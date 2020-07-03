 الطلبة الأجانب في ألمانيا وفي الغرب أمام تحديات جديدة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 04.07.2020

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ثقافة ومجتمع

الطلبة الأجانب في ألمانيا وفي الغرب أمام تحديات جديدة

تتوقع الجامعات في البلدان الغربية انخفاضاً في عدد الطلبة الوافدين من مختلف أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا. أما ألمانيا فقد تجتذب الطلبة الأجانب خاصة وأن الدراسة فيها مجانية وخدمات التأمين الصحي لا مثيل لها.

يوم الدراسة في ألمانيا صورة من عام 2011

قلة إقبال الطلبة الوافدين على الدراسة في البلدان الغربية سيُضعف على وجه الخصوص قطاع الدراسات العليا

خلقت جائحة كورونا حالة من الحذر لدى كثير من الطلبة الوافدين إلى الغرب للدراسة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أجبر بعض الطلبة على مغادرة الأقسام الداخلية في إجراء احترازي يسعى إلى الحد من انتشار الفيروس، المداخيل المتواضعة التي يجنيها الطلبة من بعض الأعمال الصغيرة، تدنت إلى الصفر تقريباً، ووجد آلاف الشباب من الجنسين أنفسهم تائهين في بلدان غريبة ولا سقف يحميهم، بلا نقود، وبلا وسيلة يحصلون من خلالها على المساعدات الاجتماعية الحكومية.

مختارات

أدت إجراءات مواجهة كورونا في ألمانيا إلى فقدان عدد كبير من الطلبة العرب أعمالهم التي تشكل مصدر دخلهم الأساسي، وهذا ما وضعهم أمام محنة مالية منعتهم من تسديد التزاماتهم كأجور السكن والتأمين، فهل هناك من حل لمشكلتهم؟ (17.04.2020)

اغلاق الحدود أعاق خطط سفر الطلبة العالقين، وفاتت كثير منهم فرصة العودة إلى بلدانهم. أما من غادروا البلدان التي يدرسون فيها، فقد علق كثير منهم في بلدان أخرى بسبب إغلاق الحدود ووقف الطيران. أما الذين نجحوا في العودة إلى بلدانهم فقد تدنت مستويات دارستهم إلى صفوف متناثرة نظرا لصعوبات الدراسة (أولاين) بسبب تفاوت التوقيت بين البلدان، ورغم ذلك هم ملزمين بدفع أجور التعليم الباهظة.

توقع انخفاض عدد الطلبة الوافدين

رغم الجهود الكبيرة للجامعات للتكيف مع الأزمة الصحية المتفاقمة، يتوقع أن يشهد قطاع التعليم تدنياً شديداً في أعداد الطلبة الوافدين من الخارج. فالمخاوف بشأن السلامة والوضع الصحي والوضع المالي باتت تحجب آلاف الشباب الباحثين عن فرص لمواصلة تعليمهم، هذا علاوة على تصاعد التفرقة العنصرية تجاه الأشخاص الذين يحملون ملامح شرق آسيوية التي أججها وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفيروس كورونا بأنه فيروس الصين المدعو "كونغ فلو"!

ميشائيل غيبل مدير سياسات الدراسات العليا في رابطة الجامعات الأوروبية التي تمثل أكثر من 800 جامعة كشف في حديث مع DW أن الإحصاءات كشفت أن 25 إلى 70 بالمائة من طلبات الطلبة الأجانب لم تدرج ضمن السمستر الشتوي لهذا العام "لو وضعت نفسك مكان طلبة من بنغلاديش وتايلاند والصين، فسترى أن ضبابية المشهد بالغة جداً".

تبخر مليارات الدولارات المتوقع من أجور التعليم، سيظهر أثره على أشده في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بسبب ارتفاع أجور التعليم فيهما بشكل كبير. فالطالب الأجنبي يدفع نحو 44.300 يورو (50 ألف دولار) سنوياً ليدرس في الولايات المتحدة، ويدفع من يدرس في المملكة المتحدة نحو 10 آلاف باوند إسترليني أجور تعليم سنوياً. وهكذا فإن الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر في العالم، يحقق نحو 45 مليار دولار من خلال انضمام 1.1 مليون طالب أجنبي إلى جامعات أمريكية، أما المملكة المتحدة، فتحقق نحو 21 مليار باوند سنوياً بانضمام نحو نصف مليون طالب إلى جامعاتها، ويضم هذا الرقم المبالغ التي ينفقونها للعيش في بريطانيا.

ضُعف الدراسات العليا 

قلة إقبال الطلبة الوافدين على الدراسة في البلدان الغربية سيُضعف على وجه الخصوص قطاع الدراسات العليا. وبدأت كثير من الجامعات فعلاً باختصار برامجها التعليمية للدراسات العليا، والتقليل من استثماراتها المنتظرة في مجال التكنلوجيا ومشاريع البنية التحتية. ويتوقع أن يشهد هذا القطاع فقدان وظائف كثيرة.

الجامعات الأمريكية سرحت أكثر من 48 ألف موظف وعامل في قطاع التعليم، بناء على ما جاء في "نشرية الدراسات العليا". فيما توقعت دراسة تبناها "اتحاد جامعات وكليات المملكة المتحدة" أن يفقد قطاع الدراسات العليا نحو 30 ألف وظيفة بسبب تدني التمويل. أما البلدان الأوروبية فقد لا تشهد مثل هذا الانهيار في أعداد الطلبة الوافدين، فأغلب دول الاتحاد الأوروبي تتقاضى أجور تعليم منخفضة جداً من الطلبة الوافدين، فيما لا تتقاضى أغلب الولايات الألمانية أجور تعليم إطلاقاً. وبهذا السياق يقول غيبل "أغلب مؤسسات الدراسات العليا تمولها الدولة، وقد لا يكون بوسعي القول إن ميزانياتها سوف تتقلص، فإن التخفيضات غير ظاهرة الآن".

ألمانيا / طلبة أجانب في الجامعات الألمانية

يرى البعض أن الخريجين الأجانب من الجامعات الألمانية يواجهون التفرقة في سوق العمل بهذا البلد.، مقارنة بسوق العمل الأمريكي والبريطاني التي تعد أكثر مرونة.

فرصة ألمانيا

تقليدياً، سيطرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على قطاع الطلبة الوافدين لأغراض الدراسات العليا، نظرا لرغبة أغلب الوافدين التعليم باللغة الإنكليزية، ونظراً لأنهم يكنون احتراماً لأنظمة التعليم في البلدين. ومع العروض التي تقدمها جامعات ألمانيا للتعلم باللغة الإنكليزية، باتت البلاد  منافسة في هذا المجال، فقبل 10 سنوات اجتذبت ألمانيا نحو ربع مليون طالب أجنبي، ولكن بحلول عام 2019، وصل عددهم إلى 393,579 طالب.

ويتوقع أن يشتد إقبال الطلبة الوافدين إلى ألمانيا بالنظر لسياستها في التعامل مع جائحة كورونا. فقد تعرضت سياسات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى انتقادات واسعة بسبب فشلها في التعامل مع المرض، فيما نالت ألمانيا استحسان الجميع بسبب ردّ فعلها السريع، وانتشار اختبارات الفيروس فيها بشكل واسع، وحسن أداء نظام التأمين الصحي في هذا البلد. ومن المتوقع أن تصبح ألمانيا بسبب هذه الثقة قبلة المزيد من الطلبة الأجانب.

ويعلق غيبل على هذا الموضوع بالقول: "منذ سنوات ونحن نطرح هذا السؤال، لماذا يتحتم على الطالب دفع 30 ألف جنيه إسترليني ليحصل على كرسي في دراسة عليا مرموقة، إذا كان بوسعه الحصول عليها مجاناً من جامعة عريقة وتحظى باحترام دولي؟".

على كل حال، ما زال يتحتم على ألمانيا تخطي بعض العقبات، وفي طليعتها تسريع منح فيزا الدراسة للطلبة المتقدمين بطلبها، وهو تحدٍّ كبير لأنّ أغلب السفارات مغلقة أو تعمل لساعات محدودة. وقد مددت السلطات مدة تقديم الطلب شهراً كاملاً ينتهي في 20 آب/ أغسطس المقبل.

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نظام مدرسي ألماني يقلل فرص دراسة غير الأغنياء بالجامعة

التمييز في سوق العمل

العنصر الآخر الذي يجب التصدي له في ألمانيا هي التفرقة التي تواجه الخريجين الأجانب من الجامعات الألمانية في سوق العمل بهذا البلد، وذلك مقارنة بسوق العمل الأمريكي والبريطاني التي تعد أكثر مرونة. فرغم أّنهم حصلوا على تأهيل محلي، يشكو الخريجون الأجانب من صعوبة الحصول على عمل ذي دخل مرموق في ألمانيا. وفي الوقت الحاضر، فإن بوسع الخريجين القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي تمديد إقاماتهم لمدة 18 شهراً ريثما يحصلوا على عمل، فيما تعرض أغلب الدول الأنجلو سكسونية فرصة إقامة أطول للباحثين عن عمل.

ورغم أن الحكومة الألمانية تعرض منحاً مالية صغيرة لمساعدة الطلبة الوافدين من الخارج في تجاوز المحنة الصحية، وقد خففت الفائدة عن القروض المعاشية الممنوحة للطلبة حتى آذار/ مارس المقبل، ما زال كثير من الشباب مترددين في التقديم للجامعات الألمانية، مؤكدين أن الأضرار التي تواجههم الآن سوف تتفاقم بارتفاع معدلات البطالة في هذا البلد. وفي هذا السياق يقول كومار آشيش رئيس اتحاد الطلبة الأجانب في ألمانيا متحدثاً لـ DW: " لا يريد الطلبة قبول القروض الحكومية، لأنهم غير واثقين أن بوسعهم الحصول على عمل في ألمانيا يمكنهم من تسديد القروض التي استلفوها".

وتنبأ آشيش بأن ألمانيا ستشهد هبوطاً حاداً في أعداد الطلبة الوافدين لسمستر هذا الشتاء، لكنه نبّه إلى أن الطلبة وأولياء أمورهم تشدهم بقوة العروض الأكاديمية الألمانية. ومضى إلى القول إن هذا الانخفاض (المتوقع) يمكن تخفيفه من خلال تسهيل حصول الراغبين بالدراسة على التأشيرة وتقديم المنح لمساعدة الطلاب الأجانب في تكاليف المعيشة "المرتفعة للغاية"، مقارنة ببلدانهم الأصلية.

نك مارتن/ م.م

  • Bibliothek Universität Heidelberg (picture-alliance/dpa)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة روبريشت كارلس هايدلبرغ

    تقدم جامعة روبريشت كارلس Ruprecht Karls Universität بمدينة هايدلبرغ عدة برامج للحصول على شهادة الماجستير باللغة الإنجليزية في عدة مجالات كالاقتصاد والأنثروبولوجيا والهندسة الحيوية والبحث الطبي وغيرها. وتصنف جامعة هايدلبرغ نفسها كمؤسسة تعليمية مُخصصة للتدريس عبر البحث، حيث يتم تصميم المناهج بما يوفر للطلبة فرصة التدريب المبكر على الممارسات البحثية المستقلة في 160 مجال مختلف.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Ludwig-Maximilians-Universität München (picture-alliance/dpa)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة لودفيغ ماكسيميليانز

    جامعة لودفيغ ماكسيميليانز Ludwig Maximilians Universität بمدينة ميونيخ تقدم 28 برنامجا باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير بمجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، بشرط الإتقان الكامل للغة الإنجليزية. وتستهدف الجامعة بتلك البرامج الطلبة الأجانب والألمان ممن يرغبون في العمل بمؤسسات دولية.

  • TU München - 150. Jahrestag (Getty Images/J. Koch)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    الجامعة التقنية بميونيخ

    الجامعة التقنية بميونيخ Technische Universität München توفر 57 برنامجا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والإدارة والطب والعلوم الاجتماعية. وتسعى الجامعة عبر برامجها المختلفة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات، كما أنها تمتلك فروعا في عدة دول حول العالم.

  • Kollegiengebäude der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (AP)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة ألبرت لودفيغز فرايبورغ

    جامعة فرايبورغ Albert Ludwigs Universität Freiburg هي أيضا واحدة من الجامعات التي تقدم برامجا باللغة الإنجليزية في مجالات متعددة، ولكنها تتميز عن غيرها بتصنيفها عادة ضمن أفضل عشر جامعات في ألمانيا، كما أنها عضو باتحاد الجامعات البحثية الأوروبية LERU. وتستقبل الجامعة كل عام عددا كبيرا من الطلبة الأجانب، والذي وصل عددهم العام الماضي إلى 4.400 طالب.

  • Wirtschaftsuniversität Frankfurt (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    فرانكفورت للموارد المالية والإدارة

    تعتبر مؤسسة Frankfurt School of Finance & Management واحدة من أفضل الجهات التعليمية لدراسة علوم الإدارة والموارد المالية في أوروبا، حيث تضم أقساما متخصصة في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمالية والقانون. ولعل من أكثر ما يميز الدراسة هناك هو التدريب العملي وأوراش لتأهيل الطلبة للحياة العملية.

  • Übersetzungsprogramm lecture translator (Sandra Göttisheim)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    معهد كارلسروه للتكنولوجيا

    يقدم معهد Karlsruhe للطلبة الألمان والأجانب على السواء إمكانية متابعة دراستهم في الجامعة بشكل كامل باللغة الإنجليزية، ويمكن الالتحاق ببعض البرامج المقدمة باللغة الإنجليزية في مختلف الكليات التابعة للجامعة وليس فقط عن طريق القسم المخصص للدراسات الدولية. ويتيح القسم الدولي الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير أو الدكتوراه نظير رسوم مادية. كما يمكن أيضا دراسة مواد منفردة باللغة الإنجليزية.

  • Deutschland Studierende der Georg-August-Universität (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة جورج أوغوست غوتينغن

    إن كنت تسعى للحصول على درجة الدكتوراه، فهنا يمكنك إيجاد ضالتك Georg August Universität Göttingen، نصف البرامج المُخصصة لدرجة الدكتوراه بهذه الجامعة مُقدم باللغة الإنجليزية. كما تتميز جامعة جورج أوغست غوتينغن، التي تولي أهمية كبرى للبحث العلمي، بتوفير برامج خاصة بدرجة الماجستير تسمح للطالب بالتخصص في مجالين وليس مجال واحد فقط.

  • Rogowski Gebäude RWTH Aachen Universität (Peter Winandy)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    الجامعة التقنية في أخن

    تقدم هذه الجامعة RWTH Aachen، والتي تعتبر ضمن الأفضل للدراسة في مجالات الهندسة والعلوم و الإلكترونيات، عدة برامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية. يتكون برنامج الماجستير بالجامعة عادة من أربعة فصول دراسية، مع التخصص بمجالات وفروع علمية في غاية الدقة. كما تقدم الجامعة برامجا بالتعاون مع جامعات أخرى، وفي تلك الحالة يمكن للطالب أن يدفع مقابل مادي للالتحاق بها.

  • Oral Archiv – CeDiS, FU Berlin | (CeDiS/FU Berlin)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة برلين الحرة

    يمكنك الحصول على درجتي البكاريوس أوالماجستير من العاصمة الألمانية من خلال الالتحاق بجامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin. تقدم الجامعة 20 برنامجا للماجستير باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعات أخرى داخل وخارج ألمانيا، وبالتالي فإن إجادة اللغة الألمانية ليس شرطا أساسيا للالتحاق بأي من تلك البرامج.

  • Universität Hamburg (DW/K. Safronova)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة باللغة الإنجليزية

    جامعة هامبورغ

    تقدم جامعة هامبورغ Universität Hamburg أكثر من 170 برنامج للحصول على درجات علمية مختلفة، ويتم تدريس 42 برنامج منهم إما باللغة الإنجليزية بشكل كامل أو مناصفة ما بين اللغتين الإنجليزية والألمانية. البرامج الـ 42 مخصصة للحصول على درجة الماجستير بمجالات متعددة في العلوم الطبيعية والاجتماعية.


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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