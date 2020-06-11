 الطريقة المناسبة للتعامل مع ندب الولادة القيصرية! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.06.2020

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صحة

الطريقة المناسبة للتعامل مع ندب الولادة القيصرية!

تترك الولادة القيصرية ندب وآثارها تبقى طويلا لتذكرك بتجربة ميلاد طفلك، لكن عدم الاهتمام بمنطقة الجرح بعد الولادة قد يتسبب في مضاعفات خطيرة، فما هي الطريقة المناسبة للتعامل مع مكان الجرح بعد الولادة القيصرية؟

عملية ولادة قيصيرية

العملية القيصيرية تولد جروحا وندب يجب التعامل معها بطريقة صحيحة

تزيد حالات الولادة بالعمليات القيصرية في مختلف دول العالم لدرجة أنها أصبحت بمثابة الإجراء الروتيني لأطباء أمراض النساء والولادة. في دولة الدومنيكان على سبيل المثال تقدر حالات الولادة القيصرية بنسبة 52% من إجمالي حالات الوضع في البلاد، وفقا لتقرير حديث لمنظمة "أوكسفام". وهذا هو أعلى معدل مسجل حتى الآن للولادات القيصرية.

ورغم أن بعض النساء يخترن طواعية  الولادة القيصرية لعدم رغبتهن في خوض ألم الولادة الطبيعية، إلا أن معاناة الأم بعد الولادة القيصرية تبدأ غالبا بعد الخروج من غرفة العمليات. ومن ضمن مشكلات الولادة القيصرية هي تلك الندبة التي تبقى دائما في مكان فتح البطن. ويرجع الأطباء سبب هذه الندبة، إلى أن أنسجة الجلد التي يتم قطعها لعمل فتحة لإخراج الجنين، لا تعود لحالتها الطبيعية إذ يقوم الجسم ببناء أنسجة جديدة تكون مختلفة في الشكل عن الجلد القديم. وتختلف طبيعة الجلد الجديد في الكثير من الأمور إذ يكون عادة أقل مرونة ولا ينمو عليه شعر.

وبالرغم من التقدم الطبي في مجال الولادة القيصرية، إلا أن العملية مازالت تترك أثرها على الجلد. ويتراوح طول الندبة عادة بين 10 و20 سنتيمترا، بحسب تقرير نشرته مجلة "إلترن" الألمانية.

وهناك العديد من العوامل التي تساعد على تخفيف أثر هذه الندبة كما أن الأمر يختلف من امرأة لأخرى. لكن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها والاهتمام بها جيدا بعد الولادة القيصرية وعلى رأسها النظافة الشخصية.

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ولادة قيصرية - متى تكون ضرورية؟

الحرص على النظافة

مكان العملية في الأيام الأولى يكون أحمر اللون وعليه بعض الانتفاخ، وهنا من المهم للغاية أن تلاحظ المرأة أي تغير يطرأ على تلك المنطقة كخروج ماء من مكان الجرح أو الشعور بألم متزايد. ويتسم الجلد في تلك المنطقة بحساسية شديدة في الأسابيع الأولى بعد الولادة، لذا من الضروري أن تهتم المرأة بنظافة تلك المنطقة وتجفيفها جيدا بعد الاستحمام. وتجنبا لحدوث أي التهاب ينصح الأطباء بارتداء الملابس القطنية الواسعة حتى لا يحدث أي ضغط على مكان الجرح.

مختارات

في تقرير مشترك لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ وبايريشه روند فونك، تم الكشف عن تأثير خطر لعقار يشجع على الولادة الطبيعية. وبالرغم من التأثيرات الجانبية فإن الدراسة كشفت لجوء العديد من العيادات لوصف هذا الدواء. (14.02.2020)

ويمكن استخدام المناديل المبللة بالماء البارد في تلك المنطقة، عند الشعور بالرغبة في حكها وهو أمر طبيعي يحدث نتيجة لعدة أسباب، من بينها تغيرات الطقس أو التغيرات في الأعصاب في تلك المنطقة نتيجة نمو خلايا جلدية جديدة.

وكغيره من الجروح، يمكن أن تتجمع البكتيريا في تلك المنطقة وتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ومضاعفات قد تصل لدرجة الخطورة، لذا من المهم متابعة أي تغير يحدث مكان الجرح مع الاهتمام الشديد بمبادئ النظافة الشخصية.

تجنب الحركات العنيفة

وللإسراع في تعافي تلك المنطقة، ينبغي على المرأة تجنب حمل الأشياء الثقيلة أو الحركات العنيفة. وعندما يزول الاحمرار عن تلك المنطقة ويبدأ الجرح الظاهري في التعافي، يمكن إجراء حركات تدليك بسيطة بالإصبع لتلك المنطقة إذ أن هذه الحركات تساعد على تحسين ضخ الدم، وفقا لتقرير مجلة "إلترن" الألمانية. وبعد أسابيع من الجراحة ومع إزالة الغرز، يمكن استخدام الكريمات والمراهم المخصصة للعناية بمكان الجرح.

ومن المعلومات المهمة التي يجب أن تعلمها المرأة قبل الخضوع للولادة القيصرية، أن احمرار منطقة خياطة الجرح يستمر عدة أشهر ويتعافى ببطء. ويستعيد الجلد لونه الطبيعي تدريجيا خلال مدة قد تصل إلى عامين لدى بعض النساء.

ومن الممكن أيضا أن تشعر المرأة بعد الجراحة بـ"تنميل" في تلك المنطقة وهو أمر طبيعي يستمر عدة أسابيع أو أشهر لكنه يختفي مع الوقت، وفقا لتقرير موقع "روند أوم داس بيبي" الألماني.

ا.ف/ ع.أ.ج

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


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