الطب البديل يعني علاج الأمراض بعيدا عن الأدوية التقليدية بتركيب كيماوي. ويستخدم الطب البديل مواد ووسائل مختلفة للعلاج مثل الأعشاب والأغذية والتدليك والتأمل والإبر الصينية. والعلاج بالأعشاب تقليد منتشر في الدول العربية.
يدخل تحت نطاق الطب البديل العديد من الممارسات مثل الطب الصيني التقليدي والابر الصينية والعلاجات الغذائية والتنويم المغنطيسي، ورغم التشكيك في جدوى المعاجة بالطب البديل الطرق الطبية، إلا أن لها شعبية كبيرة في أوروبا والعالم. وتزداد هذه الشعبية بسبب تزايد المخاوف من التأثيرات الجانبية السلبية للأدوية التقليدية.