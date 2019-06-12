العثور على رأس ذئب ضخم يعود لأكثر من 40 ألف عام

تخيل أنك تقوم بجولة على ضفاف النهر.. وفجأة تقع عينك على رأس مقطوعة لذئب بدون عينان لكن بأسنان سلمية. هذا ما حدث بالضبط لشاب روسي يدعى بافيل إيفيموف على ضفاف أحد الأنهار بشمال شرق روسيا، حسب صحيفة "سيبريا تايمز".
قام باحثون في أكاديمية جمهوية ساخا للعلوم بالتعاون مع كلية الطب بجامعة جيكي اليابانية بدراسة وقياس وتاريخ هذا الاكتشاف، ليتوصلوا لحقائق مذهلة. فجمجمة هذا الذئب تعود إلى 40 ألف عام وطولها يبلغ 40 سنتمرا. وتتوفر هذه الجمجمة على فرو كثيف لا يختلف كثيرا عن فرو حيوان الماموث العملاق.
وفي تعليقه على هذا الأمر قال عالم الحفريات في أكاديمية جمهورية سخا للعلوم، ألبرت بروتوبوف "إنه اكتشاف فريد لبقايا ذئب بليتوسيني بأنسجة محفوظة جيدا".
كبر حجم جمجة هذا الذئب جعلت الباحثين يكونون فكرة عن تطور سلاسة الذئاب ومقارنتها مع الذئاب الحالية. فمثلا طول جماجم الذئاب الأوراسية اليوم تترواح في المعدل بين 23 و28 سنتمرا وهو ما يمكن أن يعني أن الذئاب التي تعود إلى عصر ما قبل التاريخ أطول بالضعف مقارنة مع الذئاب الحالية، أي بطول يصل تقريبا إلى مترين (بدون ذيل)، في حين يصل طول الذئاب الحالية في المعدل 1.60 مترا مع فارق كبير بين الأنواع المختلفة، حسب ما نشر موقع فيلت الألماني.
ُُيذكر أن جمجة هذا الذئب تم عرضها في معرض بالعاصمة اليابانية طوكيو مع مجموعة من الكائنات تعود للعصر الجليدي. ولحد الآن لم يجد العلماء تفسيرا لسبب بقاء الجمجمة لوحدها محفوظة في الجليد دون غيرها من الأعضاء.
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حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع
تقول الأسطورة: "إن الذئاب تعوي قُبالة ضوء القمر" غير أن علماء الحياة البرية دحضوا تلك الأسطورة بقولهم: "ترفع الذئاب رؤوسها وهي تعوي لتتمكن من إيصال صوتها إلى أبعد مسافة ممكنة لتجمع أفراد القطيع، ولتلفت إنتباه الشريك إلى شريكته، ولتحدد المنطقة التي تقع تحت سيطرة القطيع، ولتخيف أعداء القطيع وتحذرهم من الإقتراب.
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حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع
يُقال أن الذئاب تتزوج مرة واحدة في حياتها وهي حيوانات مُخْلصة ووفية لبعضها البعض، غير أن بعض الخبراء يرى بأنه من الممكن للذئب الذكر المُسيطر أن يتزوج أكثر من أنثى.
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حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع
على مر الأزمان صُوِرَت الذئاب على هيئة وحوش شرسة تفترس الإنسان والأطفال بشكلٍ خاص، غير أن المناصرين للحياة البرية لايجدون ما يمنع الإنسان من التعايش مع الذئاب جنباً إلى جنب في بيئة مشتركة.
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حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع
لاتعيش الذئاب ضمن قطعان فحسب بل تتشارك بعملية الصيد وتعمل كفريق واحد منظم ومُنَسَق، غير أنه لو إستطاع ذئب بعينه إصطياد غزال صغير أو أي حيوان صغيرآخرفسيفترسه بمفرده، أما إذا تشارك أفراد القطيع كلهم بصيد أحد الحيوانات الكبيرة الحجم مثل الأيل عندئذٍ بإمكان جميع أفراد القطيع المشاركة بإفتراس الضحية.
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حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع
الذئب الوحيد هو ذاك الذئب الذي طُرِدَ من القطيع، أو الذي أُبعِدَ عنه نتيجة لإصابته بمرض أو بضعف، ومن الذئاب من يتخذ قراره للإبتعاد عن القطيع والعيش بمفرده ويُسمى بالذئب المنفرد أو الوحيد، ويُقال: "عادة يكون عواء الذئب الوحيد أقل مقارنة بالذئاب التي تعيش ضمن القطيع في محاولة منه ليبقى بعيداً عن رقابة بقية الذئاب في المناطق المجاورة".
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حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع
الذئاب حيوانات تحب الترحال والتنقل من منطقة لأخرى ويُمكن أن تقطع مسافة تتراوح بين 30 إلى 50 كم يومياً، كما يُمكن أن تزيد تلك المسافة في حالة عدم عثورها على الغذاء. تتناسب المنطقة التي تُسيطر عليها الذئاب مع حجم وعدد أفراد القطيع ومع كثافة الحيوانات التي يُمكن إفتراسها، ويُمكن أن تتراوح مساحة هذه المنطقة بين 150 إلى 300 كم².
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حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع
تضع أنثى الذئب بين 6 إلى 8 جروا وتمتد فترة الحمل حتى 63 يوماً وتحتضن أنثى الذئب جرائها بعد ولادتهم داخل وكر يتم إختياره من قبل أنثى الذئب المُسيطرة، تُفْطَم الجراء بعد ثمانية أسابيع من ولادتها ومن ثم تعتمد على الطعام الصلب القوام الذي تقوم الأم بمضغه وتقديمه لجرائها.
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حياة الذئاب .. نظام سلطوي صارم وإنضباط مع القطيع
تعيش الذئاب ضمن قطعان يتألف القطيع الواحد منها من 6 إلى 10 ذئاب. و يتميز التسلسل الهرمي للسلطة بقيوده الصارمة، يتراس كل قطيع ذئب مهيمن أو مُسيطر ويختار أنثى تحتل مكانة مهيمنة أو مسيطرة، وهما المسموح لهما أن ينجبا الجراء الذين سينضموا إلى بقية أفراد قطيع الذئاب، وتقع مسؤولية العناية بالجراء على باقي أفراد القطيع. الكاتب:تامسين ووكر/ غالية داغستاني