يأخذ الطعام الحلال موقعه بشكل متزايد في قوائم الأطعمة والأسواق بمختلف أنحاء العالم. ففي ألمانيا مثلا توجد محلات لبيع هذا الطعام بمعظم المدن. ولا يقتصر الطعام الحلال على المسلمين، فاليهود لهم أيضا محلات تُعرف بالكوشر.

يعتبر الكثير من المسلمين الطعام الحلال الخالي من لحوم الخنازير ضرورة لهم. ولهذا نشأت أسواق ومحلات خاصة بهذا الطعام في بلدام مثل ألمانيا تضم جاليات كبيرة مسلمة. وهناك شركات متخصصة بلحوم الحلال حسب مبادئ الشريعة الإسلامية. وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قد أصدرت حكماً سمحت بموجبه بذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية ولكن في نطاق ضيق.