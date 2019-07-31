العاهل المغربي يخضع لعملية ناجحة في القلب

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب "كللت بالنجاح"، بحسب ما أفاد فريقه الطبي في بيان ليل الأحد الإثنين (15 يونيو/ حزيران 2020).

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية إن العملية أجريت الأحد في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل "إزالة اضطراب" على مستوى "الإيقاع الأذيني للقلب" بناء على توصية من الأطباء بإزالة هذا الاضطراب، بعد تسجيل "عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد".

وأضاف البيان: "تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل (...) ومكّنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

كان العاهل المغربي (56 عاماً) قد أجرى في شباط/ فبراير 2018 في باريس عملية مماثلة كللت بالنجاح.

ويتربع محمد السادس على عرش المملكة منذ تموز/ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

ع.ح/ ع.غ (أ ف ب، د ب ا، رويترز)