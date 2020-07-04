الطلبة الأجانب في ألمانيا..أهمية التأمين الصحي وعلاج كورونا

يحتاج الطلبة الأجانب إلى تأمين صحي عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدراسة في ألمانيا. كما أن التأمين الصحي شرط ضروري أيضاً للتسجيل في الجامعات الألمانية. غير أن بعض الطلبة قد يجهلون القيام بهذا التأمين في الوقت المناسب. في ما يلي معلومات أساسية حول التأمين الصحي للطلبة الأجانب في ألمانيا، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية تساعدهم في البحث عن التأمين المناسب.

هل تأمينك الصحي في بلدك الأم مقبول في ألمانيا؟

هذا السؤال يطرحه أيضا الطلبة الأجانب الذين لديهم نظام تأمين صحي في بلدهم الأم ويرغبون في معرفة ما إن كان تأمينهم هذا مقبول في ألمانيا أيضاً. يُذكر أن ألمانيا أبرمت اتفاقيات للتأمين الاجتماعي مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وبحسب موقع الدراسة في ألمانيا فإن الأمر يتعلق بالبلدان التالية: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى البوسنة والهرسك، وأيسلندا، وإسرائيل، وليشتنشتاين، والمغرب، ومقدونيا، والجبل الأسود، والنرويج، وسويسرا، وصربيا، وتونس وتركيا. ويتم إعفاء الطلبة المنحدرين من هذه البلدان من التأمين الصحي الإجباري في ألمانيا، في حالة تقديمهم لإثبات على اشتراكهم في التأمين الصحي في بلدهم الأم. إلا أنه في كثير من الأحيان لا تلبي الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي الخاص بالبلد الأم احتياجات الطالب أو ما يوفره له التأمين الصحي في ألمانيا. ولهذا يجب على الطلبة الأجانب الاستفسار مسبقاً لدى التأمين الصحي في بلدانهم عن الخدمات التي تُقدم لهم في ألمانيا. وفي حال كانت الخدمات غير كافية فإن بإمكانهم الاشتراك في تأمين صحي إضافي لدى إحدى شركات التأمين الألمانية.

تبلغ رسوم اشتراك الطلاب في التأمين الصحي الحكومي حوالي 80 يورو شهرياً.

التأمين الصحي للطلبة الأجانب، ماذا يشمل؟

في حالة عدم تمتع الطالب بتأمين صحي في بلده الأم أو كان لديه تأمين صحي غير معترف به في ألمانيا، فإن عليه الاشتراك في التأمين الصحي الألماني. وتبلغ رسوم اشتراك الطلاب في مؤسسات التأمين الصحي الحكومية حوالي 80 يورو شهرياً إلى حين بلوغهم سن الثلاثين أو إنهائهم 14 فصلاً دراسياً في الجامعة. بعد ذلك ترتفع رسوم الاشتراك إلى 160 يورو شهريا على الأقل حسب موقع DAAD. أما بالنسبة للطلبة الأجانب الذين تجاوز سنهم الـ 30 عاماً، فإن دائرة شؤون الطلبة توفر لهم عروضاً مناسبة من حيث رسوم الاشتراك في التأمين. وتشمل الخدمات الأساسية للتأمين الصحي الحكومي التكفل بمصاريف المراجعات والفحوصات الطبية الأساسية، ومصاريف العلاج والعلاج من جراء الحوادث وتكاليف أدوية معينة. أما الأشياء الأخرى مثل تكاليف الأسنان البديلة أو النظارات الطبية، فلا تتكفل شركات التأمين الصحي الحكومية بها على العموم.

التأمين الحكومي والتأمين الخاص

ينقسم نظام التأمين الصحي في ألمانيا إلى قسمين: التأمين الصحي الحكومي (GKV)، وهو الذي يشترك فيه الشخص بشكل تلقائي وهو إلزامي للجميع في ألمانيا. ويتم الاعتماد على دخل الشخص عند تحديد رسوم الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي. وتبلغ نسبة الاشتراك الموحدة والمقتطعة من الدخل بالنسبة للموظفين في السنة الجارية 2018 حوالي 14.6 في المائة، ويتم تحمّل المبلغ بالتساوي بين رب العمل والعاملين بنسبة 7.3 لكل منهما حسب موقع Krankenkassenzentrale.de. كما يوفر التأمين الصحي الحكومي نظام تأمين العائلة بشكل مجاني شريطة أن يكون أحد الأبوين مشترك في التأمين المذكور.

تشمل الخدمات الأساسية للتأمين الصحي مصاريف العلاج والفحوصات الطبية الأساسية والعلاج جراء الحوادث وتكاليف أدوية معينة.

ويختلف التأمين الصحي الخاص (PKV) عن الـتأمين الصحي الحكومي (GKV) كونه غير متاح للجميع ويتطلب الاشتراك به شروطاً معينة. ومن أهم هذه الشروط أن يزيد الدخل الإجمالي (أي الدخل قبل اقتطاع الضرائب) للراغب في الاشتراك بالتأمين الصحي الخاص على 4950 يورو شهرياً. ويتميز التأمين الصحي الخاص بتقديم خدمات أكثر شمولية ومراعاة للاحتياجات الفردية مقارنة بالتأمين الحكومي، بحسب موقع Krankenkassenzentrale.de، الذي يمكنك الاطلاع من خلاله على كل ما يتعلق بالنظام الصحي في ألمانيا، كما يوفر الموقع صفحة باللغة العربية أيضاً.

إمكانية الحصول على المساعدة

يحتاج الطلبة الأجانب القادمين للدراسة الجامعية في ألمانيا إلى دورات اللغة وإلى دروة تحضيرية تُعرف بالألمانية باسم شتودينكوليج/ Studienkolleg، إلى الانخراط في نظام التأمين الصحي سواء التأمين الصحي الحكومي (GKV) أو التأمين الصحي الخاص (PKV). ويمكن لهؤلاء الحصول من دوائر شؤون الطلبة في الجامعة على المعلومات الضرورية وعلى المساعدة في الحصول على التأمين الصحي المناسب من حيث الخدمات والأسعار. وعادة ما تقدم هذه الدوائر أيضا خدمات للمساعدة في توفير السكن وغير ذلك. وتشمل المنح الدراسية المقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي/ DAAD، تأمين صحي خاص بالطلبة الأجانب. كما تقدم الهيئة أيضاً للمتدربين والطلاب والباحثين الأجانب القادمين لفترة محددة، التأمين الصحي بأسعار مناسبة وبشكل يشمل التأمين ضد الأمراض والحوادث، بالإضافة إلى التأمين ضد أضرار الغير. وللاطلاع على المعلومات حول هذا التأمين الصحي، يمكن زيارة موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي/ DAAD.

شركات التأمين الصحي في ألمانيا عروض متشابهة يصعب التمييز بينها في أحيان كثيرة.

شركات التأمين الصحي- أسعار وخدمات متنوعة

هناك العديد من شركات التأمين الصحي الحكومية في ألمانيا، والتي تختلف فيما بينهما من حيث الخدمات والرسوم. ويقدم موقع Krankenkassen.de قاعدة بيانات واسعة حول شركات التأمين الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى امكانية اجراء مقارنة ين رسوم الاشتراك لدى مختلف شركات التأمين مثل شركة التأمين الصحي الأكثر شعبية في ألمانيا أ او ك/ AOK وشركة تشينكر كرانكنكاسه/ Techniker Krankenkasse. في سياق متصل تحرص شركة التأمين الصحي مافيستا/ Mawistaعلى تقديم عروض خاصة بالطلبة الأجانب. ويعد الاشتراك بالتأمين الصحي لدى هذه الشركة مناسبا لهم، هذا ويمكنهم تقديم طلب الاشتراك بها عبر الإنترنت قبل القدوم إلى ألمانيا.

كورونا

منذ 28فبراير/ شباط 2020 تغطي شركات التأمين الصحي تكاليف اختبارات فيروس كورونا، حسب موقع الدراسة في ألمانيا. كما يجب على الطبيب أن يقرر ما إذا كان المريض بحاجة إلى الفحص أم لا.في حالة كان تأمينك الصحي من شركة التأمينات الصحيةDR-WALTERمثل EDUCARE24، فيتم تغطية تكاليف العلاج الطبي للفيروس. تشمل سياسية التأمين هذه أيضاً تغطية صحية لمدة 90 يوماً إذا اضطررت للبقاء في الخارج لفترة أطول بسبب فيروس كورونا المستجد.

إيمان ملوك