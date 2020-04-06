العالم يشهد عطلة فصح غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا

شهدت حصيلة جائحة كورونا ارتفاعا كبيرا، وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 107064 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول/ ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الساعة 19,00 ت غ اليوم السبت (11 أبريل/ نيسان 2020).

مقبرة جماعية

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة و519 ألف إصابة، وفق تعداد جامعة جونز هوبكينز مساء اليوم . واقتربت إيطاليا من عتبة 20 ألف وفاة (19468)، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح أن قرار إرخاء تدابير التباعد الاجتماعي والحجر لإعادة تشغيل الاقتصاد في الولايات المتحدة سيكون "أكبر قرار في حياتي على الإطلاق".

وفي نيويورك، المدينة التي شهدت أكبر انتشار للمرض، أظهرت صور صادمة التقطتها وسيلة إعلام محلية باستعمال طائرة مسيّرة عشرات التوابيت بصدد الدفن في مقبرة جماعية في هارت آيلند، وهي جزيرة يطلق عليها منذ وقت طويل "جزيرة الموتى" نظرا لاستخدامها منذ القرن التاسع عشر كمدفن للفقراء.

وإلى جانب الولايات المتحدة، ارتفعت حصيلة وفيات الوباء في فرنسا (13800)، وفي بريطانيا حيث توفي نحو ألف شخص في يوم واحد (نحو 10 آلاف وفاة اجمالا). وارتفع عدد الوفيات ثلاثة أضعاف خلال ثمانية أيام في بلجيكا حيث أودى الوباء بحياة 3019 شخصا. وأعلنت إسبانيا (16,353 وفاة في الاجمال) انخفاض عدد الوفيات لليوم الثالث على التوالي (510).

ويدل التراجع الخجول للضغط على المستشفيات في عدد من الدول، على أن إجراءات العزل بدأت تؤتي ثمارها.

"الرب يحمينا"

ايقاد الشموع ودعوات للرب برفع جائحة كورونا التي قلبت موازين حتى الاحتفالات بالمناسبات الدينية في العالم

في بداية عطلة عيد الفصح، بدأ مئات ملايين المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت الذين يخضعون لحجر مثل نصف سكان العالم، المراسم الدينية بشكل غير مسبوق، خصوصا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان التي خلت من المصلين.

وسيتابع المؤمنون القداديس، في أهم عيد مسيحي، عبر الشاشات، ويرأسها البابا فرنسيس الذي يخضع للعزل أيضا. وسيتابعون من بيوتهم قداس الأحد. وكان البابا قال عند إحيائه شعائر "درب الصليب" في ساحة القديس بطرس الخالية مساء الجمعة "يا رب لا تتركنا في الظلام وفي ظل الموت واحمنا بدرع قوتك".

وفي القدس، وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، أغلقت كنيسة القيامة أمام الجمهور في نهاية أسبوع الفصح. وأقيم قداس بسيط يوم الجمعة العظيمة.

ع.أ.ج / ص ش ( ا ف ب، رويترز، د ب ا)