 العاهل المغربي يخضع لعملية ناجحة في القلب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.06.2020

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أخبار

العاهل المغربي يخضع لعملية ناجحة في القلب

خضع العاهل المغربي لعملية جراحية في القلب بمصحة القصر الملكي في الرباط. كُللت بالنجاح. ليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها محمد السادس عملية في القلب، إذ سبقتها عملية أخرى أجراها عام 2018 في باريس.

الملك المغربي محمد السادس كان قد خضع لعملية سابقة في القلب مطلع 2018

الملك المغربي محمد السادس كان قد خضع لعملية سابقة في القلب مطلع 2018

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب "كللت بالنجاح"، بحسب ما أفاد فريقه الطبي في بيان ليل الأحد الإثنين (15 يونيو/ حزيران 2020).

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وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية إن العملية أجريت الأحد في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل  "إزالة اضطراب" على مستوى "الإيقاع الأذيني للقلب" بناء على توصية من الأطباء بإزالة هذا الاضطراب، بعد تسجيل "عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد".

وأضاف البيان: "تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل (...) ومكّنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

كان العاهل المغربي (56 عاماً) قد أجرى في شباط/ فبراير 2018 في باريس عملية مماثلة كللت بالنجاح.

ويتربع محمد السادس على عرش المملكة منذ تموز/ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

ع.ح/ ع.غ (أ ف ب، د ب ا، رويترز)

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