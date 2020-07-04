 الطلبة الأجانب في ألمانيا..أهمية التأمين الصحي وعلاج كورونا | الدراسة في ألمانيا | DW | 22.11.2020

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الدراسة في ألمانيا

الطلبة الأجانب في ألمانيا..أهمية التأمين الصحي وعلاج كورونا

جميع الطلبة الأجانب مُلزمون بالاشتراك في التأمين الصحي قبل بدء الدراسة في ألمانيا. وغالبا ما تكون المشكلة في إيجاد التأمين الأنسب في سوق تتنافس عليه عشرات الشركات. السؤال الملح الآن، هل يغطي التأمين الصحي علاج كورونا؟

Symbolbild Bürgerversicherung

يحتاج الطلبة الأجانب إلى تأمين صحي عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدراسة في ألمانيا. كما أن التأمين الصحي شرط ضروري أيضاً للتسجيل في الجامعات الألمانية. غير أن بعض الطلبة قد يجهلون القيام بهذا التأمين في الوقت المناسب. في ما يلي معلومات أساسية حول التأمين الصحي للطلبة الأجانب في ألمانيا، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية تساعدهم في البحث عن التأمين المناسب.

هل تأمينك الصحي في بلدك الأم مقبول في ألمانيا؟

مختارات

على غير المتوقع، استفادت شركات التأمين الصحي العمومية بشكل كبير من حركة الهجرة التي شهدتها ألمانيا في السنوات الأخيرة، سواء بدخول اللاجئين أو مواطنين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. (16.01.2018)

آلاف الأشخاص لا يملكون تأمينا صحيا ولا رخصة إقامة في ألمانيا. مؤسسة "مالتيزَر" الطبية المرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية في مدينة دويسبورغ تأخذ على عاتقها مساعدة الوافدين في التغلب على أمراض الالتهابات والدورة الدموية وغيرها. (06.03.2017)

هذا السؤال يطرحه أيضا الطلبة الأجانب الذين لديهم نظام تأمين صحي في بلدهم الأم ويرغبون في معرفة ما إن كان تأمينهم هذا مقبول في ألمانيا أيضاً. يُذكر أن ألمانيا أبرمت اتفاقيات للتأمين الاجتماعي مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وبحسب موقع الدراسة في ألمانيا فإن الأمر يتعلق بالبلدان التالية: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى البوسنة والهرسك، وأيسلندا، وإسرائيل، وليشتنشتاين، والمغرب، ومقدونيا، والجبل الأسود، والنرويج، وسويسرا، وصربيا، وتونس وتركيا. ويتم إعفاء الطلبة المنحدرين من هذه البلدان من التأمين الصحي الإجباري في ألمانيا، في حالة تقديمهم لإثبات على اشتراكهم في التأمين الصحي في بلدهم الأم. إلا أنه في كثير من الأحيان لا تلبي الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي الخاص بالبلد الأم احتياجات الطالب أو ما يوفره له التأمين الصحي في ألمانيا. ولهذا يجب على الطلبة الأجانب الاستفسار مسبقاً لدى التأمين الصحي في بلدانهم عن الخدمات التي تُقدم لهم في ألمانيا. وفي حال كانت الخدمات غير كافية فإن بإمكانهم الاشتراك في تأمين صحي إضافي لدى إحدى شركات التأمين الألمانية.

Symbolbild Krankenkassen Geld Beitragsschulden

تبلغ رسوم اشتراك الطلاب في التأمين الصحي الحكومي حوالي 80 يورو شهرياً.

التأمين الصحي للطلبة الأجانب، ماذا يشمل؟ 

في حالة عدم تمتع الطالب بتأمين صحي في بلده الأم أو كان لديه تأمين صحي غير معترف به في ألمانيا، فإن عليه الاشتراك في التأمين الصحي الألماني. وتبلغ رسوم اشتراك الطلاب في مؤسسات التأمين الصحي الحكومية حوالي 80 يورو شهرياً إلى حين بلوغهم سن الثلاثين أو إنهائهم 14 فصلاً دراسياً في الجامعة. بعد ذلك ترتفع رسوم الاشتراك إلى 160 يورو شهريا على الأقل حسب موقع DAAD. أما بالنسبة للطلبة الأجانب الذين تجاوز سنهم الـ 30 عاماً، فإن دائرة شؤون الطلبة توفر لهم عروضاً مناسبة من حيث رسوم الاشتراك في التأمين. وتشمل الخدمات الأساسية  للتأمين الصحي الحكومي التكفل بمصاريف المراجعات والفحوصات الطبية الأساسية، ومصاريف العلاج والعلاج من جراء الحوادث وتكاليف أدوية معينة. أما الأشياء الأخرى مثل تكاليف الأسنان البديلة أو النظارات الطبية، فلا تتكفل شركات التأمين الصحي الحكومية بها على العموم.

التأمين الحكومي والتأمين الخاص

ينقسم نظام التأمين الصحي في ألمانيا إلى قسمين: التأمين الصحي الحكومي (GKV)، وهو الذي يشترك فيه الشخص بشكل تلقائي وهو إلزامي للجميع في ألمانيا. ويتم الاعتماد على دخل الشخص عند تحديد رسوم الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي. وتبلغ نسبة الاشتراك الموحدة والمقتطعة من الدخل بالنسبة للموظفين في السنة الجارية 2018 حوالي 14.6 في المائة، ويتم تحمّل المبلغ بالتساوي بين رب العمل والعاملين بنسبة 7.3 لكل منهما حسب موقع Krankenkassenzentrale.de. كما يوفر التأمين الصحي الحكومي نظام تأمين العائلة بشكل مجاني شريطة أن يكون أحد الأبوين مشترك في التأمين المذكور.

Gesundheit wird teurer

تشمل الخدمات الأساسية  للتأمين الصحي مصاريف العلاج والفحوصات الطبية الأساسية والعلاج جراء الحوادث وتكاليف أدوية معينة.

ويختلف التأمين الصحي الخاص (PKV) عن الـتأمين الصحي الحكومي (GKV) كونه غير متاح للجميع ويتطلب الاشتراك به شروطاً معينة. ومن أهم هذه الشروط أن يزيد الدخل الإجمالي (أي الدخل قبل اقتطاع الضرائب) للراغب في الاشتراك بالتأمين الصحي الخاص على 4950 يورو شهرياً.  ويتميز التأمين الصحي الخاص بتقديم خدمات أكثر شمولية ومراعاة للاحتياجات الفردية مقارنة بالتأمين الحكومي، بحسب موقع Krankenkassenzentrale.de، الذي يمكنك الاطلاع من خلاله على كل ما يتعلق بالنظام الصحي في ألمانيا، كما يوفر الموقع صفحة باللغة العربية أيضاً.

إمكانية الحصول على المساعدة 

يحتاج الطلبة الأجانب القادمين للدراسة الجامعية في ألمانيا إلى دورات اللغة وإلى دروة تحضيرية تُعرف بالألمانية باسم شتودينكوليج/ Studienkolleg، إلى الانخراط في نظام التأمين الصحي سواء التأمين الصحي الحكومي (GKV) أو التأمين الصحي الخاص (PKV).  ويمكن لهؤلاء الحصول من دوائر شؤون الطلبة في الجامعة على المعلومات الضرورية وعلى المساعدة في الحصول على التأمين الصحي المناسب من حيث الخدمات والأسعار. وعادة ما تقدم هذه الدوائر أيضا خدمات للمساعدة في توفير السكن وغير ذلك. وتشمل المنح الدراسية المقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي/  DAAD، تأمين صحي خاص بالطلبة الأجانب. كما تقدم الهيئة أيضاً للمتدربين والطلاب والباحثين الأجانب القادمين لفترة محددة، التأمين الصحي بأسعار مناسبة وبشكل يشمل التأمين ضد الأمراض والحوادث، بالإضافة إلى التأمين ضد أضرار الغير. وللاطلاع على المعلومات حول هذا التأمين الصحي، يمكن زيارة موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي/ DAAD.

Symbolbild Krankenkassem Karten

شركات التأمين الصحي في ألمانيا عروض متشابهة يصعب التمييز بينها في أحيان كثيرة.

شركات التأمين الصحي- أسعار وخدمات متنوعة

 هناك العديد من شركات التأمين الصحي الحكومية في ألمانيا، والتي تختلف فيما بينهما من حيث الخدمات والرسوم. ويقدم موقع Krankenkassen.de قاعدة بيانات واسعة حول شركات التأمين الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى امكانية اجراء مقارنة ين رسوم الاشتراك لدى مختلف شركات التأمين مثل شركة التأمين الصحي الأكثر شعبية في ألمانيا أ او ك/ AOK  وشركة تشينكر كرانكنكاسه/  Techniker Krankenkasse. في سياق متصل تحرص شركة التأمين الصحي مافيستا/  Mawistaعلى تقديم عروض خاصة بالطلبة الأجانب. ويعد الاشتراك بالتأمين الصحي لدى هذه الشركة مناسبا لهم، هذا ويمكنهم تقديم طلب الاشتراك بها عبر الإنترنت قبل القدوم إلى ألمانيا. 

كورونا

منذ 28فبراير/ شباط  2020 تغطي شركات التأمين الصحي تكاليف اختبارات فيروس كورونا، حسب موقع الدراسة في ألمانيا. كما يجب على الطبيب أن يقرر ما إذا كان المريض بحاجة إلى الفحص أم لا.في حالة كان تأمينك الصحي من شركة التأمينات الصحيةDR-WALTERمثل EDUCARE24، فيتم تغطية تكاليف العلاج الطبي للفيروس. تشمل سياسية التأمين هذه أيضاً تغطية صحية لمدة 90 يوماً إذا اضطررت للبقاء في الخارج لفترة أطول بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

إيمان ملوك

  • Symbolbild - Designer

    التدريب المهني في ألمانيا

    متطلبات عدة

    لا ريب في أن الاطلاع على آخر المستجدات التقنية تساعدك على النجاح بأي مجال تعمل به. ولكن الأهم من هذا قدرتك على مزج قدراتك الفردية بمتطلبات العمل أو التدريب الوظيفي لتظهر جوهر إمكانياتك على الصعيد المهني.

  • Deutschland Azubis beginnen mit Lehre

    التدريب المهني في ألمانيا

    الساعاتي

    يعتمد كل شيء في عصرنا الحالي على تقنيات متطورة حتى في مهنة الساعاتي، فمثلاً يحاول هذا المتدرب أن يتفهم جوهر الساعة وتركيبتها ليتمكن من إصلاحها وتفكيكها فيما بعد.

  • Bildergalerie Handwerk

    التدريب المهني في ألمانيا

    النجار

    تاريخياً يرجع استخدام الآلات في مجال النجارة إلى فترة أقدم من مجال الساعاتي، فيحاول هذا التلميذ مثلاً إصلاح مسنن لإحدى طواحين الهواء التاريخية. ورغم أن التدريب المهني في مجال التجارة رائد، إلا أن أمثال هذه الطواحين يندر بناؤها في الوقت الحالي.

  • Auszubildender Dachdecker

    التدريب المهني في ألمانيا

    المسقِّف

    يعد هذا النوع من التدريب المهني من أقدم الأعمال اليدوية، لكن نقابة المسقفين الألمانيين اشتكت مؤخراً من ارتفاع أعداد المسقفين ذوي الوزن الزائد، الأمر الذي يعيق من تحركاتهم وممارستهم لأعمالهم. ويعتبر عدم الخوف من المرتفعات من الشروط التي تؤهل المتدربين لممارسة هذه المهنة.

  • Friseur Azubi Friseurberuf Hairstylistin

    التدريب المهني في ألمانيا

    مسرحة الشعر

    تشهد العديد من البلاد ارتفاعاً في أعداد النساء العاملات في وظائف كانت تقتصر على الرجال تقليدياً. ورغم ذلك نجد العديد من الوظائف التي مازال جنس دون آخر يتسيدها، فمثلاً مهنة تسريح الشعر تبقى مهنة أنثوية بالدرجة الأولى.

  • Werkzeugmechanikerin

    التدريب المهني في ألمانيا

    ميكانيكية الآلات الثقيلة

    خلافاً لمهنة مسرحات الشعر، فإن تصنيع الآلات ليومنا هذا يهيمن عليها الذكور دون الإناث. ولكن ذلك لا ينفي أيضاً وجود نساء يعملن في هذا المجال. فالفتاة في الصورة تدرس تصنيع الآلات، أما مدارس التدريب المهني، فترحب بكلا الجنسين دون تمييز في حالة الرغبة.

  • Deutschland Ausbildung zur Hebamme

    التدريب المهني في ألمانيا

    القابلة

    مهنة مقتصرة على الفتيات حتى يومنا هذا. ويستمر التدريب المهني ثلاث سنوات تختمها الفتاة إما بالعمل في إحدى العيادات أو بشكل مستقل. ونرى في الصورة جزءا من التعليم العملي لهؤلاء الفتيات، حيث يتعلمن التعامل مع الأطفال من خلال الدمى.

  • Lehrlingsausbildung der Handwerkskammer

    التدريب المهني في ألمانيا

    الجزار

    على خطى المعلم يسير التلاميذ. حتى موعد تقديمهم لأداء الامتحان النهائي يتدرب التلاميذ في ملحمة حقيقية. وقد كانت هذه المهنة حتى وقت قصير مهنة مقتصرة على الذكور.

  • Unterricht in der Berufsschule

    التدريب المهني في ألمانيا

    مدارس مهنية

    إلى جانب الجزء العملي في المعمل، يجب زيارة المدارس المهنية للجوانب النظرية. ويدعى هذا بالنظام المزدوج إذ يجمع الجانب النظري مع العملي. ويعتقد الكثير أن هذا الأمر هو السبب وراء سمعة ألمانيا اللامعة على صعيد التدريب المهني.

  • Symbolbild Berufsschüler

    التدريب المهني في ألمانيا

    على مقاعد الدراسة

    مهما اختلفت التخصصات المهنية، يجمع طلابها أمر واحد ألا وهو مقاعد الدراسة، حيث يتم تعيينهم في شركات مختلفة لأغراض تعليمية تمكنهم في نهاية الأمر من التعرف على أوضاع العمل وذلك ليس فقط على المستوى التخصصي ولكن أيضاً على صعيد العمل عموماً.

  • Symbolbild Arbeitsmarkt

    التدريب المهني في ألمانيا

    إيجاد الوظيفة

    خلال رحلة البحث عن عمل هناك أمور لا بد من اعتبارها، أهمها ميول الشخص ونصائح أهله وأصدقائه أو حتى المعمل الذي تدرب فيه. ويقدم مركز المعلومات المهنية في ألمانيا والمعروف باسم BIZ نصائح للمتدرب.

    الكاتب: تقى هلال/هنريك بوهمة


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