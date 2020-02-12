 الطريق لقلب المرأة أنفها؟ هكذا تأسر قلب حبيبتك في عيد الحب | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.02.2020

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منوعات

الطريق لقلب المرأة أنفها؟ هكذا تأسر قلب حبيبتك في عيد الحب

العطر من الأمور المهمة التي تدخل في تقييم المرأة لجاذبية الرجل، فاختيارك للعطر المناسب يضفي سحرا خاصا على شخصيتك. خبراء اختاروا العطور المحببة للنساء، والتي جاءت العطور الشرقية في مقدمتها.نصائح مهمة مع اقتراب عيد الحب.

رجل وامرأة في موعد غرامي بمقهى في برلين

العطر من العناصر الأساسية في الانطباع الأول

 إذا كان "الطريق إلى قلب الرجل معدته" فالأكيد أن "الطريق إلى قلب المرأة أنفها"، فالمرأة عادة تهتم بتفاصيل محددة تتعلق بمظهر وإطلالة الرجل ومن أهمها على الإطلاق العطر الذي يستخدمه.

خبراء اختاروا مجموعة من العطور التي تترك عادة بصمة جيدة على المرأة، والتي جاء في مقدمتها ما يعرف بـ"العطور الشرقية" مثل عطر خشب الصندل أو العنبر. ووفقا لتقرير نشره موقع "مينس هيلث"، فإن هذه النوعية من العطور تعطي انطباعا بالغموض المثير للرجل.

العطور التي تحمل بصمة الطبيعة كتلك التي يدخل في تركيبها الليمون أو البرتقال أو نبتة البتشول المعروفة، تعطي انطباعا بالطموح والمثابرة والرغبة في النجاح، لذا فإن اختيار هذه النوعية من العطور في أول موعد غرامي، يرسل رسالة محددة للحبيبة.

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تدرك الكثير من الشركات الكبرى في مجال العطور، عشق المرأة للحلوى والشوكولاتة، وهذا بالضبط هو سبب تركيب عطور تحتوي على نسب من الشوكولاتة والفانيليا والفواكه الحلوى. وينصح الخبراء وفقا لـ "مينس هيلث"، بعطر الفانيليا كعطر كلاسيكي لا يبطل أثره على مر الزمان، إذ يضفي على الرجل احساسا بالعمق، كثيرا ما يترك أثرا طيبا على المرأة.

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كيف أضع العطر؟

ربما يبدو السؤال بديهيا، لكن هناك فن وراء وضع العطور، فرائحة العطر تفوح بشكل أفضل من مناطق الجسم التي يضخ فيها الدم بقوة، كما أن حرارة الجسم تساعد في ظهور رائحة العطر بشكل أقوى، لذا فالأفضل أن تضع العطر  خلف الأذنين وعلى معصم اليد من الداخل. ينصح الخبراء أيضا بوضع بعض قطرات العطر على الرأس، خاصة أصحاب الشعر الطويل نسبيا، لأن خصلات الشعر تتنفس أيضا وتساعد في تنشيط رائحة العطر.

خطأ آخر يقع فيه الكثيرون، وهو وضع كميات كبيرة من العطور في محاولة "لمضاعفة تأثيرها"، وهو أمر يأتي بنتيجة عكسية. تذكر دائما أن العطر يكشف لمحات عن شخصيتك، لكنه لا يعجب أن يزعج من حولك أو يصيبهم بالاختناق.

ا.ف/ 

  • Valentinstag (Fotolia/detailblick)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    أصل الفالنتين

    تختلف الروايات بشأن "عيد الحب" أو "الفالنتين" وتاريخه، أشهرها منع الإمبراطور كلاديوس في العصر الروماني للزواج نهائيا بسبب تكاسل الجنود عن المشاركة في الحرب، الأمر الذي دفع القديس "فالنتين" لمساعدة الشباب على الزواج سرا، وهذا ما أدى إلى إعدامه في الرابع عشر من فبراير/شباط عام 270 م. وتخليدا لذكرى فالنتين وتضحيته من أجل الحب أصبح هذا اليوم هو عيد "الفالنتين" يحتفل به العشاق كل عام.

  • Deutschland Rote Rosen zum Valentinstag (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    بطل الفالنتين

    بالرغم من تعدد مظاهر الاحتفال به، إلا أن الزهور حمراء اللون هي البطل الأساسي في عيد العشاق. ويرمز اللون الأحمر للحب والرومانسية ودفء المشاعر. والبعض يكتفى به كهدية لهذا اليوم فيما يفضل البعض الآخر شراء هدية رمزية بجانبه.

  • Bildergalerie zum Valentinstag 2012 (Reuters)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    دفء المشاعر

    بالرغم من برودة الجو في الكثير من أنحاء العالم إلا أن الكثيرين لا يبالون ويخرجون للاحتفال بهذا اليوم وسلاحهم في محاربة البرد هو دفء المشاعر والطاقة التي تزود بها القبلة الجسم.

  • Valentinstag in Damaskus Syrien 2010 (AP)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    الدب الأحمر

    يحتفل كل شخص بطريقة مختلفة في عيد الحب، ولكن الدب الأحمر يبقى دائما الهدية المحبذة للكثيرين لتقديمها في الفالنتاين خاصة للمرأة. ويعتقد البعض أن الدب الأحمر يعطى إحساسا بالدفء والراحة وهما من أساسيات علاقة الحب الناجحة.

  • Bildergalerie zum Valentinstag 2012 (dapd)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    الحب الطائر

    يقرر البعض الزواج في يوم عيد الحب، البعض يرى أن الفالنتاين أو عيد العشاق هو أنسب موعد لبداية جديدة وحياة سعيدة.

  • Bildergalerie Valentinstag Vorbereitungen (Reuters/Damir Sagolj)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    عروض الفالنتاين

    تنافس العديد من الشركات لتقديم أفضل عروض السفر والرحلات والأنشطة لجذب العشاق في هذا اليوم، لذا ربما عليك الخروج عن المألوف في ذلك اليوم والمشاركة في إحدى تلك الأنشطة.

  • Bildergalerie Valentinstag Feier im Irak (DW/Al-Saidy)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    تجارة مربحة

    تشهد المحلات التجارية ومحلات العطور والزهور إقبالا شديدا في اليوم الذي يحتفل العشاق بحبهم. ففي البلدان العربية يقبل البعض سواء الرجال والنساء على شراء الهدايا مثل العطور أو الدمى الحمراء وبخاصة الدببة للتعبير عن الحب وكسر الروتين وسط متاعب ومشاغل الحياة.

  • Bildergalerie zum Valentinstag 2012 (dapd)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    قبلة تحت الماء

    هنا أحيانا طرق مختلفة وأفكار مجنونة للاحتفال بالفالنتين، فممارسة الحب تحت الماء تجربة مثيرة وإحساس مختلف عن النزهات التقليدية لكسر الروتين وتجديد المشاعر.

  • Bildergalerie Valentinstag Vorbereitungen (Getty Images/Joe Raedle)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    الشكولاته

    بما أن الشكولاتة تعزز الشعور بالسعادة فهي أيضا من الهدايا الأساسية في الفالنتين. وتتفنن المحلات التجارية في صنع مختلف الأشكال والألوان من الشكولاتة التي ترمز لعيد الحب، لكن أشهرها هو شكل القلب بألوانه المختلفة. (س.م)


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