العدسات اللاصقة توضع على قرنية العين لتصحيح البصر ويعتمدها البعض كحل بديل للاستخدام النظارات الزجاجية، وللعدسات أنواع متعددة بعضها شفاف وبعضها الأخر ملون ويستخدم لأغراض التجميل كذلك.

يفضل الكثيرون استخدام العدسات اللاصقة كوسيلة تساعد على التخلص من الاستعمال الدائم للنظارات، لكن دراسات تؤكد أن إهمال نظافة اليدين أثناء ارتداء العدسات اللاصقة يزيد فرص وصول بكتريا قد تكون خطيرة إلى العين. ومما يعنيه ذلك التسبب في التهابات قد تصل إلى حد الإصابة بالعمى. وتُعد العدسات اللاصقة غير عملية إذا ينبغي خلعها عند الاستحمام أو السباحة وأثناء النوم.