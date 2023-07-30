 العاهل المغربي يأمل في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.07.2023

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العاهل المغربي يأمل في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر

في خطاب ذكرى تولي العرش، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إنه يأمل في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر وأن يتم فتح الحدود المغلقة منذ عام 1994. والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين الجارتين منذ صيف 2021.

العاهل المغربي الملك محمد السادس

العاهل المغربي الملك محمد السادس

عبّر العاهل المغربي الملك محمّد السادس مساء السبت (29 تموز/يوليو 2023) في خطابه التقليدي لمناسبة ذكرى تولّيه العرش عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر وفي إعادة فتح الحدود بين البلدين على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسيّة. وقال الملك في خطاب موجّه للأمّة "نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وأن يتمّ فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين".

مختارات

تحذيرات من تجدد التوتر في الصحراء الغربية بين المغرب من جهة والبوليساريو والجزائر من جهة أخرى بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء وانتهاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، هل التحذيرات في محلها؟

تجاوز وصول المنتخب المغربي لكرة القدم إلى نصف نهائي مونديال قطر حدود ما هو كروي ورياضي، ليثير مشاعر الوحدة العربية والأفريقية والتضامن العربي الإسلامي لتنجح الكرة في لم شمل ما فرقته السياسة.

في ضوء التغييرات في "سياسة الجوار الأوروبية" يتعزز التوسع شرقا وبوتيرة أسرع، كرد جيوسياسي على التحدي الروسي، وتبدو المنطقة المغاربية مرشحة لتدفع الثمن ومعها أوروبا. فما العمل وهل يسعف "المحرك الألماني الفرنسي" أوروبا؟

وأغلقت الجزائر حدودها البرية مع المغرب في صائفة عام 1994 ردا على قرار المغرب بفرض تأشيرات دخول على الجزائريين، واتهام الرباط للجزائر بالضلوع في تفجير فندق سياحي وسط مراكش. 

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسيّة مع المغرب في آب/أغسطس 2021، متّهمة الرباط بـ"أعمال عدائيّة"، وأوقفت تدفق خط أنابيب الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، ومنعت في وقت لاحق جميع الطائرات المغربية من عبور مجالها الجوي. مذّاك، ساءت العلاقات بين البلدين الجارين في سياق من التنافس الإقليمي الذي تفاقم بسبب موقف كلّ منهما إزاء الصحراء الغربيّة المتنازع عليها.

والصحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة يُسيطر المغرب على 80 بالمئة من أراضيها ويقترح منحها حكماً ذاتيا تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبيّة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" المدعومة من الجزائر إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير. 

كما رحب العاهل المغربي باعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وأعلن المغرب وإسرائيل اسئتناف العلاقات  الديبلوماسية في العاشر من ديسمبر كانون الأول 2020، بوساطة أمريكية مقابل اعترافهما بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.

ملك المغرب محمد السادس ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون

ملك المغرب محمد السادس ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون

وأدّى اعتراف إسرائيل في الآونة الأخيرة بـ"السيادة المغربيّة" على المستعمرة الإسبانيّة السابقة إلى زيادة التوتّر مع الجزائر التي ندّدت بـ"مناورات أجنبيّة".

وقال الملك محمّد السادس في خطابه "نؤكّد مرّة أخرى لإخواننا الجزائريّين، قيادة وشعباً، أنّ المغرب لن يكون أبدا مصدر أيّ شرّ أو سوء؛ وكذا الأهمّية البالغة التي نوليها لروابط المحبّة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا".

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في وقت سابق هذا العام إن العلاقات مع المغرب وصلت إلى "نقطة اللاعودة".

وقد قرأ محمّد السادس خطاب عيد العرش بلهجة حازمة، وفيه أعطى محصّلة للسنة المنصرمة واضعاً خريطة طريق للأشهر المقبلة. وحيّا "جدّية" الشباب المغربي، مشيداً خصوصاً بـ"الإنجاز" الذي حقّقه المنتخب الوطني في كأس العالم في قطر في كانون الأوّل/ديسمبر. وقال "هي نفس الروح التي كانت وراء قرارنا تقديم ملفّ ترشيح مشترك، مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيّات كأس العالم لكرة القدم 2030".

يحكم محمد السادس المغرب منذ تموز/يوليو 1999 عندما خلف والده الحسن الثاني. 

خ.س/م.س (أ ف ب، رويترز)

  • Algerien - Befreiungskrieg 1960

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    المغرب يدعم الثورة الجزائرية

    عند اندلاع ثورة التحرير الجزائرية في نوفمبر 1954 سارع ملك المغرب محمد الخامس آنذاك إلى دعم حركة المقاومة، وبادر على مدار سنوات إلى استضافة قادة الثورة، مؤكدا على أن تحرر الجزائر هي قضية مركزية للدول المغاربية. وفي ظل تعاطف شعبي كبير، تمّ جمع التبرعات وفُتحت الحدود أمام الثوار الجزائريين، ما ساهم في رفد الثورة الجزائرية بالمال والسلاح.

  • Wüstenmarsch der Marokkaner in die Westsahara

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    حرب الرمال

    صفو العلاقات تكدر في العام 1963، حين اندلعت "حرب الرمال" بين البلدين الجارين بسبب مجموعة حوادث حدودية. وكان ذلك بعد عام على استقلال الجزائر لتستمر "حرب الرمال" عدة أيام تاركة شرخاً حقيقيا في العلاقات.

  • Wüstenmarsch der Marokkaner in die Westsahara

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    المسيرة الخضراء ساهمت في توتر العلاقة

    عبر "المسيرة الخضراء" في 1975 والتي شارك فيها 350 ألف مغربي، بسط المغرب سيطرته على الصحراء الغربية. وفي آذار/ مارس 1976 قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر بعد اعترافها بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" التي أعلنتها جبهة بوليساريو.

  • Marokko König Hassan II Fernsehansprache in Rabat

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    تحسن في العلاقات

    في 26 شباط/فبراير 1983 التقى الملك الحسن الثاني مع الرئيس الشاذلي بن جديد على الحدود الجزائرية المغربية. ساهم هذا اللقاء في عودة حرية التنقل بين البلدين، كما أُعلن عن ذلك في أبريل/ نيسان من العام ذاته. ثم في أيار/مايو تمّ الاتفاق على السماح تدريجيا بتنقل الأشخاص وبحرية نقل السلع بين البلدين وفتح الخطوط الجوية وسكك الحديد.

  • Grenzgebiet Marokko - Algerien in Saidia

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    فرض تأشيرة واغلاق الحدود

    في 16 آب/أغسطس 1994 استنكرت الرباط تصريحات الرئيس الجزائري اليمين زروال التي اعتبر فيها أن الصحراء الغربية "بلد محتل". وفي 26 آب/ أغسطس فرض المغرب التأشيرة على جارته الشرقية عقب هجوم استهدف فندقا في مراكش قُتل فيه سائحان إسبانيان على يد إسلاميين متطرفين. واتّهم المغرب قوات الأمن الجزائرية بالضلوع في الهجوم، فيما أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب.

  • Abdelaziz Boutaflika und König Mohammed VI

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    تقارب وجفاء

    في 25 تموز/يوليو 1999 شارك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مراسم جنازة الملك الراحل الحسن الثاني في الرباط. لكن بداية التقارب سرعان ما نسفته مجزرة أوقعت 29 قتيلا في جنوب غرب الجزائر، اتّهم بوتفليقة على خلفيتها المغرب بتسهيل تسلل إسلاميين مسلّحين إلى بلاده.

  • Algerien Marokko - Bouteflika und König Mohammed

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    عودة اللقاءات

    لقاءات بين الرئيس بوتفليقة والعاهل المغربي محمد السادس، أسهمت في "كسر الجليد" قليلاً. ففي تموز/يوليو 2011 أعلن ملك المغرب تأييده لإعادة فتح الحدود البرية ولتطبيع العلاقات. وهو ما ردّ عليه الراحل عبد العزيز بوتفليقة معرباً عن "عزمه إعادة تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين".

  • Marokko | König Mohammed VI

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    دعوة لفتح صفحة جديدة

    في كانون الأول/ديسمبر 2019 دعا الملك محمد السادس إلى فتح "صفحة جديدة" في رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون.

  • Karte Nord-West Afrika AR

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    ملف الصحراء الشائك يتجدد

    في كانون الأول/ديسمبر 2020 نددت الجزائر بـ"مناورات أجنبية" تهدف إلى زعزعة استقرارها متّهمة بذلك إسرائيل التي كانت قد وقعت مع المغرب "معاهدة تطبيع"، ضمن اتفاق ثلاثي أفضى أيضا إلى اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وفي 18 تموز/يوليو 2021 استدعت الجزائر سفيرها لدى المغرب "للتشاور".

  • Algerien Präsident Abdelmadjid Tebboune

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    "اعادة النظر" بالعلاقات بين البلدين

    في 31 تموز/يوليو الماضي، في خطابه بمناسبة اعتلاءه على العرش، أعرب ملك المغرب عن "أسفه للتوترات بين البلدين" ودعا إلى إعادة فتح الحدود البرية. لكن الجزائر قررت في 18 آب/ أغسطس "إعادة النظر" في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت البلاد.

  • Algerien kappt Beziehungen zu Marokko

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    قطع العلاقات

    في 24 آب/ أغسطس أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب "الأعمال العدائية" للمملكة ضد الجزائر "منذ استقلالها"، إلى غاية "استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على مسؤولين جزائريين ودعم حركة انفصالية" على حدّ قوله.

  • Nasser Bourita Außenminister Marokko

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    أسف مغربي لقطع العلاقات

    وفي ردّ فعل رسمي، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن أسفها "للقرار الأحادي" الذي اتخذته الجزائر، معتبرة إياه قراراً "غير مبرر"، لكنه "متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة"، كما جاء في بيان الوزراة المغربية. (اعداد: علاء جمعة)


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