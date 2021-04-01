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العدسات اللاصقة

العدسات اللاصقة توضع على قرنية العين لتصحيح البصر ويعتمدها البعض كحل بديل للاستخدام النظارات الزجاجية، وللعدسات أنواع متعددة بعضها شفاف وبعضها الأخر ملون ويستخدم لأغراض التجميل كذلك.

يفضل الكثيرون استخدام العدسات اللاصقة كوسيلة تساعد على التخلص من الاستعمال الدائم للنظارات، لكن دراسات تؤكد أن إهمال نظافة اليدين أثناء ارتداء العدسات اللاصقة يزيد فرص وصول بكتريا قد تكون خطيرة إلى العين. ومما يعنيه ذلك التسبب في التهابات قد تصل إلى حد الإصابة بالعمى. وتُعد العدسات اللاصقة غير عملية إذا ينبغي خلعها عند الاستحمام أو السباحة وأثناء النوم.

Jena (Thüringen): Mit einem speziellen Floureszenzverfahren, bei dem ultraviolettes Licht eingesetzt wird, kann die Formstabilität einer am Auge angebrachten Kontaktlinse geprüft werden. Diesen Test trainieren am 18.06.2003 Studenten der Fachschule für Augenoptik Hermann Pistor in Jena, die in den nächsten Tagen ihre Meisterprüfungen ablegen werden. Insgesamt 48 junge Leute beenden damit ihr zweijähriges Studium an der ältesten Bildungseinrichtung dieser Art in Deutschland. Die Schule wurde im Jahr 1918 eröffnet, 1997 wurde sie in das Staatliche Berufsbildende Schulzentrum Jena Göschwitz integriert. Derzeit können nur etwa die Hälfte aller Bewerbungen für eine Ausbildung an der Jenaer Einrichtung berücksichtigt werden. In der Bundesrepublik werden an drei Staatlichen Fachschulen und vier Fachhochschulen Augenoptiker ausgebildet. (Ger41-200603)

دراسة: عدسات لاصقة للكشف عن السرطان والسكري 01.04.2021

يبدو أن الأيام تحمل مستقبلاً واعداً للعدسات اللاصقة؛ إذ خرجت دراسة علمية بنتيجة أن العدسات اللاصقة قد يكون بإمكانها تشخيص بعض الامراض كالسكري والسرطان وأكثر من ذلك أيضاً. كيف؟
#52776844 - Young woman putting contact lens in her eye close up © Africa Studio

هل تزيد العدسات اللاصقة من خطر الإصابة بكورونا؟ 29.04.2020

يفضل العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النظر، ارتداء العدسات اللاصقة عوضاً عن النظارات الطبية، في المقابل يرتدي آخرون العدسات لغاية تجميلية في تغيير لون العيون. ولكن هل العدسات آمنة في زمن كورونا؟

Dangerous eye-catcher

العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار 31.10.2018

عيون ثعبان، ألوان ضوئية، وبؤبؤ عين متسع، هذه بعض من مظاهر الاحتفال بالهالوين الجديدة. بالرغم من كون هذه العدسات قادرة على إلحاق الضرر بالعين، إلا أن كثيرين يقبلون على اقتنائها. فكيف يمكن التعامل مع هذا النوع من العدسات؟
16.04.2014 DW Fit und gesund Kontaktlinsen

العدسات اللاصقة مناسبة للأطفال أيضا.. بشروط 10.02.2017

استعمال الأطفال للعدسات اللاصقة بقي لفترة طويلة أمرا لا ينصح به الأطباء، إلا أن التقدم التقني في السنوات الأخيرة أتاح حتى للصغار إمكانية استخدامها، بشروط نتعرف عليها في هذا التقرير.
#52776844 - Young woman putting contact lens in her eye close up © Africa Studio

احذر السباحة أو النوم بالعدسات اللاصقة! 02.06.2015

الإهمال في نظافة اليدين أثناء ارتداء العدسات اللاصقة وعدم تنظيفها بالمحلول المخصص لها، قد يزيد فرص وصول البكتيريا من الجلد للعين ما قد يتسبب في التهابات قد تصل للعمى، فما هي الأمور التي يجب الحذر منها؟
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سبعة أخطاء ترتكبها النساء دون أن يدركن مخاطرها 22.09.2014

استعمال العدسات اللاصقة، عدم النوم بشكل كاف، الإنصات إلى الموسيقى في الشارع.. هذه الأخطاء وغيرها ترتكبها الكثير من النساء، دون أن يدركن مخاطرها الكبيرة على الصحة.
#48425870 - Fotolia Augenlaser

أربع طرق لمعالجة ضعف البصر بالليزر 15.09.2014

تعتبر جراحة الليزر إحدى أحدث الطرق لتصحيح ضعف البصر، والتي غالبا ما تكون الأمل الوحيد لمن يريد التخلي عن النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة. ولإجراء جراحة الليزر، يتم الاختيار بين أربعة طرق بحسب اختلاف درجة ضعف البصر.
#52776844 - Young woman putting contact lens in her eye close up © Africa Studio

مخاطر وأخطاء استخدام العدسات اللاصقة 04.09.2014

العدسات اللاصقة تقلل لاشك من الحاجة لاستخدام النظارات الطبية بالنسبة لمن لا يستطيعون الاستغناء عن النظارة طوال الوقت، لكنها لا تخلو من المخاطر، بسبب الأخطاء التي قد يقع فيها البعض، وفقا لمجلة فوكوس الألمانية.
21.05.2014 DW fit & gesund Auge

البكاء ليس وحده سببا لذرف الدموع 15.05.2014

قد نذرف الدمع دون أن يكون ذلك بسبب الحزن، إذ يعاني بعض الناس من اختلال في إنتاج العين للدموع، ويعود ذلك إلى أسباب صحية كمرض السكري وكذلك لعوامل خارجية أخرى كالطقس أو استخدام العدسات اللاصقة والاشتغال على الكومبيوتر.
16.04.2014 DW Fit und gesund Kontaktlinsen

العدسات اللاصقة الليلية كحل لقصر النظر 21.04.2014

بالنسبة لكثير من الرياضيين ممن يعانون من مشاكل قصر النظر، لا تكون العدسات اللاصقة العادية حلا عمليا. لذلك يلجأ كثير منهم إلى العدسات اللاصقة الليلية التي أظهر استخدامها نتائج مذهلة سواء خلال الرؤية في الليل أو النهار.
Eine junge Frau beim Einsetzen ihrer Kontaktlinsen vor dem Spiegel. Foto: Jens Schierenbeck

العدسات اللاصقة بديل مكلف للنظارات الطبية 05.07.2010

رغم أن الاعتياد عليها قد يأخذ بعض الوقت، إلا أن العدسات اللاصقة تتميز بفعالة كبيرة وبقدرتها على تصحيح معظم التشوهات البصرية. ويبقى الطبيب العيون وحده قادراً على تحديد أي من أنواع العدسات اللاصقة يمكن للمريض الاستعانة بها