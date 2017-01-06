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الطب النفسي

يشمل الطب النفسي دراسة وتشخيص ووقاية وعلاج الاضطرابات النفسية. ويشمل هذا الاختصاص مختلف التشوهات ذات الصلة بالمزاج والسلوك والإدراك والفهم.

يعتمد الطب النفسي في علاج الاضطرابات النفسية على عدد من الأساليب بما يتناسب مع الحالة المرضية وأساليب العلاج الكيمائية والعضوية والنفسية والاجتماعية. جدير بالذكر أن للاضطرابات النفسية أنواع متعددة تم تصنيفها حسب الأبحاث العلمية إلى أكثر من مئة نوع. وهي أنواع تختلف حسب شدة الاضطرابات. ومن أعراض الاضطرابات الشديدة حالات الانفصام والهوس. أما أعراض الاضطرابات النفسية الصغرى فتتمثل بالقلق والاكتئاب والوسواس القهري.

ARCHIV 2014 **** King Digital Entertainment acquisition. File photo dated 08/12/14 of a man playing Candy Crush Saga on his mobile telephone, as gaming giant Activision Blizzard is set to buy the maker of Candy Crush in a deal worth 5.9 billion US dollars (£3.82 billion). Issue date: Tuesday November 3, 2015. Activision said the purchase of King Digital Entertainment would create one of the world's largest entertainment networks with more than half a billion active users in 196 countries. See PA story CITY CandyCrush. Photo credit should read: Stefan Rousseau/PA Wire URN:24634954 Copyright: picture alliance/empics/S. Rousseau

ألعاب الكمبيوتر على طاولة الطب النفسي 06.01.2017

ألعاب الكمبيوتر تطورت مع الوقت وأصبح بإمكان اللاعب مشاركة لاعبين آخرين من أنحاء العالم فى نفس الوقت، فشدّ ذلك الكثيرين أمام شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية دون الشعور بمرور الوقت. فهل يؤدي ذلك الى الإدمان؟
#58459317 - Businessman On Wheelchair © apops

كيف تتعامل مع قريبك المعاق أو المصاب بمرض مزمن؟ 21.07.2015

الأمراض المزمنة والحوادث التي تؤدي إلى إعاقات قد تجعل المريض يعاني من الاكتئاب والخوف من تفاقم المرض. فكيف يمكن تشجيعه وإزالة مخاوفه وجعله يشعر بالراحة حتى وإن كان لن يستعيد عافيته الكاملة أبدا من جديد؟ هنا بعض النصائح.
Sturheit

كيف تتصرف عندما يضربك طفلك؟ 25.02.2015

تحتار الأم والأب كثيرا عندما يبدأ الطفل في ضربهما وهو أمر يحتاج لأعصاب قوية مع الحرص على الحزم وعدم إظهار الضعف أمام الطفل، لكن الطب النفسي يرى أنها طبيعية في مرحلة ما. فما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذه المواقف؟
Ein Paar unter der Bettdecke.

حين "يحمل" الرجل تضامناً مع زوجته 11.02.2015

إذا ظهرت عليك نفس أعراض الحمل التي تظهر على زوجتك فاعلم أنك ضمن أكثر من خمس الرجال الذين يصابون بمتلازمة الحمل التضامني. ورغم عدم وجود تفسير قاطع للأمر إلا أن الطب النفسي يرى أنه امتداد لمشاعر الرجل قبل الإنجاب.
Frau fasst sich an den Kopf. #50899942 Copyright: unitypix - Fotolia

دراسة: التغلب على الخوف يساعد في التخلص من الإرهاق المزمن 14.01.2015

توصل علماء من معهد الطب النفسي في لندن إلى نتيجة مفادها أن مساعدة من يعانون من أعراض الإرهاق المزمن للتغلب على مخاوفهم بأن التمرينات الرياضية تجعل الأعراض التي يعانون منها أسوأ، هو من أهم عوامل علاج هذه الحالات.
Schlaflosigkeit mit Uhr in der Nacht. Frau kann nicht schlafen. Copyright: Gina Sanders - Fotolia.com #41470918

علماء ألمان: اكتمال القمر لا يسببُ الأرق 01.07.2014

خلص علماء ألمان إلى أن اكتمال القمر لا يُسبب الأرق، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد الشائع في هذا الشأن، وقد بنى هؤلاء العلماء نتائجهم على تحليل لبيانات دراسات سابقة للنوم شملت عددا كبيرا من المشاركين.
A Syrian man connects on his Facebook account at an internet cafe, in Damascus, Syria, on Tuesday Feb. 8, 2011. A media watchdog said Tuesday that Syria appears to be lifting a three-year-old ban on YouTube and Facebook, a decision that could be seen as a gesture to stave off unrest following popular uprisings in Egypt and Tunisia. The Syrian government does not comment on its Internet restrictions. But several Internet users in Syria told The Associated Press on Tuesday that the sites were accessible for the first time in years without having to tunnel through a proxy servers. Lifting the ban may well be an example of such reforms, but it is not a major concession by Assad. The ban had little practical effect, with many Syrians using proxy servers to access the sites every day. (AP Photo/Muzaffar Salman)

تدفق المعلومات عبر مواقع التواصل قد يسبب المرض 15.02.2012

قال خبير ألماني في الطب النفسي إن تدفق المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر يمكن أن يتسبب في الإجهاد العصبي بشكل يهدد الصحة. جاء ذالك على هامش أسبوع الإعلام الاجتماعي المنعقد في هامبورغ.