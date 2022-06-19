 الطلاب الفارون من الحرب الأوكرانية..ما مستقبلهم بألمانيا؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

الطلاب الفارون من الحرب الأوكرانية..ما مستقبلهم بألمانيا؟

بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، توقفت المسيرة الأكاديمية لآلاف الطلاب الأجانب الذين تواجدوا في أوكرانيا لسنوات. معظمهم كان يدرس في كليات الطب والهندسة. بعد وصولهم إلى ألمانيا ، ما الذي حل بمستقبلهم الدراسي؟

Berlin | Unis machen Flüchtlinge fürs Studium fit

صورة تعبيرية: طلاب لاجئون يدرسون في برلين

حفصة، طالبة مغربية، غادرت أوكرانيا مرغمة بعد اشتعال فتيل الحرب الروسية. كانت على أبواب إتمام سنتها الرابعة في تخصص الطب العام. اختارت اللجوء إلى ألمانيا عوض العودة إلى بلدها. وحول أسباب ذلك تقول "لم أكن متأكدة من أني سأتمكن من إتمام دراستي في المغرب، ولم أستطع أن أغامر بكل سنوات تحصيلي العلمي لأعود لأهلي خالية الوفاض".

أريد الاستمرار في ألمانيا ولكن..!

كانت حفصة الحاصلة على إقامة الطلاب في أوكرانيا، مستقرة لدى أسرة متطوعة في برلين بعد وصولها إلى ألمانيا، بعدها قررت اللحاق بزملائها في هامبورغ. هناك ابتسم الحظ في وجهها، إذ كانت هامبورغ أول ولاية تمنح الحق لـ 19500 من الطلاب الحاملين للجنسية الألمانية وغيرهم من الأجانب بالدراسة في جامعاتها،بل وقررت منحهم الإقامة على إثر التسجيل في الجامعة وتحقيق شرط إثبات الدراسة في أوكرانيا قبل الحرب.

اشترطت الولاية طبعاً على الطلاب التمكن من اللغة وسهلت أمامهم دراستها، إضافة إلى اجتياز دورة تحضيرية، كانا هذين الشرطين الأساسيين للتسجيل في الجامعات ولاية. وحول ذلك تقول حفصة "القرار منحني أمل لأني مصرة على البقاء في ألمانيا، لكن مازال أمامي تحديات كثيرة علي اجتيازها".

لم تتوفر حفصة على شهادة السكن في الولاية، لأنها تسجلت بداية في برلين، وكان عليها الانتظار طويلا . في هذه الفترة حصلت حفصة على إقامة لمدة 6 أشهر تنتهي صلاحيتها في 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل والشرط لتجديدها هو الحصول على عقد عمل أو التمكن من التسجيل في جامعة ألمانية لمتابعة الدراسة، كما أنها بدأت دورة الاندماج integrationskurs، وتتابع محاولاتها في الحصول على مقعد دراسي في إحدى جامعاتها.

عبد العزيز، طالب مغربي حاصل على إقامة طالب في أوكرانيا، يتواجد حاليا في ألمانيا

عبد العزيز، طالب مغربي حاصل على إقامة طالب في أوكرانيا، يتواجد حاليا في ألمانيا

تحصل حفصة على مساعدات مادية شهراً، وتمكنت من الحصول على تأمين صحي. لكن الوجه السلبي لهذه التجربة يتلخص في كون حق البقاء في ألمانيا ليس مضمونا ما دامت لم تجد عملاً أو تتسجل بإحدى الجامعات. وإلا ستكون أمام خيار العودة لبلدها أو البحث عن فرصة أخرى في دولة أخرى.

تقول في حديثها لمهاجر نيوز "صحيح أن ما توفر لي من مساعدات حتى الآن تكفيني، لكني لا أعلم ما الذي سيحل بمستقبلي الدراسي إن لم أوفق في التسجيل في جامعة ألمانية. كما أني بصدد البحث عن عقد عمل ربما يساعدني في تجاوز مسألة الترحيل، وأبحث عن مسكن خاص عوض الاعتماد على مساعدة الأسرة التي تستقبلني بمنزلها منذ فترة هنا في هامبورغ.

لماذا لا تعود لبلدك الآمن؟

عبد العزيز، طالب مغربي أيضا، قضى في أوكرانيا سنتين. درس خلالهما في إحدى جامعاتها تخصص هندسة الطيران. وصل إلى العاصمة الألمانية برلين في الرابع من مارس/آذار الماضي، بعد خمسة أيام من وصوله، تم تحويله أكثر من مرة ليستقر "بعد 20 يوماً في المدينة الجامعية "غيسن".

عبد العزيز البالغ من العمر 21 سنة، اختار الفرار نحو ألمانيا أملا في أنها ستوفر له مقعداً دراسياً في جامعاتها ذات الصيت الذائع خاصة في مجال الهندسة. يقول في تصريح لمهاجر نيوز "فعلا يبدو الأمر الآن أصعب بكثير مما تخيلته، فأنا لا أتوفر سوى على إقامة طالب. لكن على الأقل تم توفير المساعدات لنا منذ وصولنا، مساعدات مادية وسكن وبطاقة تأمين صحي".

لا يعرف عبد العزيز إلى اليوم شيئا عن وضعيته القانونية حسب قوله، "لم أستطع الحصول على إقامة بعد، مازلت في انتظار توجيه من السلطات لأني أنحدر من بلد آمن. لا أعرف إن كنت سأتمكن من البقاء هنا أم ستتم إعادتي إلى بلدي أو هل لي الحق في المغادرة نحو بلد آخر".

أما عن إيجابيات القدوم إلى ألمانيا، فيقول المتحدث "التعامل كان جيداً منذ وصولنا، لكن وضعيتي مقلقة. لم يخبرني أحد بشيء، إلى الآن لا أعرف ما الذي ينتظرني. والكل هنا يكرر سؤالاً واحد فقط: لماذا تريد البقاء هنا؟ولماذا لا تعود لبلدك الآمن؟"

يرد عبد العزيز على هذا الاستفسار بالقول "لا أريد العودة إلى المغرب وأنا لم أحقق شيئا، لقد تكبدت أسرتي الكثير من المشقة لأدرس في أوكرانيا، بعدما تمكنت من ولوج الجامعة في التخصص الذي كنت أتمناه "هندسة الطيران" بعد جهد جهيد، لا أريد لهذه السنوات أن تذهب سدى، هنا يوجد أمل في إتمام الدراسة ضمن مجال تخصصي، أما في المغرب فلا شيء مضمون، إذا صدر قرار بإعادتي للمغرب سأبحث عن دولة أخرى فيها إمكانية متابعة دراستي فيها، وأجرب مرة أخرى".

الطالب المصري، خالد، حاصل على إقامة دائمة في أوكرانيا، ويريد إكمال مسيرته العلمية والمهنية في ألمانيا.

الطالب المصري، خالد، حاصل على إقامة دائمة في أوكرانيا، ويريد إكمال مسيرته العلمية والمهنية في ألمانيا.

لم يتمكن عبد العزيز بعد في  بدء دراسة اللغة الألمانية ، لكنه أتمم السنة الدراسية أونلاين مع أساتذته الذين حرصوا على مساعدة الطلاب متى ما توفروا على معلوماتهم وأرقام هواتفهم، ويحاول جاهداً إيجاد طريق للنفاذ بأقل الخسائر.

اندلعت الحرب.. سنة تخرجه!

وصل الطالب المصري خالد إلى ألمانيا يوم الثاني من مارس/آذار، وهو يحمل هم مصير سبع سنوات من الدراسة والتحصيل، شاءت الأقدار أن تكون الأشهر الأخيرة منها رحلة فرار من الحرب.

مضى أول فترة في منزل زميلة له، ثم انتقل لمنزل عائلته بنواحي فرانكفورت، الذين كانوا سببا في إقدامه على اختيار اللجوء إلى ألمانيا. يقول "فكرت أن تواجدي في بلد لدي فيه عائلة أفضل من التوجه لبلد لا أعرف فيه أحدا".

مختارات

في نهاية شهر مارس/آذار، تسجل لدى السلطات الألمانية وتم تحويله لمدينة غيسن الجامعية واستقر في مخيم لطالبي اللجوء. تختلف حالة خالد لكونه يتوفر على إقامة دائمة في أوكرانية عوض إقامة الطلاب، لذلك لا يعاني كما الطلاب الآخرين من التفكير في مآله بعد بضعة أشهر، إذ له الحق في إقامة لسنتين أو أكثر كما يحق للأوكرانيين تماما، حسب ما يرويه في حديثه لمهاجر نيوز.

يتوفر خالد الآن على إقامة لمدة مؤقتة لأن جواز سفره منتهي الصلاحية، يقول "سيتم تمديد إقامتي بعد حصولي على جواز سفر جديد من سفارة بلدي، أتمنى أن يتم ذلك بسهولة". كما تمكن خالد متابعة دراسته عبر الأنترنيت، واجتاز كل الامتحانات بنجاح ليتخرج في الوقت المحدد رغم كل العراقيل. ويحاول اليوم تعلم أبجديات اللغة الألمانية على الأنترنيت في انتظار بدء درس اللغة في مدرسة".

لكن العراقيل لا تنتهي هنا بالنسبة لخالد، فتفكيره بعد التخرج انصب حول موضوع الاعتراف بدبلومه في ألمانيا، الذي يتطلب بالأساس حسب ما وصله من معلومات، الحصول على فترة تدريب Internal ship سواء في أوكرانيا أو ألمانيا أو بلده مصر، "شرط الحصول على التدريب في ألمانيا، هو استحالته في أوكرانيا بسبب استمرار وضع الحرب، وأيضا الحصول على المستوى المؤهل لذلك في اللغة الألمانية"، يقول خالد.

ينتظر الطالب المصري أن تعلن ألمانيا عن ما ستعترف به في مسار هذه الفئة مما درسوه في أوكرانيا، وما ستقدمه لهم كعروض وتسهيلات للاعتراف بدبلوماتهم وضمهم لجامعاتها ومستشفياتها التي تعرف خصاصا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة.  أما عن إمكانية العودة إلى مصر، فهي بالنسبة له "مستبعدة جداً، لأن ظروف الدراسة والعمل ليست مريحة ولا مشجعة"، يقول خالد. "أملي أن أستطيع البقاء في ألمانيا، هنا المجال الطبي في حاجة لليد العاملة، كما أنه متطور جدا ويمنح الفرصة للعاملين فيه لتطوير أنفسهم".

عبير طالبة سورية ألمانية، درست الطب في أوكرانيا ولكنها اضطرت للعودة إلى ألمانيا بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا

عبير طالبة سورية ألمانية، درست الطب في أوكرانيا ولكنها اضطرت للعودة إلى ألمانيا بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا

جنسيتها الألمانية.. لم تمنع عنها القلق!

لعبير، الطالبة الألمانية ذات الأصول السورية، حكاية لا تختلف كثيراً عن باقي الطلاب الأجانب. سوى في كون عقبة اللغة متجاوزة بالنسبة لها، إضافة للإجراءات البيروقراطية من أجل الحصول على الإقامة.

بدأت عبير بدراسة الطب في ألمانيا، ثم انتقلت لإتمام دراستها بأوكرانيا منذ السنة الثانية بمدينة خاركوف. تصادف اندلاع الحرب مع سنتها الختامية في مجال الطب العام، وهي اليوم أمام مفترق طرق لا تتضح له نهاية، إذ تتقاسم مع زميلها خالد هاجس ما بعد التخرج وكيفية إتمام المسار في ألمانيا.

فور عودتها لمنزل عائلتها في ألمانيا، تواصلت مع جامعتها وأخبرتهم أنها على استعداد لإتمام ما تبقى من دروس وامتحانات عبر الأنترنيت. ومن حظها أن الامتحان الكتابي النهائي قد تم إلغاؤه بسبب الوضع في أوكرانيا، وتنتظر اجتياز الامتحان الشفهي الأخير قبل إعلان تخرجها. كما أن عبير عملت على دراسة تخصص آخر في نفس الوقت، وحصلت على دبلوم ترجمان محلف (عربي - ألماني).

ينصب كل تفكير عبير خلال محادثة لها مع مهاجر نيوز، على كيفية وتوقيت حصولها على الشهادة، وأيضا كيفية الاعتراف بدبلومها في ألمانيا. تقول "فرحة جداً لأن سنوات تحصيلي الأكاديمي لم تذهب سداً، لكني حزينة لأن المشوار في أوكرانيا انتهى بهذه الفوضى وأجواء الحرب، التي سببت لنا أزمات نفسية وقلق وحزن، لكننا نتأمل خيراً".

مهاجر نيوز 2022

  • Heidelberg | Ruprecht-Karls-Universität (Imago Images/W. Otto)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة روبريشت كارلس هايدلبرغ

    تقدم جامعة روبريشت كارلس/ Ruprecht Karls Universität Heidelberg بمدينة هايدلبرغ 14 برنامجا دراسيا للحصول على شهادة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات كالاقتصاد والأنثروبولوجيا والهندسة الحيوية والبحث الطبي وغيرها. وتصنف جامعة هايدلبرغ نفسها كمؤسسة تعليمية مُخصصة بالتدريس عبر البحث، حيث يتم تصميم المناهج بما يوفر للطلبة فرصة التدريب المبكر على البحث المستقل في مختلف تخصصاتها.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Ludwig-Maximilians-Universität München (picture-alliance/dpa)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة لودفيغ ماكسيميليانز

    جامعة لودفيغ ماكسيميليانز Ludwig Maximilians Universität بمدينة ميونيخ تقدم 28 برنامجا باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير بمجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، بشرط الإتقان الكامل للغة الإنجليزية. وتستهدف الجامعة بتلك البرامج الطلبة الأجانب والألمان ممن يرغبون في العمل بمؤسسات دولية.

  • TU München - 150. Jahrestag (Getty Images/J. Koch)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    الجامعة التقنية بميونيخ

    الجامعة التقنية بميونيخ Technische Universität München توفر 60 برنامجا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والإدارة والطب والعلوم الاجتماعية. وتسعى الجامعة عبر برامجها المختلفة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات، كما أنها تمتلك فروعا في عدة دول حول العالم.

  • Kollegiengebäude der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (AP)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة ألبرت لودفيغز فرايبورغ

    تقدم جامعة فرايبورغ/ Albert Ludwigs Universität Freiburg ما لايقل عن 25 برنامجاً باللغة الإنجليزية في مجالات متعددة، ولكنها تتميز عن غيرها بتصنيفها ضمن أفضل عشر جامعات في ألمانيا، كما أنها عضو باتحاد الجامعات البحثية الأوروبية LERU. وتستقبل الجامعة كل عام عددا كبيرا من الطلبة الأجانب، وقد نشرت على صفحتها استراتيجيتها ل"تدويل" الجامعة حتى عام 2023 بتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الدولية.

  • Wirtschaftsuniversität Frankfurt (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    فرانكفورت للموارد المالية والإدارة

    تعتبر مؤسسة Frankfurt School of Finance & Management واحدة من أفضل الجهات التعليمية لدراسة علوم الإدارة والموارد المالية في أوروبا، حيث تضم أقساما متخصصة في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمالية والقانون. ولعل من أكثر ما يميز الدراسة هناك هو التدريب العملي وأوراش لتأهيل الطلبة للحياة العملية.

  • Übersetzungsprogramm lecture translator (Sandra Göttisheim)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    معهد كارلسروه للتكنولوجيا

    يقدم معهدكارلسروهه/ Karlsruhe Institut für Technologie للطلبة الألمان والأجانب على السواء إمكانية متابعة دراستهم باللغة الإنجليزية، ويمكن الالتحاق ببعض البرامج باللغة الإنجليزية في مختلف الكليات التابعة للجامعة وليس فقط عن طريق القسم المخصص للدراسات الدولية. ويتيح القسم الدولي الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير أو الدكتوراه نظير رسوم مادية. كما يمكن أيضا دراسة مواد منفردة باللغة الإنجليزية.

  • Deutschland Studierende der Georg-August-Universität (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة جورج أوغوست غوتينغن

    إن كنت تسعى للحصول على درجة الدكتوراه، فيمكنك إيجاد ضالتك في جامعة غوتينغن/ Georg August Universität Göttingen، فنصف البرامج المُخصصة في الدكتوراه بهذه الجامعة باللغة الإنجليزية. وتولي هذه الجامعة أهمية كبرى للبحث العلمي، كما تتميز بتعدد المجالات التي يمكن الدراسة فيها باللغة الإنجليزية في برامج الماجستير مثل العلوم والتكنولوجيا، الإدارة والأعمال بالإضافة إلى العلوم الإنسانية.

  • Rogowski Gebäude RWTH Aachen Universität (Peter Winandy)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    الجامعة التقنية في أخن

    تقدم هذه الجامعة RWTH Aachen، والتي تعتبر ضمن الأفضل للدراسة في مجالات الهندسة والعلوم و الإلكترونيات، عدة برامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية. يتكون برنامج الماجستير بالجامعة عادة من أربعة فصول دراسية، مع التخصص بمجالات وفروع علمية في غاية الدقة. كما تقدم الجامعة برامجا بالتعاون مع جامعات أخرى، وفي تلك الحالة يمكن للطالب أن يدفع مقابل مادي للالتحاق بها.

  • Oral Archiv – CeDiS, FU Berlin | (CeDiS/FU Berlin)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة برلين الحرة

    يمكنك الحصول على درجتي البكاريوس أوالماجستير من العاصمة الألمانية من خلال الالتحاق بجامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin. تقدم الجامعة 23 برنامجا للماجستير باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعات أخرى داخل وخارج ألمانيا، وبالتالي فإن إجادة اللغة الألمانية ليس شرطا أساسيا للالتحاق بأي من تلك البرامج.

  • Universität Hamburg (DW/K. Safronova)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة هامبورغ

    تقدم جامعة هامبورغ Universität Hamburg أكثر من 170 برنامج للحصول على درجات علمية مختلفة، ويتم تدريس 44 برنامج منهم إما باللغة الإنجليزية بشكل كامل أو مناصفة ما بين اللغتين الإنجليزية والألمانية. البرامج الـ 42 مخصصة للحصول على درجة الماجستير بمجالات متعددة في العلوم الطبيعية والاجتماعية.

  • Integration internationaler Strudierende - Universität Ulm u.a. Maimouna Ouatttara (privat)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة أولم

    حازت جامعة أولم/ Ulm Universität في العام الحالي على المركز الثاني في ألمانيا والرابع عشر على مستوى العالم في تصنيف "العصر الذهبي"، وهو تصنيف للجامعات التي مر على إنشائها بين 50 و80 عاماً. وتقدم الجامعة 12 برنامجاً دراسياً باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير أغلبها في العلوم الطبيعية مثل الأحياء والهندسة الكيميائية والفيزياء.

  • Hochschule Mannheim (Wikipedia/R. Stricker)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية

    بحسب موقع المؤسسة الألمانية لتبادل الخدمات الأكاديمية DAAD يوجد في ألمانيا حوالي 2000 برنامج دراسي باللغة الإنجليزية لدى أكثر من 200 جامعة ومؤسسة تعليمية للعام الدراسي 2019/2020. أحد هذه الجامعات هي جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية Hochschule Mannheim والتي تقدم عدداً من البرامج بالإنجليزية في مجالات مثل الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات.


مواضيع ذات صلة

Der Arzt Uwe Denker aus Bad Segeberg packt am Freitag (08.01.2010) in seinem Privathaus im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg seine Utensilien zusammen. Der 71 Jahre alte Arzt will Medizin für Mittellose anbieten. In einer bundesweit einmaligen Kooperation mit der Segeberger Tafel eröffnet er am 20. Januar eine Praxis ohne Grenzen. Einmal in der Woche will der Allgemein- und Kinderarzt im Ruhestand Patienten umsonst untersuchen und behandeln. Drei Kollegen aus der Umgebung machen bei dem Projekt mit. Foto: Carsten Rehder dpa/lno ++ +++ dpa-Bildfunk +++

في ألمانيا.. كيف يحصل من لا يملكون تصاريح إقامة على علاج؟ 19.06.2022

بدون أوراق قانونية يعيش الكثير من المهاجرين في ألمانيا. وهو ما يجعلهم يفتقدون لكثير من المميزات على رأسها التأمين الصحي. فكيف يتعالج هؤلاء الأشخاص في حال مرضهم؟

Ein Geschäft in Prag sucht MitarbeiterInnen

كيف تستفيد التشيك من اللاجئين الأوكرانيين في دعم اقتصادها؟ 12.06.2022

تشير التقديرات إلى خروج ستة ملايين لاجئ من أوكرانيا هرباً من الغزو الروسي. قوبل الأوكران بالترحاب في وسط أوروبا وغربها. ترغب جمهورية التشيك في الاستفادة الاقتصادية من وجودهم، بيد أن صعوبات تقف في الطريق.

Wheat field under cloudy blue sky in Ukraine

أسعار القمح تضاعفت.. فإلى متى ستبقى مرتفعة؟ 16.06.2022

تضاعفت الأسعار العالمية للقمح في الآونة الأخيرة. ولكن لا يرجع السبب إلى الغزو الروسي لأوكرانيا فحسب، وإنما هناك أيضا عوامل أخرى مؤثرة .. فما هي؟