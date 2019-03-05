العثور على طرود مفخخة في مطارين ومحطة قطارات في لندن

قالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنها فتحت تحقيقاً لمعرفة من أرسل ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن الثلاثاء (الخامس من مارس/ آذار 2019). ولم يُصب أحد بسبب العبوات، التي تسببت إحداها في نشوب حريق صغير في مبنى إداري بمطار هيثرو.

وقالت شرطة لندن في بيان: "قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تتعامل مع الوقائع على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها البعض وتبقى منفتحة فيما يتعلق بالدوافع".

من جانبه، أكد مطار هيثرو على حسابه في موقع "تويتر" أنه "تعامل مع بلاغات عن حادث وقع في مبنى بالقرب من حدود المطار"، وذكر أن "أجهزة خدمات الطوارئ تعاملت مع الحادث سريعاً وتم إجلاء الموظفين بأمان". وأضافت إدارة المطار أن "الرحلات الجوية لم تتأثر".

هذا وتلقت الشرطة أول بلاغ عن عبوة مريبة في مطار هيثرو بحدود الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش بعدما فتح الموظفون طرداً اشتعلت فيه النار. وفي وقت لاحق جرى التعرف على طرد مشابه في غرفة البريد في محطة قطارات واترلو، أكثر محطات العاصمة البريطانية ازدحاماً. كما عٌثر على طرد ثالث في مكتب بمطار لندن سيتي شرق العاصمة. ولم تتأثر الرحلات الجوية.

وحثت الشرطة مراكز النقل في لندن على "اليقظة والإبلاغ عن عبوات مشبوهة للشرطة"، مضيفة أنه لم يتم القيام بأي اعتقالات.

يذكر أن مستوى التحذير من الإرهاب في بريطانيا عند ثاني أعلى درجة له، وهو ما يعني أن أجهزة الأمن تعتبر أن وقوع هجوم إرهابي مرجح بشدة. وفي عام 2017، قتلت خمس هجمات إرهابية في لندن ومانشستر 36 شخصاً إجمالاً.

ص.ش/ ي.أ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)