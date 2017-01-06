يشمل الطب النفسي دراسة وتشخيص ووقاية وعلاج الاضطرابات النفسية. ويشمل هذا الاختصاص مختلف التشوهات ذات الصلة بالمزاج والسلوك والإدراك والفهم.
يعتمد الطب النفسي في علاج الاضطرابات النفسية على عدد من الأساليب بما يتناسب مع الحالة المرضية وأساليب العلاج الكيمائية والعضوية والنفسية والاجتماعية. جدير بالذكر أن للاضطرابات النفسية أنواع متعددة تم تصنيفها حسب الأبحاث العلمية إلى أكثر من مئة نوع. وهي أنواع تختلف حسب شدة الاضطرابات. ومن أعراض الاضطرابات الشديدة حالات الانفصام والهوس. أما أعراض الاضطرابات النفسية الصغرى فتتمثل بالقلق والاكتئاب والوسواس القهري.