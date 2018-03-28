العثور على جثة فتاة في مركز للإيواء بألمانيا

بعد أيام من البحث، عثرت السلطات الألمانية على جثة فتاة مفقودة في نزل للاجئين بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا. وذكرت الشرطة اليوم (الاثنين الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2018) انه تم العثور على جثة الفتاة (17 عاما) مساء أمس الأحد في نزل للاجئين على أطراف منطقة صناعية لمدينة زانكت أوغوستين.

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على مشتبه به. وترجح السلطات الألمانية أن الفتاة قُتلت. ولا توجد حتى الآن بيانات مؤكدة عن جنسية الفتاة أو المشتبه به. وتعتزم سلطات التحقيق الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن الواقعة في وقت لاحق اليوم. وكان والدا الفتاة أبلغا السلطات عن فقدانها ظهر يوم الجمعة الماضي.

وأكدت شرطة ولاية شمال الراين على موقع تويتر أن عثرت على جثة الفتاة وأن فريقا متخصصا في جرائم القتل يتولى الآن البحث في القضية.

وبحسب تقرير لإذاعة غرب ألمانيا (WDR)، فإن الفتاة خرجت لزيارة إحدى صديقاتها، إلا أنها لم تصل إليها مطلقا. وذكرت الإذاعة استنادا إلى بيانات الشرطة أن الفتاة اتصلت عبر هاتفها المحمول أكثر من مرة بمعارف خلال اليومين اللذين أعقبا اختفائها. وشارك 150 شرطيا وفردا من قوات الدفاع المدني في البحث عن الفتاة، واستعانوا بعشرة غواصيين للبحث عنها في إحدى البحيرات، كما استعانوا بمروحية تابعة للشرطة الاتحادية، وأطلقوا طائرة بدون طيار مزودة بكاميرات حرارية. كما أضاءت وكالة الإغاثة التقنية الألمانية البحيرة في حي مياندورف وضفتها، كما تم الاستعانة بفرقة بحث مزودة بكلاب بوليسية.

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وعثرت السلطات الألمانية على جثة الفتاة في حي ميندن المجاور عقب بحث استغرق حوالي 20 ساعة، وذلك اعتمادا على معلومات من مارة رأوا ملابس وحقيبة الفتاة بالقرب من البحيرة. ويقع مركز اللإيواء على أطراف منطقة صناعية غير مضاءة ليلا بالقرب من خط للسكك الحديدية. وعقب تحريز الأدلة تم إخراج جثة الفتاة من النزل في ساعة مبكرة من صباح اليوم على متن سيارة نقل موتى. وبحسب بيانات قوات الدفاع المدني، التي استخدمت كافة إمكانياتها المتاحة في البحث عن الفتاة، يتلقى أقارب الضحية الرعاية حاليا على يد رعاة نفسيين. وقام عمدة المدنية، كلاوس شوماهر، بتفقد مكان الحادث.

ح.ز/ هـ.د (د.ب.ا)