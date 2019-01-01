العالم يستقبل سنة 2019 باحتفالات مميزة لم تخل من حوادث

مثل سكان القسم الشرقي من الكرة الأرضية استقبل القسم الغربي من سكان الأرض العام الجديد بالبهجة والألعاب النارية والاحتفالات الصاخبة. ففي وسط لندن تجمع أكثر من 100 ألف شخص في منطقة "تيمز" للاحتفال باستقبال العام الميلادي الجديد (2019) بأكبر عرض للألعاب النارية في أوروبا. وتم النطق بكلمتي "لندن مفتوحة" بسبع لغات مع انطلاق الألعاب النارية.

ولم يخل الأمر من حوادث عكرت صفو الاحتفالات ففي مانشستر قالت الشرطة إن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في واقعة طعن شهدتها محطة قطارات فيكتوريا في مانشستر وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم ضابط شرطة عشية العام الجديد.

الألعاب النارية تغطي قلب لندن احتفاء بالعام الجديد 2019

واحتفلت نيويورك بقدوم العام الجديد وسط احتشاد نحو مليوني شخص في ساحة "تايمز سكوير" بهبوط كرة بلورية ضخمة على وقع العد التنازلي للثواني حتى انتصف الليل إيذانا ببدء 2019. وشددت السلطات الإجراءات الأمنية مع نشر آلاف من عناصر الشرطة بعضهم مسلح ببنادق طويلة.

وتم وضع حواجز خرسانية ومركبات حاجزة في الشوارع المحيطة بتايمز سكوير. كذلك، نشرت السلطات كاميرات مراقبة والكلاب البوليسية، ولأول مرة تم استخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء فوق الحشود.

واعتذرت القيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على الترسانة النووية للبلاد عن تغريدة تقول فيها إنها مستعدة إذا دعت الضرورة لإسقاط شيء "أكبر بكثير" من كرة العام الجديد في نيويورك وتعرض لقطة لطائرة تسقط قنابل.

ولاقت الرسالة الكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. وجرى حذف الرسالة في وقت لاحق وقالت رسالة جديدة: "تغريدتنا السابقة عشية العام الجديد لا تعبر عن قيمنا. نحن نعتذر. نحن ملتزمون بأمن أمريكا والحلفاء".

واحتفل مئات الآلاف من الأشخاص في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بقدوم العام الجديد بالألعاب النارية والموسيقى والرقص. واختلط سكان محليون مع السياح على شاطئ "كوباكابانا" الشهير بالمدينة لمشاهدة عرض احتفالي استمر 14 دقيقة وتم فيه إطلاق عدة أطنان من الألعاب النارية في الهواء في منتصف الليل (0200 بتوقيت غرينتش). وسيخضع أكبر بلد في أمريكا اللاتينية لتغيير جذري في اليوم الأول من العام الجديد، عندما يؤدي الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو اليمين الدستورية.

استقبال العام الجديد على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو - البرازيل

وشهدت بلاد أخرى حوادث لدى استقبالها العام الجديد ففي اليابان صدمت سيارة حشداً من الناس الذين كانوا يحتفلون ببداية العام الجديد اليوم الثلاثاء (أول يناير/ كانون الثاني 2019) مما أدى إلى إصابة ثمانية بينهم شخص فاقد الوعي في هجوم يشتبه بأنه إرهابي. وقال متحدث باسم الشرطة إنه جرى احتجاز شخص في العشرينات من العمر ووصف الحادث بأنه "عمل من أعمال الإرهاب". ورفض الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

كما وقعت حصيلة كبيرة من الضحايا في تايلاند ففى ليلة رأس السنة وحدها ، لقى 72 شخصا حتفهم وأصيب نحو 600 شخص في أنحاء البلاد في حوادث سير، وفقا لما ذكرته إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها.

ص.ش/م.س (د ب أ، رويترز)