 العثور على عشرات الجثث لمهاجرين أمام سواحل تونس وليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2023

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أخبار

العثور على عشرات الجثث لمهاجرين أمام سواحل تونس وليبيا

وصل عدد جثث المهاجرين التي انتشلها الحرس البحري التونسي إلى 31، فيما ضبطت القوات التونسية أكثر من ألف شخص في البحر بين يومي 21 و23 من الشهر الجاري. بدوره انتشل الهلال الأحمر الليبي جثث 11 مهاجراً قبالة ساحل صبراتة.

حطام مركب وبقايا ألعاب أطفال على أحد الشواطئ الإيطالية، أرشيف (27.02.2023).

عبرت السواحل التونسية أعداداً قياسية من المهاجرين هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

ارتفع عدد الجثث لمهاجرين غرقى بسواحل صفاقس ووسط تونس إلى 31 ، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحرس البحري التونسي اليوم الإثنين (24 أبريل/نيسان 2023).

مختارات

وحتى يوم أمس عثر على 11 جثة شبه متحللة بسواحل منطقتي العامرة وجبنيانة بصفاقس.

وقال المتحدث حاسم الدين الجبابلي إن عدد الجثث التي تم العثور عليها 31، بينهم ثلاث إناث وطفلان، متآكلة ومتعفنة كانت لفظتها أمواج البحر على شواطئ صفاقس وجزيرة قرقنة والمهدية، وقابس جنوباً.

وعبرت السواحل التونسية أعداداً قياسية من المهاجرين هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة في طريقهم إلى السواحل الإيطالية القريبة، وفق مصادر رسمية ومستقلة.

وأفاد الجبالي بأن وحدات الحرس البحري ضبطت بين يومي 21 و23 من الشهر الجاري قرابة ألف مهاجر في البحر من بينهم 846 من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ويناهز أعداد الغرقى، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بقضايا الهجرة، قرابة 200 شخص منذ بداية العام الجاري. وقالت السلطات الإيطالية إن أكثر من 30 ألف مهاجر وصلوا سواحل البلاد خلال نفس الفترة.

وانتشال جثث أمام السواحل الليبية

أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال جثث 11 مهاجراً قبالة ساحل مدينة صبراتة غرب البلاد، ليرتفع عدد الجثث التي تم انتشالها خلال الأيام الخمسة الماضية إلى 34، عقب غرق قارب يقل عشرات المهاجرين في البحر المتوسط.

وأعلن الهلال الأحمر في بيان نشر في وقت متأخر ليلة الأحد، "انتشال 11 جثة للقارب المنكوب قبالة مدينة صبراتة"، ليرتفع إجمالي الجثث التي تم انتشالها إلى "34".

ونشر الهلال الأحمر صوراً تظهر فرقه تنقل جثثاً من أحد المواقع المطلة على ساحل المدينة، كما أظهرت الصور عدداً من الجثث وضعت داخل أكياس سوداء مخصصة لنقل المتوفين.

 

وتستمر عملية انتشال الجثث لليوم الخامس على التوالي، بعد غرق قارب مطاطي يقل عشرات المهاجرين في عرض البحر على بعد ستين ميلاً بحرياً قبالة ساحل مدينة صبراتة، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر لفرانس برس اليوم، إن "قارباً مطاطياً كان يقل عشرات المهاجرين انقلب في عرض البحر قبالة ساحل صبراتة الأربعاء الماضي"، مشيرا إلى أن عدد الجثث مرشح للارتفاع.

وعن مصير بقية المهاجرين الذين كانوا على متنه، أجاب "في مثل هذه الحوادث لا فرصة أمامهم للنجاة، وخصوصا أن القارب المنكوب في عرض البحر لم يتلق بلاغا بتنفيذ عمليات إغاثة بشأنه ساعة غرقه".

وقالت منظمة "ألارم فون" غير الحكومية، وهي ائتلاف لمتطوعين يديرون خطاً هاتفياً طارئاً للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، الأربعاء إنها تلقت مكالمة استغاثة من مهاجرين على متن قارب مطاطي كان يغرق قبالة سواحل ليبيا وعلى متنه مئة راكب. وأكدت المنظمة أنها حاولت التواصل "مع ما يسمى خفر السواحل الليبيين" لكن من دون جدوى.

وتعد سواحل ليبيا من أكثر المناطق التي تشهد حوادث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط. وأحصي مصرع 441 مهاجراً في المتوسط في الربع الأول من العام الجاري، في حصيلة هي الاكبر منذ العام 2017، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.

ع.ح./أ.ح. (د ب أ ، أ ف ب) 

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  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

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  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

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  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

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  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

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  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

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    الكاتب: إيمان ملوك


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