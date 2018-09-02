"العبوا معي وليس بهواتفكم".. أطفال ألمان يتظاهرون لأن أهلهم لا يلاعبونهم

"العبا معي وليس بهواتفكم المحمولة"، بهذا الشعار نزل عشرات الأطفال في مدينة هامبورغ الألمانية إلى الشوارع احتجاجا على انشغال آبائهم عنهم بالهواتف المحمولة.
المظاهرة الغريبة من نوعها، نُظمت اليوم السبت (8 سبتمبر/ أيلول 2018).
ويسعى الأطفال المتظاهرون إلى حث آبائهم على الانصراف قليلا عن الانشغال بهواتفهم المحمولة وإعطاء صغارهم مزيدا من الاهتمام.
اللافتات حملت شعارات مختلفة منها: "نحن هنا.. صوتنا عال لأنكم تنظرون في هواتفكم المحمولة". ودعا إلى المظاهرة، الطفل إيميل روستيجه البالغ من العمر سبعة أعوام، وقد أخطر والده الشرطة بأمر تجمع الاطفال.
وحسب دراسة صدرت مؤخرا فإن مقدار الوقت الذي يخصصه الألمان للآخرين قد تراجع بسبب انشغالهم بهواتفهم الذكية.
وفي السياق نفسه، كشفت الدراسة تزايد إقبال الأطفال على هذه الهواتف، إذ تبين أن نحو نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 13 عاما، يملكون هواتف ذكية.
م.م (د.ب.أ)
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آخر الابتكارات في معرض "الأطفال والشباب" بكولونيا
قالت المتحدثة باسم معرض كولونيا لتكنولوجيا "الأطفال والشباب"، بيغي كراوزه في افتتاح المعرض، إن المنتجات التقنية "في عالم الأطفال والرضع متنامية" ويزداد الطلب عليها. فيما ذكرت تانيا كريمر رئيسة تحرير مجلة "بيبي وجونيور" أن البائعين هم غالبا ما كبروا وترعرعوا مع الأجهزة التقنية، ويرغبون أن يكبروا أطفالهم في "ظل ظروف تقنية مثلى".
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آخر الابتكارات في معرض "الأطفال والشباب" بكولونيا
إحدى المنتجات التي عرضت في المعرض كانت كاميرا في غرفة نوم الطفل يُتحكم عبر كمبيوتر لوحي، بالإضافة إلى تطبيق يخزن البيانات المسجلة من الغرفة ويقيمها. شارك في معرض هذا العام 1230 عارضا من 50 دولة. وقدم الكثير منهم أجهزة مراقبة الأطفال الرضع إلكترونيا. وتقول الصحفية كريمر إن " الآباء في الوقت الحاضر غير آمنين على أطفالهم. والطلب على أجهزة مراقبة وأجهزة قياس في تزايد".
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آخر الابتكارات في معرض "الأطفال والشباب" بكولونيا
شركة "أنغيل كير" قدمت من جانبها أجهزة مراقبة الأطفال الرضع ترسل إنذارا عندما يبكي الطفل، وكذلك أجهزة بشاشات وكاميرات مراقبة يمكنها مشاهدة الطفل عند نومه. وتعمل الأجهزة على تسجيل حركة الطفل وترسل إنذارا في حالة حركة الطفل بصورة غير طبيعية.
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آخر الابتكارات في معرض "الأطفال والشباب" بكولونيا
أما شركة "لوفيون" فقدمت جهاز مراقبة يتحكم بعدة كاميرات يمكن توزيعها على عدة زوايا أو على عدة أطفال.
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آخر الابتكارات في معرض "الأطفال والشباب" بكولونيا
جهاز متعدد الوظائف لقياس ضغط الدم ومحتوى الأوكسجين ونبضات القلب، وذلك في شكل سوار أو خلخال يمكن تلبسيه للطفل. وتعمل هذه الأجهزة على تزويد الآباء بجميع المعلومات المهمة عن أطفالهم. السوق العالمية لمثل هذه الأجهزة التي يمكن لبسها للأطفال الرضع في تتنامي سريع، ويقدر خبراء أن تصل قيمة مبيعاتها إلى 900 مليون دولار، وأن ترتفع إلى 1.3 مليار دولار بحلول عام 2024.
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آخر الابتكارات في معرض "الأطفال والشباب" بكولونيا
جهاز قياس الهواء في الغرفة يبدو على شكل بيت للعصافير، لكنه في الحقيقة جهاز ذكي يقيس المواد الضارة للطفل الموجودة في الغرفة. الجهاز من شركة "أي أي آي دوت كير".
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آخر الابتكارات في معرض "الأطفال والشباب" بكولونيا
لم يخل المعرض من المنتجات غير التقنية للأطفال، مثل سرير الطفل الصغير المتأرجح "لا مولتي" الذي يمكن بنائه بصورة سهلة، ويمكن تحويله إلى حوض صغير لغسل الطفل أو كرسي. والمنتج مفيد جدا خاصة أثناء السفر، إذ يمكن طيه وحمله بكل سهولة. شتيفاني هوبنر/ زمن البدري