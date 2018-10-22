 العثور على أقدم حطام لسفينة في البحر الأسود | عالم المنوعات | DW | 23.10.2018

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منوعات

العثور على أقدم حطام لسفينة في البحر الأسود

عثر علماء آثار على حطام سفينة في أعماق البحر الأسود، يعتقد أنه أقدم حطام سفينة غارقة في العالم ، إذ بقيت السفنية محتفظة بهيكلها لأكثر من 2400 عاما. فكيف وصلوا إليها ولمن تعود؟

The Shipwreck von J. M. W. Turner (gemeinfrei)

اكتشف علماء آثار حطام سفينة يبلغ طولها 23 مترا (75 قدما)، في أعماق البحر الأسود. ويُعتقد أن تكون السفينة يونانية (إغريقية)، إذ ما تزال مقاعد الصاري بها ودفتها فضلا عن مكونات أخرى بها في حالة جيدة. وحسب ماذكرته صحيفة "الغارديان"، فإن السفينة عُثر عليها على مسافة تزيد عن ميل أسفل البحر، وهو ما جعلها في حالة جيدة نتيجة نقص الأوكسيجين في هذه المستوى من البحر.

مختارات

شتيفان شميت، قبطان سابق لسفينة الإنقاذ كاب أنامور يشرح في حديث مع DW رؤيته حول أخلاقيات الإنقاذ البحري، مبيناً أن إنقاذ الحياة البشرية يسمح أحيانا بخرق القانون. (26.08.2018)

"تيتانيك" تلك السفينة التي أصبحت شهيرة بعد فيلم عن قصة غرقها، تعود للحياة بمشروع صيني لبناء نسخة جديدة للسفينة من المتوقع أن ينتهي العمل من البناء بنهاية العام 2017. (02.12.2016)

وقال البروفيسور جون أدامز، الباحث الرئيسي في مشروع الآثار البحرية بالبحر الأسود (MAP) ، إن "السفينة التي بقيت على قيد الحياة من العالم الكلاسيكي، على عمق أكثر من  كيلومترين عرض البحر، أمر لم أكن لأصدقه من قبل." العثور على السفينة. "هذا سيغير فهمنا لبناء السفن والسفر البحري خلال العالم القديم". 

ويعتقد الباحثون أن السفينة تجارية في الأصل، ومن خلال فحصها تبين أنها تعود إلى نحو 400 عام قبل الميلاد. 

وقال الفريق إنهم كانوا ينوون مغادرة السفينة حيث تم العثور عليها، لكن قطعة صغيرة كانت مؤرخة من قبل جامعة "ساوثهامبتون" أكدت نتائجها أنها "أقدم حطام سفينة سليمة معروف لدى البشرية". وحسب الفريق فإن البيانات ستنشر في مؤتمر خريطة البحر الأسود في مجموعة "ويلكوم" بلندن خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان هذه السفينة واحدة من بين أكثر من 60 حطام سفينة عثر عليها الفريق الدولي لعلماء الآثار البحريين والعلماء والمساحين البحريين، الذين كانوا في مهمة مدتها ثلاث سنوات لاستكشاف أعماق البحر الأسود لفهم التغيرات التي طرأت على مستوى سطح البحر في عصور ما قبل التاريخ.

ووفق ما ذكره الباحثون فإن الاكتشافات التي توصلوا إليها تفاوتت من حيث الحقبة التي تنتمي إليها فالبعض يمتد إلى القرن السابع عشر، والأخرى إلى الفترة الكلاسيكية، كما حصل مع هذه السفينة".

وقد أعد فريق البحث فيلما وثائقيا لمدة ساعتين من المقرر عرضه في المتحف البريطاني.

م.م/ ع.خ

  • 70000TONS OF METAL 2017 (cmm-marketing.com by Bianca Berger, Eus Straver and Marc Hansen)

    صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة

    يتوقع أن يحجز خلال العام الحالي أكثر من 25 مليون شخص رحلات على متن السفن السياحية، بزيادة مليون شخص مقارنة مع العام الماضي. وأمام هذا الإقبال ستستخدم 26 سفينة جديدة حول العالم لتضاف إلى 448 سفينة سياحية موجودة سلفا.

  • Hamburg Aidabella Kreuzfahrtschiff (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة

    ستلجأ الشركات إلى خدمات 12 سفينة كبيرة لعبور المحيطات. وتتسع كل سفينة لأكثر من 28 ألف راكب. وتعد كل سفينة من أصل أربعة من صنع شركات ألمانية أو شركات تابعة لها.

  • Meyer Werft in Papenburg Ovation of the Seas (Meyer Werft)

    صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة

    المستفيد الأكبر من ازدياد الطلب على الرحلات البحرية شركات صناعة السفن وهي "فينتشانتييري" من إيطاليا التي صنعت 24 سفينة العام الماضي، و" اس ت اكس" من فرنسا التي أنتجت 12 سفينة، و"ماير" الألمانية (في الصورة) التي صنعت 21 سفينة عام 2016.

  • Meyer Werft in Papenburg Ovation of the Seas (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة

    تستفيد شركات صناعة السفن الأوروبية من الخبرة الطويلة في بناء السفن المعقدة والأنظمة الكبيرة، ما يتيح لها تحقيق درجة عالية من الحرفية والدقة.

  • Deutscher Schiffbau Aida (AP)

    صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة

    من أشد منافسي صناعة السفن الأوروبية شركة "غنتن" الماليزية وميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة. لكن هذه الأخيرة أعلنت رغبتها في الانسحاب من صناعة السفن، ليصب الانسحاب على الخصوص بمصلحة شركة "ماير" الألمانية.

  • Deutschland Brennstart zu neuem AIDA-Kreuzfahrtschiff (picture alliance/dpa/I. Wagner)

    صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة

    طلبت وكالة الأسفار البحرية AIDA المعروفة من شركة "ماير" الألمانية أن تصنع لصالحها سفينتين تصل تكلفتهما إلى ملايين الدولارات. وستكون السفينتان العملاقتان جاهزتين عام 2011. وفي الصورة يظهر الشكل النهائي لإحداهما.

  • Deutschland Brennstart zu neuem AIDA-Kreuzfahrtschiff (picture alliance/dpa/I. Wagner)

    صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة

    السفن الألمانية الجديدة تشتغل بالغاز الطبيعي للحد من الانبعاثات. إضافة إلى ذلك ستجهز بمحركات كهربائية مبتكرة والإضاءة صمام ثنائي باعث للضوء، وغيرها من التقنيات الحديثة.

  • Harmony of the seas (picture-alliance/dpa/F.Dubray)

    صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة

    يصل عرض السفن العملاقة إلى 66 متراً، أما الطول فيصل إلى 362 متر. وتتوفر على 16 طابقاً، وتتسع إلى حوالي 5480 راكب وأكثر من 2000 من أفراد الطاقم. كما تحتوي على 20 غرفة طعام، و23 حوض سباحة وحديقة مع أكثر من 12 ألف نبتة.

  • 100 Jahre Untergang der Titanic (picture-alliance/dpa)

    صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة

    ومن باب المقارنة فإن سفينة "تيتانيك" كان طولها 269 متراَ، وتحتوي على تسعة طوابق تتسع لإيواء 2687 راكب و860 من أفراد الطاقم.

  • China Kreuzfahrt Hena (picture-alliance/dpa)

    صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة

    ومن المتوقع أن تدخل الصين على خط منافسة ألمانيا وباقي الدول الأوروبية المصنعة للسفن السياحية العملاقة. ويحجز حوالي مليون صيني سنويا رحلات على متن هذا النوع من السفن. ولهذا السبب أسست بكين شركات لصناعة السفن لتلبية حاجات السوق الداخلية والعالمية. الكاتب: إنزا فريدي / عبد الرحمان عمار


مختارات

صناعة مدن البحر .. السفن السياحية العملاقة

تشتهر عدد من الدول الأوروبية بصناعة السفن السياحية العملاقة. وتواجه منذ سنوات منافسة شرسة خصوصا من آسيا بعد دخول الصين على الخط. هذه التشكيلة من الصور تعرفنا على أحدث الابتكارات وأهم الشركات في سوق السفن العملاقة. (23.02.2017)  

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