، مثل "السويدي الأزرق" و"المجرية السوداء" و"مستشار الرايخ".

  • Kartoffelhändler Michael Leers vom Wochenmarkt auf dem Düsseldorfer Carlsplatz (Foto: DW / F. Borchert)

    البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

    رافق ميشائيل لييرس من مدينة دوسلدورف منذ الصغر والديه في بيع الخضراوات في سوق المدينة الشعبي. وقرر ميشائيل قبل عدة سنوات التخصص في بيع البطاطا، وخاصة الأنواع القديمة والنادرة منها. يبيع ميشائيل أكثر من 100 نوعا مختلفا من البطاطا وحين انطلق في بيعها تفاجأ بإقبال المتسوقين الكبير على بضاعته.

  • Das Bamberger Hörnchen - Deutschlands älteste Kartoffelsorte (Foto: DW / F. Borchert)

    البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

    لا يعرف كثيراً عن أصل وعمر بعض أنواع البطاطا، أما الصنف الذي يطلق عليه تسمية "سنجاب بامبيرغ" فقد ذُكر أول مرة في عام 1850 ويعتقد أنه أقدم صنف من البطاطا الألمانية، ومنح لذلك جائزة "بطاطا العام" في ألمانيا في سنة 2008 وعده الاتحاد الأوروبي "محصول محلي مسجل" منذ 2013. وفقط البطاطا التي تزرع في منطقة " فرانكين" جنوب ألمانيا يمكنها حمل هذه العلامة.

  • Das Blaue Bamberger Hörnchen (Foto: DW / F. Borchert)

    البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

    ينتج من بطاطا "سنجاب بامبيرغ" الزرقاء القليل فقط، وقبل فترة قصيرة تم زراعتها في مناطق أخرى خارج منطقة "فرانكين"، وتختلف قليلا عن النوع التقليدي من بطاطا "سنجاب بامبيرغ" لكنها تحمل مذاقا متبلا وقريبا من طعم البندق، وهذا ما شجع البائع ميشائيل من دوسلدورف على إضافة هذا النوع النادر من البطاطا إلى قائمة بضاعته.

  • Alte Kartoffelsorte Mecklenburger Schecke (Foto: DW / F. Borchert)

    البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

    أما بطاطا "الحصان المرقط من ماكلنبورغ" فتحمل كما يدل اسمها على شكل مرقط من اللونين الأبيض والبنفسجي. وابتعد الناس عن زراعة هذا الصنف من البطاطا بسبب غلافها الغليظ الذي يعيق تقشيرها بسهولة. وتصبح هذه البطاطا رخوة وشفافة عند طبخها طازجة، لكنها تصبح صلبة عند تركها لتبرد. أما طعمها فيشابه طعم الكستناء الحلوة.

  • Alte Kartoffelsorte Blauer Schwede (Foto: DW / F. Borchert)

    البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

    بطاطا "السويدي الأزرق" اختيرت كبطاطا العام لسنة العام لسنة 2006، وتسمى أيضا " الكونغو الأزرق" و"إيداهو الأزرق". ولا يُعتقد أن مصدر هذه البطاطا دولة السويد، كما يدل اسمها، ويعتقد أنها قدمت من أمريكا الجنوبية. واللون البنفسجي لحبة البطاطا يصبح أزرقا عند طبخها. وينصح البائع المتخصص بالبطاطا ميشائيل بطبخها على شكل بطاطا "مهروسة".

  • Kartoffelsorte Highland Burgundy Red aus Schottland (Foto: DW / F. Borchert)

    البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

    بطاطا "بورغوندي الحمراء" تتميز بلونها الغريب ويعتقد أنها قدمت من اسكتلندا. وينصح البائع ميشائيل بتناولها "مهروسة" أيضا. ويمكن الحفاظ على لونها الأحمر المميز عند طبخها بالبخار.

  • Kartoffelpflanze mit Knollen (Foto: picture alliance/WILDLIFE)

    البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

    يمكن لنبتة البطاطا النمو على التربة الرملية والمالحة والجافة. وتحتوي ثمرة البطاطا على نسبة كبيرة من البروتينات تعادل ما تحتويه الحبوب، وتحتوي أيضا على ضعف ما تحتويه الحبوب من السكريات، بالإضافة إلى فيتامين "سي"، وهذا ما يجعل من البطاطا مادة غذائية متكاملة يمكنها إنقاذ البشرية من مرض الاسقربوط (نقص فيتامين سي). أما أغصان وأوراق نبتة البطاطا الخضراء فلا يمكن تناولها لأنها سامة وضارة.

  • Kartoffelernte in den Anden (Foto: DW)

    البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

    يعتقد أن زراعة البطاطا بدأت قبل نحو 10 آلاف عام في أمريكا الجنوبية في منطقة جبال الأنديز. وهو ما قاد لاحقا إلى تطور ونفوذ سكان الإنكا الساكنين لهذه المناطق، كما يقول بعض المؤرخين. والبطاطا المزروعة في هذه المناطق تحمل بعض خواص مقاومة الأمراض والفطريات، مثل مقاومة الفطريات المسببة لمرض "اللفحة المتأخرة"، وهذا ما زاد من منافع زراعة البطاطا.

  • Krautfäule an der Kartoffel (Foto: TransGen)

    البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

    مرض "اللفحة المتأخرة" يصيب النباتات مثل الطماطم ويسبب مشاكل وعجز في الزراعة وفي التغذية. وكان قد سبب أزمة مجاعة في أيرلندا في القرن التاسع عشر، ما دفع الكثير من الأيرلنديين إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة آنذاك. ولعبت البطاطا دورا مهما في تغذية الشعوب في أوروبا أثناء الثورة الصناعية لأنها تحتوي على مواد غذائية مهمة وأسعارها مناسبة.

  • Bunte Neuzüchtungen der Kartoffel (Foto: DW / F. Borchert)

    البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

    هذه بعض أنواع البطاطا المشابهة جينيا للبطاطا الأصلية من أمريكا الجنوبية وقام بإعادة زراعتها كارستين ألينبيرغ من ولاية ساكسونيا السفلى واستطاع الحفاظ على كثير من الأنواع النادرة من البطاطا.

    الكاتب: فريدمان بورشيرت / زمن البدري


 

مختارات

البطاطا .. غذاء لا غنى عنه في حياة الشعوب

تتعدد أصناف البطاطا القديمة وأشكالها وألوانها. فمنها الأحمر والأزرق والبني والأصفر، ويختلف طعمها وشكلها عن النوع التقليدي السائد في الأسواق. أصول بعض أنواع البطاطا تعود لأميركا الجنوبية، وللبطاطا أثرٌ غيّر من مسيرة أمم. (06.02.2016)  

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