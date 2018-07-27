 العثور على 216 ضفدعة سامة حية في مرحاض المطار | عالم المنوعات | DW | 07.11.2018

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منوعات

العثور على 216 ضفدعة سامة حية في مرحاض المطار

عثرت الشرطة الكولومبية على 216 ضفدعة سامة حية مخبأة في مرحاض بمطار عاصمتها بوغوتا. وكان من المفترض أن يتم تهريبها إلى ألمانيا ليتم بيعها لهواة جمع هذا النوع الحيوانات. فما الذي جاء بالضفادع إلى المرحاض؟

Kolumbien: Sendung mit giftigen Fröschen nach Deutschland abgefangen (picture-alliance/dpa/J. /García)

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تستخدم الحيوانات أصواتها لوظائف مختلفة وبالخصوص للتزاوج، الضفادع الجنوبية تبذل جهدا كبيرا وتستعين بعشرات آلاف الصيحات في الليلة لاجتذاب اهتمام الإناث والتقرب منها. (16.12.2016)

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قالت هيئة البيئة في كولومبيا اليوم الأربعاء (7 تشرين الثاني/ نوفمبر) إن الشرطة عثرت على 216 ضفدعة سامة حية مخبأة في مرحاض بمطار بوغوتا عاصمة كولومبيا. وكانت الضفادع معبأة داخل عبوات أفلام. وكان من المفترض أن يتم تهريبها إلى ألمانيا ليتم بيعها لهواة جمع هذا النوع من الحيوانات، حسبما ذكرت صحيفة "ال إسبكتادور" اليومية.

واعتبرت الصحيفة أن المهربين ربما قد أصابهم الخوف من التعرض للاعتقال فقرروا التخلي عن الحيوانات. وكان من الممكن بيع الضفادع مقابل 400 ألف دولار في السوق السوداء، وفقا لهيئة حماية البيئة.

ويعتقد أن الضفادع قد جلبت من منطقة المحيط الهادئ في كولومبيا، وهي من ثلاثة أنواع، أحدها مصنف على أنه معرض للخطر الشديد، وآخر مهدد بفقدان موطنه البيئي.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)

  • Flash-Galerie Würfelqualle

    الجمال القاتل.. كائنات حية جميلة لكنها مميتة

    الكريبديات هي نوع من قناديل البحر وتعيش في المياه الاسترالية ولا يبدو على مظهرها الخارجي الجميل حجم قوة وشر سمها. لسعة واحدة من هذه القناديل تكفي لوقف عمل القلب والجهاز العصبي وخلايا الجلد، وهي مسؤولة عن مصرع أكثر من 5500 شخص في الحالات المسجلة رسميا، ومن قد ينجو من لسعة الكريبديات يصاب غالبا بحالة من الذعر أو نوبة قلبية تقوده إلى الغرق.

  • Gelber Mittelmeerskorpion

    الجمال القاتل.. كائنات حية جميلة لكنها مميتة

    العقرب الأصفر يعيش في حوض البحر الأبيض المتوسط في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو أخطر عقرب في العالم، ويكمن سر خطورته في أن سمه مكون من مادة بروتينية تحتوي إنزيمات ومركبات، مثل نيوروتوكسين، تؤثر على الجهاز العصبي للفريسة وتوقف تنفسه وتصاحب لسعته تورمات وهبوط في ضغط الدم تؤدي إلى الوفاة العاجلة. ويفضل العقرب الأصفر العيش بين الأحجار وتشققات الجدران.

  • Pfeilgiftfrosch

    الجمال القاتل.. كائنات حية جميلة لكنها مميتة

    الضفدع الأصفر يعد كذلك أكثر ضفدع في العالم خطرا ويعيش في قارة أمريكيا الجنوبية. ويستخدم السكان الأصليين للقارة سموم الضفدع في سهامهم لقتل الفريسة. وقد يعد الضفدع الأصفر وكذلك طائر البتهوي الحيوانان الوحيدان اللذان يمكنهما ابتلاع سمومهما دون التأثير على جسميهما.

  • Asiatische Riesenhornisse

    الجمال القاتل.. كائنات حية جميلة لكنها مميتة

    الدبور الأسيوي الكبير يعيش في شرق وجنوب شرق آسيا ويتغذى غالبا على النباتات وعلى الحشرات الصغيرة. ويصل طول الدبور إلى 5.5 سنتيمتر، فيما يصل طول إبرة اللسع عنده إلى 6 مليمترات وهذا ما يزيد من آلم وخطر سمومه.

  • Landkartenkegelschnecke

    الجمال القاتل.. كائنات حية جميلة لكنها مميتة

    حتى الحلزونات الجميلة تحتوي على بعض الأنواع السامة مثل حلزون كونيداي. يعيش هذا الحلزون في المياه الاستوائية ويصل طوله إلى 15 سنتيمتر. وتكمن خطورة سم هذا الحلزون في سرعة قذف السم وفي عدم وجود مواد مضادة له.

  • Krustenanemone

    الجمال القاتل.. كائنات حية جميلة لكنها مميتة

    يعتقد كثير من الناس أن المرجان غير سام وذلك ما يوحي به شكله الجميل والمسالم، لكن المرجان الزهري ليس كذلك. ينتشر هذا النوع من المرجان في أرجاء مختلفة من العالم. ويحتوي على سم "باليتوكسين" القاتل في جسمه، والذي لا توجد له أية مضادات أيضا.

  • Grosser Blauringkrake

    الجمال القاتل.. كائنات حية جميلة لكنها مميتة

    الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء يصل طوله إلى 20 سنتيمترا وتتحول الحلقات في جلده إلى اللون الأزرق عند شعوره بالخطر. ويحتوي سمه على مواد بكتيرية تشل حركة الجهاز العصبي عند العدو بصورة سريعة وتجعله غير قادر على الحركة وقد تفقده الوعي.

  • Echter Steinfisch

    الجمال القاتل.. كائنات حية جميلة لكنها مميتة

    شكله غريب لا يوحي على أنه حيوان لأنه يشبه الطحلب أو الحجر، لكنه في الحقيقة أحد أخطر الحيوانات على البشر في العالم، إنه سمك الحجر السام. يعيش هذا السمك في المناطق الساحلية وخاصة في المحيطين الهادئ والهندي. ويحمل سمك الحجر سما يفرز من غدد في الزعنفة الظهرية.

  • Plättchen-Seeschlange

    الجمال القاتل.. كائنات حية جميلة لكنها مميتة

    يعيش ثعبان البحر المصفح بالقرب من أستراليا ويبلغ طوله نحو 80 سنتيمترا فقط لكنه يحتوي على سم قاتل تكفي نسبة قليلة منه لقتل الفريسة، بيد أن ثعبان البحر هذا يعد من النوع الهادئ ولا يهاجم إلا عند استفزازه. ولحسن الحظ أيضا يعيش ثعبان البحر المصفح في البحار بعيدا عن السواحل.

  • Rotrückenspinne

    الجمال القاتل.. كائنات حية جميلة لكنها مميتة

    العنكبوت الأحمر أخطر عنكبوت على الأرض، خاصة الإناث منه. يعمل سم العنكبوت الأحمر على تعطيل عمل الجهاز العصبي وقد يسبب تشنجات وآلام كبيرة، وتصبح سموم العنكبوت قاتلة عندما تمس جهاز التنفس عند الإنسان. وتقتات هذه العناكب على الحشرات الطائرة، تعيش في العادة في استراليا فقط لكنها انتشرت لتصل إلى اليابان وما حولها.

    الكاتب: توبياس فايغل / زمن البدري


مختارات

الجمال القاتل.. كائنات حية جميلة لكنها مميتة

الحيوانات السامة تتواجد في كل مكان، في البحر وعلى اليابسة وفي الأنهار وبين الصخور. لكن ما يجمع أغلب الحيوانات الأكثر سما في الطبيعة هو شكلها الجميل المسالم الذي لا يوحي بخطورتها. (09.01.2016)  

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