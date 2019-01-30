 العثور على أقدم نقوش في تاريخ المنطقة بصحراء أسوان | عالم المنوعات | DW | 08.05.2019

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منوعات

العثور على أقدم نقوش في تاريخ المنطقة بصحراء أسوان

لا تتوقف الصحراء المصرية عن مفاجأة العالم بالمزيد من المواقع الأثرية المُخبأة تحت رمالها، والتي لا تعود هذه المرة للحضارة المصرية القديمة فقط، وإنما لفترة زمنية أقدم من ذلك.

Ägypten Archäologen öffnen Sarkophag in Luxor (picture alliance/Photoshot/A. Gomaa)

عثرت البعثة الأثرية العاملة بالصحراء الشرقية لمدينة أسوان المصرية علي نقوش صخرية تعتبر هي الأقدم في المنطقة.

وفي بيان صحفي، صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، مصطفي وزيري، أن النقوش التي تم اكتشافها ترجع لنهاية العصر الحجري وعصر ما قبل الأسرات المصرية ولبداية التاريخ المبكر.

واكتشفت البعثة الأثرية النقوش الصخرية، التي ترجع للعصر الحجري، داخل وادي دائري شبه مغلق متفرع من وادي أبو صبيرة في أسوان، حيث تعمل البعثة.

وما تم العثور عليه من نقوش يُصور العديد من الحيوانات التي كانت موجودة في المنطقة خلال العصر الحجري، مثل الزراف والأفيال والتماسيح. كما تضم النقوش ما يشير إلى مدينة صغيرة تظهر عليها علامات الاستقرار كرعي الحيوانات وزارعة الأشجار.

مختارات

ويُرجح أن بعض النقوش تتضمن علامات الملكية المصرية مثل واجهة قصر ذات الصقر "حورس"، وهو رمز الملكية في التاريخ المصري القديم، والعروش المقدسة المُزينة بزخارف نباتية، وفقا لما قاله عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان.

وتعرف بعض علماء الآثار بالفعل على بعض الرموز حيث تخص أسماء الملوك الأقدم ممن حكموا مصر قبل الأسرة الأولي مثل "نعرمر" أو "الملك العقرب".

وتدل كثافة ما تم اكتشافه من نقوش في مكان واحد علي استقرار الملكية في بداية نشأة الدولة المصرية وسيطرتها علي تلك البقعة الصحراوية المترامية الأطراف منذ العصور المطيرة وحتي بداية الأسرات الفرعونية، وهو ما يُشير إلى امتداد نفوذ النظام الملكي واستقراره من الألف الرابع قبل الميلاد في جنوب مصر.

د. ب/ ع .أ ج (د ب ا)

  • Der mumifizierte Leichnam Tutanchamuns (Reuters/M.A. El Ghany )

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    مغطى بأقمشة كتانية فقط، يرقد مومياء الملك الذهبي توت عنخ آمون هنا في غرفة تحت الأرض، مكيفة الهواء، لحماية المومياء من الرطوبة، والغبار الذي يحمله الزائرون.

  • Die Totenmaske Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    في حين يعرض القناع الذهبي الحقيقي لتوت عنخ آمون في المتحف المصري بالقاهرة، أعيد مومياء الملك الشاب إلى مكانه القديم في منطقة وادي الملوك الأثرية، المكان الذي عاش فيه ملكاً لفترة من الزمن، وحيث اكتشفه كارتر.

  • Zeichnungen in der Grabkammer Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    نظفت الجداريات والنقوش بدقة متناهية، وتبين أن البقع الداكنة الموجودة على اللوحات الجدارية ظهرت نتيجة ميكروبات قديمة غير ضارة في المكان. احتفظ بهذه الرسومات في قبر الملك الشاب لآلاف السنين.

  • Zeichnung eines Pavians in der Grabkammer (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وبفضل وسائل الإضاءة الجديدة، يتألق هذا الرسم بعد الترميم. كان قرد البابون، حيواناً مقدساً في مصر القديمة. إذ كان يعتبر ذكياً جداً ويعد بمثابة قدوه للطلاب. فهل سيتابع الملك الشاب تعليمه أيضا بعد الموت؟

  • Eine Frau geht durch einen unterirdischen Gang (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    دفن المصريون القدماء قبور الفراعنة تحت الأرض لحمايتهم من لصوص القبور. وقد نجا قبر توت عنخ آمون وكنوزه من عبث اللصوص لوقت طويل. إذ استراح بسلام لأكثر من 3 آلاف سنة.

  • Ägyptologe Howard Carter und ein Helfer knieen am Sarkophag (Imago)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كان عالم الآثار هوارد كارتر، الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون في 4 تشرين الثاني / نوفمبر من عام 1922 في وادي الملوك. وقبل أن يفتح المقبرة، أرسل برقية إلى مموله اللورد كارنارفون : "لقد قمت أخيراً باكتشاف رائع في الوادي، قبر رائع، سأنتظر وصولك."

  • Maske Tutanchamun (Getty Images/H. Magerstaedt)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    على الرغم من أن توت عنخ آمون لم يكن فرعوناً عظيماً، إلا أنه يتمتع اليوم بشهرة عالمية. إذ وجد كارتر في حجرته حوالي 5 آلاف قطعة أثرية سليمة، كان يجب أن ترافق الملك الشاب في الحياة الآخرة. كما يتعرف العديد التلاميذ على قناعه الذهبي.

  • Besucher auf einer Plattform über Tutanchamuns Grab (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كجزء من أعمال الترميم ، تم تركيب منصة جديدة في المقبرة، والتي تسمح للزوار برؤية ما بداخل المقبرة والتمتع برؤية الجداريات والنقوش. إذا بقيت الزيارات متاحة في المستقبل!

  • Kleien Züge mit Touristen im Tal der Könige (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وقال زاهي حواس، الأمين العام السابق لإدارة الآثار المصرية ومبادرة أعمال الترميم، مدافعاً عن فكرة إغلاق القبر وتقديم نسخة مماثلة للزائرين عوضاً عن ذلك. "لأنه إذا سمحنا بالسياحة الجماعية هنا"، فهو على يقين أن: " القبر لن يبقى على قيد الحياة بعد 500 سنة أخرى ". سوزان كوردس / ريم ضوا


مختارات

افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك  

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