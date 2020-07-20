العاهل السعودي الملك سلمان يدخل المستشفى "لإجراء فحوصات للمرارة"

قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (20 يوليو/تموز 2020) نقلا عن بيان للديوان الملكي إن الملك سلمان (84 عاما) دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وبسبب دخول الملك سلمان المستشفى أجلت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية، والتي كان مخططا أن تتم اليوم، كما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في حسابه على موقع تويتر.

وقضى الملك سلمان الذي يحكم السعودية منذ 2015 أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء من يونيو حزيران 2012 قبل أن يتولى الحكم. وعمل أيضا حاكما لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

ويعد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد البالغ من العمر 34 عامًا، الحاكم الفعلي للبلاد وقام بتطبيق سلسلة إصلاحات لتغيير اقتصاد المملكة وإنهاء اعتماده على النفط، كما عمل على تخفيف القيود الاجتماعية في المملكة وإعطائه النساء قدرا أكبر من الحقوق وتعهده بتنويع مصادر الاقتصاد، لكن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، وحرب اليمن جعلته محل انتقادات خارجية.

ع.ج.م/ع.ش (رويترز، د ب أ)