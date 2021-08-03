الطعام الحار... فوائد كثيرة يجب أن تعرفها!

يستمتع البعض بمذاق الطعام الحار دون معرفة فوائده الصحية، والتي استطاع باحثون التوصل لها.
ولتناول الطعام الحار فوائد متعددة أولها المساعدة في فقدان الوزن، وفقا لدراسة منشورة على موقع المكتبة القومية للطب في الولايات المتحدة. وتوصل علماء إلى أن تناول المادة المستخلصة من الفلفل الحار يعزز من قدرة الجسم على تكسير الدهون وحرقها للحصول على المزيد من الطاقة، بما يساعد في التحكم بوزن الجسم وخسارة الوزن الزائد.
كما يتمتع الطعام الحار أيضا بالقدرة على التأثير في الجزء المسؤول عن الشعور بالجوع في المخ بحيث يكون الأشخاص أكثر ميلا لتناول كميات أقل من الطعام حيث يشعرون بالشبع أسرع، مقارنة بتناول الطعام العادي غير الحار.
والمساعدة في تفكيك الدهون وتناول كميات أقل من الطعام يساعدان بدورهما في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع كليفلاند كلينك الصحي.
كما توصل باحثون بجامعة فيرمونت الأمريكية إلى أن الأشخاص المعتادين على تناول الطعام الحار بانتظام تنخفض احتمالات وفاتهم بنسبة 13 بالمئة، إذ تقل معدلات إصابتهم بمسببات الوفاة المرتبطة بحالة القلب والأوعية الدموية كالأزمات القلبية والجلطات.
وعلى عكس المتوقع، يمكن للأطباق الحارة أن تستخدم لعلاج الألم المصاحب لبعض الحالات المرضية مثل التهاب الأمعاء، الذي يحدث بسبب السمنة. ويلجأ البعض أيضا لمنتجات تحتوي على المواد المستخلصة من الفلفل الحار لعلاج الألم الناتج عن متلازمة الألم العضلي التليفي والتهاب المفاصل، وفقا لموقع كليفلاند كلينك الصحي.
ولكن ينبه الموقع بأن الطعام الحار لا يمكن أن يحقق الفوائد المرجوة منه إذا افتقد النظام الغذائي المتبع للتوازن المطلوب واحتوى علي كميات كبيرة من السكر أو المنتجات المصنعة أو الدهون المشبعة.
ولا تتمتع جميع المنتجات الحارة بفوائد صحية حيث تحتوي الكثير منها على كميات مرتفعة من الأملاح أو غيرها من المكونات التي يفضل عدم استهلاكها بمعدلات عالية. ولهذا ينصح الموقع في المقابل باستخدام الفلفل الحار الطبيعي أو البودرة المستخلصة منه مباشرة بدون إضافات.
وإن لم يعتاد الشخص من قبل على تناول الطعام الحار، فيفضل عدم تناوله لكميات كبيرة بشكل مفاجئ حيث يمكن أن يسبب ذلك في حدوث مضاعفات، كالإصابة بالإسهال. بينما يتمكن الكثيرون من الاعتياد على تناول الطعام الحار بشكل تدريجي مع مرور الوقت.
د.ب./خ.س
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من الطبيعة
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المطبخ الخضري
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لم يكن يمتنع النباتيون عن المنتجات الحيوانية كلياً. فقد كان غذاؤهم يتضمن الحليب والبيض. أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت الأمور. إذ أثار كتاب جوناثان سافران فوير "تناول لحوم الحيوانات" التفكير ملياً حول اللحوم التي يتناولها الناس. ومن الممكن ملاحظة ازدياد المطاعم النباتية التي تنتشر في كل مكان. في الصورة بعض الأطباق من مطعم 'Pêle-Mêle' النباتي في برلين.
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تأثير الكربون والماء
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لحوم مختلفة
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معرفة ما تحصل عليه
موقع مزرعة "Meine kleine Farm" التي مقرها بوتسدام بألمانيا، على شبكة الإنترنت يعرض الظروف المعيشية للحيوانات ومنح العملاء فرصة للتصويت عبر الإنترنت حول أي حيوان يريدون ذبحه في المرة المقبلة. ونظراً لأنهم يبيعون بشكل رئيسي للعملاء في المناطق المجاورة، فإن مشروع "Meine kleine Farm" لا يحتاج لقطع مسافات طويلة للنقل- وبالتالي الغازات الدفيئة- ستكون عند الحد الأدنى.
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الأغذية المحلية في أسواق المزارعين
يساعد تناول الطعام من إنتاج محلي وفي موسمه أيضاً على تقليل الغازات الدفيئة لأنه يختصر طرق النقل الطويلة. ناقش الكنديان أليسا سميث و ج.ب. ماكينون معلومات حول المطبخ المحلي في كتابهما : "حمية الـ100 ميل: عام من الأكل المحلي". أمضى الزوجان سنة واحدة في تناول الأطعمة تنمو على بعد مائة ميل من منزلهما فقط. وقاموا بالاحتفاظ ببعض الأطعمة لاستهلاكها في فصل الشتاء.
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الزراعة الأحادية ضعيفة
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حديقة الأميرات في برلين
زراعة المحاصيل الخاصة ممكنة حتى في المدن الكبرى، كما يبدو من مشروع "حديقة الأميرات" في وسط العاصمة الألمانية برلين، حيث يتم زراعة المحاصيل واستهلاكها محلياً، مع تقديم أطباق الطعام كغداء عمل في الموقع. يقول المزارعون الحضريون هناك إن البستنة ترفع الوعي بالبيئة، ونظراً لأن الحديقة مشتركة، فإنهم يتعرفون على أصدقاء جدد أيضاً.
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تقليل هدر الطعام، وتوفير الموارد
يرمي الألمان ما يقدر بنحو 20 مليون طن من الطعام سنوياً، لذا أصبح تقاسم الأغذية أحد أحدث التوجهات الصديقة للبيئة. تتبرع المطاعم أو محلات البقالة بالأطعمة الفائضة التي لا تزال صالحة للأكل للمنظمات الخيرية. " Foodsharing.de" عبارة عن بوابة إنترنت حيث يمكن للناس مبادلة الأطعمة التي لن يتمكنوا من تناولها.
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فوائد صحية
يناقش العديد من خبراء التغذية حول الفائدة التي قد يقدمها اتباع نظام غذائي نباتي أو خضري للصحة. إذ تشير دراسات مختلفة إلى أن انخفاض استهلاك اللحوم يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسمنة. لويزا شيفر/ ريم ضوا.