العثور على جثة مهاجر قضى غرقًا قبالة سواحل كريت اليونانية

أعلن خفر السواحل اليونانيون العثور إثر عملية إنقاذ، على جثة مهاجر قضى غرقًا الأحد (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) في جنوب شرق جزيرة كريت. وتلقى خفر السواحل نداء استغاثة الأحد عندما سقط ستة مهاجرين من أصل 69 كانوا على متن مركب شراعي.

وعُثر على شخص غارق أثناء عملية إنقاذ واسعة النطاق.

ونقل خفر السواحل الأحد الركاب الـ68 وبينهم خمس نساء وثلاثة أطفال، إلى مرفأ باليوخورا. وأفادت وكالة الأنباء اليونانية أن ثلاثة أشخاص مصابين بجروح تلقوا الرعاية من جانب أجهزة الإسعاف.

في 27 تشرين الأول/أكتوبر، قضى أربعة أشخاص بينهم طفلان، في حادثة غرق قبالة سواحل جزيرة خيوس.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 2500 شخص عبروا بحر إيجه هذا العام آتين من تركيا المجاورة، مقابل 9700 شخص في 2020 وهو العام الذي سجّلت فيه المفوضية أكثر من مئة وفاة أو مفقود.

عام 2021، أحصت مفوضية اللاجئين في اليونان ثلاث حوادث غرق في بحر إيجه بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس أسفرت عن مصرع ستة أشخاص أحدهم في المياه الاقليمية اليونانية قبالة سواحل جزيرة ليسبوس.

من جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن ثلاث حوادث أخرى بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر في المنطقة نفسها أدت إلى مصرع 13 شخصًا بينهم ثمانية قبالة سواحل جزيرة كريت.

ويحاول المهاجرون مرارا الوصول إلى إيطاليا من ساحل بحر إيجة التركي أو من دول أخرى في شرق البحر المتوسط على الطريق الخطير جنوب جزيرة كريت. وبسبب الرحلة الطويلة، غالبا ما تعاني القوارب التي عادة ما تكون قديمة جدا وتستخدمها عصابات التهريب، من إعطال في المحرك أو من حوادث أخرى.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)