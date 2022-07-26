العثور على رأس أفعى في وجبة فطور على متن الطائرة

في مشهد صاعق للغاية، عثرت مضيفة طيران تعمل لدى شركة طيران "صن إكسبريس" على رأس أفعى مقطوع في وجبة فطور على متن رحلة طيران من العاصمة التركية أنقرة في اتجاه مدينة دوسلدورف الألمانية، وفق ما ذكره موقع " ن د تيفي".
ولم تكتشف مضيفة الطيران رأس الأفعى المقطوع مبكراً لأنه كان مخبأ تحت البطاطس والخضروات، حيث تناولت البعض من وجبة الفطور ليظهر لها بعد ذلك رأس الأفعى، حسب ما أورده موقع صحيفة "نيويورك بوست".
"غير مقبول"
ولم تتأخر كثيراً شركة الطيران التركية الألمانية "صن إكسبريس" في الرد كثيراً، وقالت إن ما حدث "على متن الطائرة غير مقبول تماما وقد بدأ تحقيق مفصل حول هذا الموضوع". وأضافت:"حتى يتم الانتهاء من عملية البحث تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءت الوقائية بما في ذلك وقف توريد المنتج ذي الصلة على الفور"، حسب ما نقله موقع "وان مايل آت تايم".
شركة التموين تنفي
من جهة آخرى، نفت شركة التموين المسؤولة عن توفير الوجبات مسؤوليتها عن تواجد رأس الأفعى في وجبة الفطور. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن متحدث باسم الشركة قوله "لم نستخدم أيا من الأجسام الغريبة التي من المفترض أنها كانت موجودة في الطعام عند الطهي (بسبب الظروف التقنية والحرارية المستخدمة في مرافق تقديم الطعام على متن الطائرة)".
ر.م/
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عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
أقوى الأفاعي سما
أفعى تايبان الداخلية هي أكثر أفعى سما في العالم. وتعيش في أستراليا. ويعتقد العلماء أن لدغة واحدة فقط من هذه الأفعى يمكنها قتل مائة رجل. والسم له خاصية إصابة الكائنات ذات الدم الحار خاصة، مثل البشر. ويعمل السم على الإضرار بالجهاز العصبي وبدم وبعضلات الضحية.
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عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
أكثر الأفاعي فتكا
الأفعى الأكثر فتكا لا تعني بالضرورة أكثرهن سما. إذ لا تعد لدغة أفعى "أشيس كاريناتوس" الرملية مميتة، إذ ينجو نحو 90 بالمائة من ضحاياها من آثار اللدغة وبدون علاج. رغم ذلك تعد هذه الأفعى التي تعيش في الصحراء الرملية، وخاصة في ساحل منطقة الخليج، من أكثر الأفاعي قتلا للبشر، لأنها عدوانية وتعض بصورة سريعة ومكثفة. ولذلك تنتج عن لدغاتها الكثير من حالات التسمم والموت.
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عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
أكبر الأفاعي حجما
أما أكبر أفعى في العالم فهي أناكوندا التي تنتمي لفصيلة بواء. وتحب الظلام وتعيش في الأنهر العميقة في غابات أمريكيا الجنوبية. بعض أنواعها يصل طولها إلى 8.8 متر ووزنها إلى 200 كيلوغرام. أما معدل طول هذا الثعبان فيصل إلى 4 أمتار ومعدل وزنه يصل إلى 30 كيلوغرام. وتتغلب أناكوندا على ضحيتها عبر التفافها على الضحية ومن ثم خنقها ببطء.
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عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
الأفعى العملاقة
يعتقد أن أفعى تيتانوبوا كانت أكبر أفعى عاشت على سطح الأرض، وذلك قبل أربعين مليون عام. ويعتقد أن طولها يصل إلى 13 مترا ووزنها قد يصل إلى 1135 كيلوغرام. ويظهر في الصورة ثعبان وبجنبه بقايا عمود فقري لأفعى تيتانوبوا المنقرضة وجدها العلماء في كولومبيا.
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عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
الأصغر في العالم
أما أفعى "تيتراخيلوستوما كارلاي" فهي أصغر أفعى في العالم، ولا يتجاوز طولها عشرة سنتيمترات، ولا يتجاوز قطرها قطر السباغيتي، كما ذكر بلير هيدغيس من جامعة بنسيلفانيا الأمريكية الذي أكتشفها في سنة 2008. وتقتات هذه الأفعى على النمل الأبيض واليرقات وتعيش في جزيرة باربادوس في البحر الكاريبي.
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عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
الأكثر طمعا
يمكن للأفاعي خلخلة الفك السفلي لابتلاع حيوانات أكبر من حجم الأفعى نفسها. لكنه في بعض الأحيان يكون طمع الأفعى قاتلا لها، ففي سنة 2005 انفجرت "أفعى النمر" في حديقة فلوريدا الوطنية بعد أن حاولت ابتلاع تمساح بكامله. ويظهر في الصور ذيل التمساح خارجا من بطن "أفعى النمر" الطماعة.
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عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
الأكثر مكرا
الأفعى الغابونية تتميز بقابليتها الكبيرة على تغيير لونها وشكلها. ويمكن لرأسها أن يظهر كورقة ميتة للتمويه والعيش في الغابات المطرية الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك تتميز الأفعى الغابونية بأنيابها الطويلة السامة، التي يصل طولها إلى خمسة سنتيمترات. ولا تعد هذه الأفعى عدوانية، ونادرا ما تهاجم البشر.
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عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
الأكثر حيلة
الثعبان الملك لا يعد ساما، لكنه يتحايل على الحيوانات التي لا تعرف ذلك، ويبدو بمظهر ثعبان سام حتى يخيفها. ويقلد الثعبان الملك الذي يحمل ألوان الأحمر والأبيض والأسود، ثعبان المرجان السام، ويتصرف مثله.
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عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
عشاق البحار
تعيش الأفاعي في البحار، ويمكنها العيش حتى في الشعب المرجانية. مع ذلك، تعود هذه الأفاعي إلى اليابسة للبحث عن الفريسة وللتزاوج. بعض أنواع أفاعي البحار تعد من أكثر الكائنات سما في العالم. وعكس السمك، لا تحتوي الأفاعي على خياشيم، وتحتاج للخروج من حين لأخر للتنفس خارج المياه.
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عجائب وأرقام من عالم الأفاعي
أفاع طائرة
أفعى "كريسوبيليا" يمكنها القفز والتحليق في الهواء ولذلك يطلق عليها تسمية "الأفعى الطائرة". ويمكنها التحليق لمسافة 30 مترا. وتقتات على القوارض والسحالي والطيور، بما فيها الخفافيش. ولا تشكل أي خطرا على البشر. الكاتب: بريغيته أوستيرات، صوفيا فاغنر/ زمن البدري