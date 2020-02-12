الطريق لقلب المرأة أنفها؟ هكذا تأسر قلب حبيبتك في عيد الحب

إذا كان "الطريق إلى قلب الرجل معدته" فالأكيد أن "الطريق إلى قلب المرأة أنفها"، فالمرأة عادة تهتم بتفاصيل محددة تتعلق بمظهر وإطلالة الرجل ومن أهمها على الإطلاق العطر الذي يستخدمه.

خبراء اختاروا مجموعة من العطور التي تترك عادة بصمة جيدة على المرأة، والتي جاء في مقدمتها ما يعرف بـ"العطور الشرقية" مثل عطر خشب الصندل أو العنبر. ووفقا لتقرير نشره موقع "مينس هيلث"، فإن هذه النوعية من العطور تعطي انطباعا بالغموض المثير للرجل.

العطور التي تحمل بصمة الطبيعة كتلك التي يدخل في تركيبها الليمون أو البرتقال أو نبتة البتشول المعروفة، تعطي انطباعا بالطموح والمثابرة والرغبة في النجاح، لذا فإن اختيار هذه النوعية من العطور في أول موعد غرامي، يرسل رسالة محددة للحبيبة.

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تدرك الكثير من الشركات الكبرى في مجال العطور، عشق المرأة للحلوى والشوكولاتة، وهذا بالضبط هو سبب تركيب عطور تحتوي على نسب من الشوكولاتة والفانيليا والفواكه الحلوى. وينصح الخبراء وفقا لـ "مينس هيلث"، بعطر الفانيليا كعطر كلاسيكي لا يبطل أثره على مر الزمان، إذ يضفي على الرجل احساسا بالعمق، كثيرا ما يترك أثرا طيبا على المرأة.

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كيف أضع العطر؟

ربما يبدو السؤال بديهيا، لكن هناك فن وراء وضع العطور، فرائحة العطر تفوح بشكل أفضل من مناطق الجسم التي يضخ فيها الدم بقوة، كما أن حرارة الجسم تساعد في ظهور رائحة العطر بشكل أقوى، لذا فالأفضل أن تضع العطر خلف الأذنين وعلى معصم اليد من الداخل. ينصح الخبراء أيضا بوضع بعض قطرات العطر على الرأس، خاصة أصحاب الشعر الطويل نسبيا، لأن خصلات الشعر تتنفس أيضا وتساعد في تنشيط رائحة العطر.

خطأ آخر يقع فيه الكثيرون، وهو وضع كميات كبيرة من العطور في محاولة "لمضاعفة تأثيرها"، وهو أمر يأتي بنتيجة عكسية. تذكر دائما أن العطر يكشف لمحات عن شخصيتك، لكنه لا يعجب أن يزعج من حولك أو يصيبهم بالاختناق.

ا.ف/