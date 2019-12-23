العثور على حارس مرمى ألماني شاب ميتا في حمام سباحة

نعى فريق "لوك لايبزيغ" الألماني حارسه الشاب السابق "جان باسكال جيدكه"، وقال أمس الأحد على موقعه في الإنرتنت "لقد بلغنا مساء اليوم خبر محزن بشكل غير مفهوم، وهو أن حارسنا السابق قضى جراء حادث مميت.. ولم يتجاوز سنه الـ 20 عاما".
وبحسب ما نقل موقع "شبورت بوزر" فإن جيدكه توفي أثناء حفلة عندما كان يستخدم حمام سباحة في قطعة أرض خاصة في بلدة "ماخرن".
وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن أحد الأشخاص في بلدة "غريشسهاين"، التابعة لدائرة لايبزيغ، اتصل هاتفيا بالشرطة في ليلة الأحد مخبرا أن ثلاثة أشخاص ميتين موجودين في مياه حمام السباحة الخاصة بإحدى شركات المباني.
هرع رجال الشرطة ورجال المطافئ إلى المكان فعثروا على ثلاثة رجال في حمام السباحة أحدهم 20 عاما والثاني 39 وكانا ميتين، أما الأخير وعمره 47 عاما فجرى انعاشه ونقله إلى مستشفى وما تزال حالته حرجة، حسب بيلد.
وقال متحدث باسم الشرطة إنها لا تستبعد وجود جريمة وتقوم بالبحث والتحري في كافة الاتجاهات. وطبقا لمعلومات بيلد فإن الموظفين قاموا بفحص وحدة الكلور بحمام السباحة وماكينة الضباب، التي تعمل باستخدام "ثاني أكسيد الكربون" في شكل جليد متجمد.
وينتظر أن يظهر تشريح الجثث سبب الوفاة الفعلي وما إذا كانت الدماء بها آثار كحول أو مخدرات، لكن الشرطة تتوقع أن تظهر نتائج تحليل الطب الشرعي في العام الجديد، حسبما تنقل بيلد.
ويقول موقع شبورت بوزر إن باسكال جيدكه لعب لفرق الشباب في عدة أندية من بينها هانزا روستوك، وصعد معهم لدوري الشباب الألماني. وفي الفترة بين 2016 و 2018 كان حارسا لمرمى "لوك لايبزيغ" ثم عاد إلى مسقط رأسه دساو ليدعم فريقها الذي كان في حاجة إلى لاعبين، وفي الصيف الماضي انتقل إلى "ليبرتفولكفيتس".
صلاح شرارة
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الكاتب: ريم نجمي