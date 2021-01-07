 الطريق إلى الكابيتول- كيف خطّط أنصار ترامب ليوم الاقتحام؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.01.2021

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سياسة واقتصاد

الطريق إلى الكابيتول- كيف خطّط أنصار ترامب ليوم الاقتحام؟

هل كان اقتحام مبنى الكونغرس أمراً مفاجئا؟ تقارير عدة حذرت من مظاهرات ومسيرات لأنصار ترامب في يوم التصديق على الانتخابات في ظل تحريض متواصل من الرئيس المهزوم. لكن البداية لم تكن من الشارع بل من مجموعات مغلقة في فيسبوك.

مظاهرات أمام الكابيتول

يوم 6 يناير دخل تاريخ أمريكا

لم يسبق أن تمّ اقتحام مبنى الكابيتول في التاريخ الأمريكي الحديث من قبل المتظاهرين. الأمر ليس مجرّد ثغرة ألقت باللوم على ضعف الحراسة رغم التحذيرات، ولكنه مثل ضربة موجعة للديمقراطية في أمريكا. غير أن العملية لم تكن مفاجئة، فالتحريض الذي قام به الرئيس المنتهية ولايته على التظاهر منذ تأكيد هزيمته أمام بايدن كان يشي أن الولايات الأمريكية ستكون على صفيح ساخن إلى حين تسلّم جو بادين مهامه.

وتعود جذور مظاهرات اقتحام الكونغرس إلى الحركات التي ظهرت على الانترنت بعد يوم بدء ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية، ومنها مجموعة "أوقفوا السرقة' التي أنشأت يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني للاحتجاج على النتائج الأولية وأغلقتها فيسبوك بسرعة بسبب نشرها معلومات مضللة وتحريضا على العنف ونظريات المؤامرة، وفقاً لنيويورك تايمز، لكن عددا من قيادييها، كالناشط اليميني علي أليكساندر، نشطوا في الدعوة لمظاهرات يوم 6 يناير/كانون الثاني.

غرف الصدى.. ملتقى رافضي النتائج

" إذا لم تكونوا مستعدين لاستخدام القوة لحماية الحضارة، فاستعدوا إذن لقبول البربرية"، كتب أحد أعضاء حركة "ريد ستايت سيكيشون" على مجموعة في فيسبوك عشية يوم الهجوم على مقرّ الكونغرس، وفق ما تنقله نيويورك تايمز. وقد قام فيسبوك لاحقًا بوقف جميع حسابات ومجموعات هذه الحركة، وهو الأمر ذاته الذي نهجه تويتر، وتبين أن عددا من أعضائها كانوا يشجعون على نشر العناوين البريدية لمن يسمونهم بـ"الأعداء"، ومنهم قضاة وسياسيين.

وتشير الصحيفة إلى أن تعليقات المنضويين تحت هذه المجموعة كانت تنشر صورًا للأسلحة التي يقولون إنهم سيستخدمونها في يوم الهجوم، كما كانت هناك تعليقات تؤكد نية عدد من أنصار ترامب في احتلال مبنى الكابيتول لأجل دفع الكونغرس إلى عدم التصديق على فوز بايدن بالرئاسة.

وينقل المصدر ذاته عن ريني ديريستا، الباحثة في الحركات الرقمية، قولها إن الهجوم على الكابيتول كانت نتيجة حركات رقمية تعمل في فضاءات مغلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنشط بقوة مزاعم تزوير الانتخابات. وتتابع الباحثة: "ما جرى هو إظهار للتأثير الحقيقي لما يعرف بغرف الصدى (مفهوم يتعلّق بالفضاءات الرقمية المغلقة التي تجمع عددا محدودا من الناس لديهم الأفكار ذاتها).

تحذيرات مبكرة

وفي تقرير بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول، ذكرت الواشنطن بوست أن معارضي ترامب والمتظاهرون ضد الفاشية طالبوا من المسؤولين وأصحاب المال في واشنطن بذل المزيد لأجل منع تقدم أنصار ترامب الذين انتهكوا الكثير من قيود كورونا، كما طالبوا بإغلاق الفنادق أمامهم، غير أن ذلك لم ينجح، إذ ذكرت الكثير من الفنادق أنها لم تعد تتوفر على أسِرّة فارغة في ليالي المظاهرات، وهو أمر لم يكن معتادا في هذه الفترة من العام.

 

ويذكر تقرير الواشنطن بوست أن هناك أربعة سباقات على الأقل نظمها أنصار ترامب للزحف إلى واشنطن، ممّن تزعموها هناك جورج بابادوبولوس، مستشار دونالد ترامب السابق في التحقيق بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016، وروجر ستون أحد المستشارين الأوفياء لترامب وحليفه التقليدي. وركزت السباقات على هدفين: مقر الكابيتول، وساحة الحرية، لكن الأشهر بينها كان سباق "احمِ أمريكا".

مختارات

عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن غضبها وحزنها بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس، مبدية أسفها لعدم اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهزيمته. كما قال الرئيس الألماني إن شعلة الديمقراطية ستتوهج في أمريكا من جديد.

في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق بضربة أمريكية، أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية اغتيال سليماني والمهندس المسؤول بالحشد الشعبي.

غير أن التجمعات الرقمية التي نادت بالتظاهر، عجت بالتعليقات المحرضة على العنف، وتهريب الأسلحة إلى منطقة التظاهر بل والدعوة إلى "مخيم مسلح". وطالبت مجموعات متطرّفة يمينية بالمشاركة في المظاهرات كحركة "الأولاد الفخورون"، كما نشطت حركة "نساء من أجل أمريكا أولاً" اليمينية في الدعوات، وظهرت كذلك حركة "المظاهرة الجامحة"، ومجموعة "تحالف 80 بالمئة" التي طلبت ترخيصا بمشاركة حوالي 10 آلاف شخص، وفق الواشنطن بوست.

ما هي مسؤولية ترامب؟

منذ ساعات إعلان النتائج الجزئية، وتقدم بايدن في عدد من الولايات، وترامب يوزع الاتهامات بالتزوير والغش، مؤكدًا رفضه الإقرار بالهزيمة، قبل أن يشرع لاحقا في تحريض أنصاره على التظاهر في يوم التصديق على النتائج، ومثال ذلك ما كتبه يوم 19 ديسمبر/كانون الأول عندما غرّد على تويتر: "مظاهرات كبيرة في واشنطن يوم 6 يناير.. كونوا هناك، المظاهرات ستكون جامحة".

دونالد ترامب - أرشيف

لم تتوقف تصريحات ترامب المحرضة على التظاهر لعدة أيام

بقي ترامب في الأيام الموالية يذكر بموعد المظاهرة، وقبل اندلاع المظاهرات، هاجم ترامب بقوة نائبه مايك بنس بعد رفض هذا الأخير نقض فوز جو بادين، وكتب أنه "لا يملك الشجاعة لحماية البلد والدستور"، وهي التغريدة التي حذفها تويتر إلى جانب عدة تغريدات من ترامب اعتُبرت تحريضية.

لكن ترامب لم يتوقف حتى وهو يرى المظاهرات في واشنطن بدأت في التجمع، وأدلى بتصريحات جديدة قائلا فيها "لن نستسلم.. لن نتنازل أبدا عندما يكون هناك موت.. لن نتركهم يُسكتون أصواتنا"، محاولا الضغط على الكونغرس لوقف التصديق على النتائج، زاعما أن لديه سند قانوني بحدوث تزوير، رغم أن المحاكم الأمريكية التي رفعت أمامها قضايا تزوير لم تؤكد هذه المزاعم. 

ورغم أن ترامب دعا أنصاره الغاضبين إلى العودة إلى منازلهم، إلّا أنه لم يدن أحداث العنف، وهو ما أشارت إليه منظمة هيومن رايتس ووتش، التي ذكرت أن محاولة احتلال مبنى الكابيتول هي "تتويج لحملة طائشة قام بها الرئيس (ترامب) وداعميه لتقويض العملية الديمقراطية وسيادة القانون منذ الهزيمة التي مني بها. يجب محاسبتهم على هذا".

إسماعيل عزام (مواقع إلكترونية)

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


 

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