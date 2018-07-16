"الطفل المعجزة".. فنان يبهر بلوحاته عشاق الفن

لم تكن أسرة عكار تظن أن لوحة زيتية وطلاء أهدتهما قبل سنتين إلى ابنها الصغير ميكائيل بمناسبة عيد ميلاده الرابع، ستساعده على اكتشاف موهبته في عالم الرسم، وتفجر طاقاته الإبداعية في واحد من المجالات، التي تتطلب الإتقان والمهارة، حسب ما أورد موقع "WDR" الألماني.

ويشير موقع "WDR" أن ميكائيل عكار (ستة أعوام) الذي ينحدر من مدينة كولونيا، والتي تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا، يعرض أعمالاً فنية تتميز بألوانها المتنوعة. وتابع الموقع الألماني أن ميكائيل يحاول بشكل مستمر استخدام تقنيات جديدة، تساعده على إبراز قدراته الفنية مثل استخدام ملعقة خلال عملية الرسم.

وأوضح موقع صحيفة "دي فيلت" أن ميكائيل سبق له وعرض أعماله الفنية في معارض في كل من مدينتي كولونيا ودوسلدورف، وأردف أن "الطفل المعجزة" يعرض الآن لوحاته الفنية في مدينة هامبورغ.

وبحسب نفس المصدر، تتمتع لوحات ميكائيل بشدتها وقوتها المذهلة، وذلك بالاعتماد على تنوع الألوان المستخدمة، حيث يرى المهتمون بمجال الفن أن هذا الطفل الصغير يمتلك موهبة كبيرة، وينتظره مستقبل واعد للغاية.

يستفيد "الطفل المعجزة" من دعم أسرته الصغيرة.

وفي نفس السياق، قالت نيسفيكان رولوف صاحبة معرض هامبورغ، الذي يعرض فيه الآن ميكائيل أعماله الفنية "على الفور، أعجبتني صوره الفنية"، فيما تباع الآن أعمال ميكائيل الفنية بمبالغ مالية محترمة ( أكثر من 1000 يورو).

في المقابل، أفاد موقع "دي فيلت" أن ميكائيل عكار يستمد إلهامه الفني والمعرفة اللازمة في هذا المجال من بعض مقاطع الفيديو، التي يشاهدها على موقع يوتيوب. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد ميكائيل من الدعم الذي تقدمه له أسرته الصغيرة، من أجل صقل موهبته أكثر في عالم الفن، ونشر اسمه على نطاق واسع داخل وخارج ألمانيا.

ر.م/ع.ج.م