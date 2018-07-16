"الطفل المعجزة".. فنان يبهر بلوحاته عشاق الفن

لم تكن أسرة عكار تظن أن لوحة زيتية وطلاء أهدتهما قبل سنتين إلى ابنها الصغير ميكائيل بمناسبة عيد ميلاده الرابع، ستساعده على اكتشاف موهبته في عالم الرسم، وتفجر طاقاته الإبداعية في واحد من المجالات، التي تتطلب الإتقان والمهارة، حسب ما أورد موقع "WDR" الألماني.
ويشير موقع "WDR" أن ميكائيل عكار (ستة أعوام) الذي ينحدر من مدينة كولونيا، والتي تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا، يعرض أعمالاً فنية تتميز بألوانها المتنوعة. وتابع الموقع الألماني أن ميكائيل يحاول بشكل مستمر استخدام تقنيات جديدة، تساعده على إبراز قدراته الفنية مثل استخدام ملعقة خلال عملية الرسم.
وأوضح موقع صحيفة "دي فيلت" أن ميكائيل سبق له وعرض أعماله الفنية في معارض في كل من مدينتي كولونيا ودوسلدورف، وأردف أن "الطفل المعجزة" يعرض الآن لوحاته الفنية في مدينة هامبورغ.
وبحسب نفس المصدر، تتمتع لوحات ميكائيل بشدتها وقوتها المذهلة، وذلك بالاعتماد على تنوع الألوان المستخدمة، حيث يرى المهتمون بمجال الفن أن هذا الطفل الصغير يمتلك موهبة كبيرة، وينتظره مستقبل واعد للغاية.
يستفيد "الطفل المعجزة" من دعم أسرته الصغيرة.
وفي نفس السياق، قالت نيسفيكان رولوف صاحبة معرض هامبورغ، الذي يعرض فيه الآن ميكائيل أعماله الفنية "على الفور، أعجبتني صوره الفنية"، فيما تباع الآن أعمال ميكائيل الفنية بمبالغ مالية محترمة ( أكثر من 1000 يورو).
في المقابل، أفاد موقع "دي فيلت" أن ميكائيل عكار يستمد إلهامه الفني والمعرفة اللازمة في هذا المجال من بعض مقاطع الفيديو، التي يشاهدها على موقع يوتيوب. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد ميكائيل من الدعم الذي تقدمه له أسرته الصغيرة، من أجل صقل موهبته أكثر في عالم الفن، ونشر اسمه على نطاق واسع داخل وخارج ألمانيا.
ر.م/ع.ج.م
-
رسومات الطفولة لكبار الفنانين تكشف عن خيال لا حدود له
رسم برئ في الطفولة وملاحقات قضائية في الكبر
هذا الرسم المليء بالابتسامات لا يكشف الكثير عن مستقبل صاحب الصورة وهو الفنان المثير للجدل يوناتان ميسه، الذي مثل أمام المحكمة بتهمة استخدام رموز نازية. أغلقت السلطات ملف القضية لاحقا. لم يدرك ميسه وهو يرسم هذه الصورة في عمر السادسة أنه سيثير كل هذا الجدل في الوسط الفني الألماني.
-
رسومات الطفولة لكبار الفنانين تكشف عن خيال لا حدود له
حلم الغابة الملونة
رسمت الفنانة البرلينية كاتيا شترونتس هذه الصورة وهي في الثانية عشرة من العمر لطرزان وهو يجلس فوق الفيل وبجانبه نمر وكثير من النباتات الملونة التي تعطي انطباع الغابة التي يحلم بها الأطفال. مازال الطابع السريالي يظهر بوضوح في أعمال شترونتس، لكن باستخدام أقل للألوان مقارنة بأعمالها وهي طفلة.
-
رسومات الطفولة لكبار الفنانين تكشف عن خيال لا حدود له
تأثير الحرب على رسومات الأطفال
تسيطر الألوان الداكنة على هذه الصورة التي رسمها الفنان تال.ر. في طفولته. الخطوط السوداء الكثيرة من الأمور البارزة في الصورة، بالإضافة إلى الرجال المسلحين والسفن الحربية والدبابات. ولد الفنان تال.ر. في إسرائيل خلال حرب 1967 ثم انتقل مع أسرته لاحقا للدنمارك.
-
رسومات الطفولة لكبار الفنانين تكشف عن خيال لا حدود له
تسريحة جديدة للكلب
لا يعرف خيال الأطفال حدودا وهذا ما يظهر بوضوح في الصورة التي رسمها الفنان أكسل جايس في السادسة من عمره. رسم جايس كلبه وهو يجلس على كرسي مصفف الشعر مع مراعاة كثير من التفاصيل. جايس هو أهم رواد الفن التشخيصي في ألمانيا. يهتم جايس برسم الأحداث التاريخية والبورتريه.
-
رسومات الطفولة لكبار الفنانين تكشف عن خيال لا حدود له
الخيال العلمي فكرة تجتذب الأطفال
تظهر مستجدات العالم الحديث أحيانا في رسومات بعض الأطفال كما هو الحال مع الفنان ميشائيل كونتسه، الذي رسم هذه الصورة وهو في الحادية عشرة من العمر. الصورة مستوحاة من سلسلة الخيال العلمي "بيري رودان"، التي حظيت بشعبية كبيرة وسط الأطفال والمراهقين خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
-
رسومات الطفولة لكبار الفنانين تكشف عن خيال لا حدود له
خيال الأطفال لا يعرف حدود
رسم الفنان البرليني أوفيه هينكين هذه الصورة وهو في الثامنة من العمر. حَلُمَ هينكين في طفولته بالعمل في مجال الآثار، إلا أن هذه الصورة التي تظهر فيها فتاة تنمو شجرتين من أذنيها، تظهر موهبة فنية مبكرة وخيال واسع لدى الرسام المعروف. مازالت شخصية المهرج والشخصيات الأسطورية تظهر بين الحين والآخر ضمن عوالم تجريدية في أعمال هينكين.
-
رسومات الطفولة لكبار الفنانين تكشف عن خيال لا حدود له
انبهار بالاستعراضات العسكرية
رسم نوربرت بيسكي، الذي نشأ فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية، هذه الصورة لاستعراض عسكري وهو في السابعة من عمره. توضح الصورة انبهار بيسكي آنذاك بالمركبات العسكرية وملابس الجنود والمراسم العسكرية.
-
رسومات الطفولة لكبار الفنانين تكشف عن خيال لا حدود له
حرفية مبكرة في استخدام الألوان
رسم نوربرت بيسكي هذه الصورة المميزة التي تحمل اسم "هيدنزيه" (نسبة إلى بحيرة بنفس الاسم)، عندما كان عمره 14 عاما. يبدو في الصورة التداخل المحترف للألوان. يعتبر بيسكي اليوم من أهم الرسامين الألمان وممثلي الواقعية الجديدة. بيسكي هو نجل الرئيس السابق لحزب اليسار لوتار بيسكي.
-
رسومات الطفولة لكبار الفنانين تكشف عن خيال لا حدود له
"ذات الرداء الأحمر" بعيون طفل في الرابعة
رسم الفنان فيا ليفاندوفسكي هذه الصورة في الرابعة من عمره، مجسدا واحدة من أشهر قصص الأطفال وهي "ذات الرداء الأحمر" للأخوين غريم. اشتهر اسم ليفاندوفسكي من خلال تماثيله التي تنتشر في الكثير من الأماكن العامة في ألمانيا. ليفاندوفسكي هو واحد من تسعة عشر فنانا تم عرض لوحات لهم، رسموها خلال فترة طفولتهم ضمن معرض " me Collectors Room Berlin".
الكاتب: يان بروك/ ابتسام فوزي