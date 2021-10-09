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الطب البديل

الطب البديل يعني علاج الأمراض بعيدا عن الأدوية التقليدية بتركيب كيماوي. ويستخدم الطب البديل مواد ووسائل مختلفة للعلاج مثل الأعشاب والأغذية والتدليك والتأمل والإبر الصينية. والعلاج بالأعشاب تقليد منتشر في الدول العربية.

يدخل تحت نطاق الطب البديل العديد من الممارسات مثل الطب الصيني التقليدي والابر الصينية والعلاجات الغذائية والتنويم المغنطيسي، ورغم التشكيك في جدوى المعاجة بالطب البديل الطرق الطبية، إلا أن لها شعبية كبيرة في أوروبا والعالم. وتزداد هذه الشعبية بسبب تزايد المخاوف من التأثيرات الجانبية السلبية للأدوية التقليدية.

[28857954] Thai Customs seized tiger skins and bones epa03049714 A Freeland Foundation handout photo shows confiscated smuggling tiger skin on display during a news conference in Bangkok, Thailand, 05 January 2012. A brazen attempt to smuggle four complete tiger skins and bones via common post was foiled by Thai customs in the southern city of Hat Yai. The skins and bones estimated worth 2 million baht (60,000 US dollars or 49,000 euro) on the black market. Poaching and trafficking of tiger meat, bones and skin has been a key cause of a precipitous decline in wild tiger populations in Asia. Numbers are estimated to have fallen to only 3,200 tigers worldwide, from approximately 100,000 a century ago. EPA/FREELAND FOUNDATION HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

طب صيني صديق للبيئة.. هل ينقذ الحيوانات المهددة بالانقراض؟ 09.10.2021

أصبحت العديد من أنواع الحيوانات معرضة للانقراض، بسبب الصيد الجائر وزيادة الطلب عليها في السوق السوداء من اجل علاجات الطب الصيني التقليدي. لكن هناك محاولات جادة لجعل الطب الصيني صديق للبيئة.
Globuli, homöopathisches Arzneimittel, Naturheilkunde | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الطب التجانسي يثير الجدل في ألمانيا 27.11.2019

أثارت خطط ولاية بافاريا بشأن الإعداد لدراسة عن استخدام وسائل العلاج البديل أو الطب التجانسي، بدلاً من المضادات الحيوية، انتقادات واسعة من جانب الجهات المتخصصة الألمانية. فما السبب وراء كل هذا الجدل والانتقادات الساخرة؟
Leberschmerzen: anatomische 3D-Illustration

طريقة منزلية بسيطة لتخليص الكبد من السموم! 25.11.2018

يوفر الطب البديل حلولا بسيطة في متناول معظم الناس لتخليص الكبد من السموم من أجل الوقاية من تدهن الكبد والأورام الخبيثة. الطريقة تعتمد على مواد منزلية بسيطة وعلى كم كبير من الإرادة. فما هي؟

جنوب إفريقيا تتحرك لوقف استنزاف "العَرَافين" للأعشاب الطبية 01.10.2018

بسبب الطلب المتزايد على الأعشاب الطبية في أسواق جنوب إفريقيا، أصبحت بعض النباتات مهددة بالانقراض. ولهذا تسعى السلطات للحد من استنزاف هذه الأعشاب الثمينة، التي تلقى رواجا واستخدامات عديدة، سواء للتداوي أو من قبل العرافين.
#43796190 - Fotolia.com Gewürze, Paprika, Essen & Trinken, Zutaten, Aromastoffe © photocrew

لخفض ضغط الدم..عليك بهذه الأعشاب والتوابل 30.07.2018

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وسئمت من تناول العقاقير الكيميائية، التي قد تسبب تاثيرات جانبية مزعجة، فربما قد حان الوقت لاختبار العلاج البديل من الطبيعة. إليك بعض الأعشاب والتوابل، التي تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع:
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ألمانيا: دعوات للانفتاح على الطب الآسيوي التقليدي 08.08.2017

فيما يشهد المجال الطبي تقدما كبيرا واكتشافات مستمرة للقضاء على الأمراض وفهم طبيعتها وأسبابها، أطلق خبراء دعوة إلى ضرورة الانفتاح على الطب التقليدي الآسيوي والاستفادة من الإمكانيات التي يُتيحها لعلاج بعض الأمراض.

Honey © lily #43348851

الماء بالعسل- قوة للأبدان وشفاء من الأمراض 14.04.2017

استعمل العرب وسكان الشرق الأوسط منذ القدم العسل في الطب البديل. والبعض ينصح بتناول العسل مع الماء لما في ذلك من فوائد، منها تقوية المناعة في الجسم وعلاج أوجاع وانتفاخ البطن.

#35653761 - Foot massage © Elenathewise

علم المنعكسات.. تدليك مناطق في القدم لتخفيف الآلام 03.06.2016

علم المنعكسات هو أحد أنواع الطب البديل الذي يهتم بتدليك مناطق معينة من القدم لتخفيف آلام وأعراض بعض أمراض الجسم، لا توجد إثباتات علمية لهذا النوع من الطب لكنه أثبت نجاحه خلال التجارب، كما تقول خبيرة ألمانية.
Glass of mulled wine and spices on white background. Copyright: Paulista - Fotolia #72933404

اليانسون .. فوائد عديدة وطعم لذيذ 31.10.2015

يعد اليانسون من الأعشاب المفيدة المعروفة منذ قديم الزمن وخاصة في الشرق، وهو بديل رائع للأدوية خاصة للأطفال والمرضعات. تعرف على بعض فوائده.
20.08.2015 DW fit & gesund Stockluft

هواء خلية النحل- علاج مبتكر لأمراض الجهاز التنفسي 24.08.2015

يستخدم العسل منذ قديم الزمان كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض كالتهاب المفاصل والأكزيما وبعض الالتهابات. أما حديثا فنجح خبراء الطب البديل في علاج العديد من أمراض الجهاز التنفسي بواسطة هواء خلية النحل. فما هو سرّ هذا الهواء؟
Grüner Tee und frischer Zitrone. ID # 4881490 Copyright: Colourbox Photographer:Sergey A. Khakimulli

لون العيون..وسيلة لتشخيص الأمراض 01.06.2015

أسهب الشعراء في التغزل بألوان العيون المختلفة وحاول علماء النفس التعرف على الشخصية من خلال العين، لكن أحد أفرع الطب البديل تعتمد على لون العين لتشخيص الأمراض والوقاية منها، فكيف يكشف لون عينك عن مرضك؟
Zafran-Export steigert sich; Copyright: Isna

الزعفران يعالج الاكتئاب ويساعد في تحسين المزاج 29.04.2015

يعرف الزعفران بـ "الذهب الأحمر" نظرا لندرته علاوة على فوائده للجسم ولتحسين الحالة النفسية، لكن خبراء الطب البديل لديهم تحفظات على الزعفران لأن استخدامه قد يؤدي للإجهاض والشلل.
Blutegel-Selbstversuch, Foto: Karin Jäger

دودة العلق وأسرارها في علاج آلام الركبة 21.04.2015

لمفصل الركبة بنية مميزة تجعله قادرا على تحمل الكثير من الأعباء، ورغم ذلك فالركبة معرضة لكثير من الإصابات. ولعلاج آلام الركبة هناك طرق بسيطة، بعيدا عن العمليات الجراحية، كالعلقة الطبية التي تملك سرا خاصا.
#43796190 - Fotolia.com Gewürze, Paprika, Essen & Trinken, Zutaten, Aromastoffe © photocrew

10 توابل وأعشاب لها دور علاجي مهم 04.11.2014

لا يخلو الطعام الشهي من التوابل، ولا تقتصر أهمية التوابل على إضفاء نكهة لذيذة على الطعام فحسب بل لها دور في علاج الكثير من الأمراض والوقاية أيضا. موقع "نصائح طبية" استعرض أهم 10 أعشاب وتوابل تستخدم في طب الأعشاب.
#40786499 - Frau genießt eine Ayurveda Ölmassage © Kzenon

الأيورفيدا طريقة علاج فعالة في عالم الطب البديل 03.08.2014

أثبت علاج الأيورفيدا فاعليته في معالجة العديد من الأمراض المستعصية، وذلك رغم أن الطب في الغرب ظل يشكك في مدى فعاليته لمدة طويلة. إلا أنه بدأ يجدد طريقه إلى المستشفيات خاصة مع تسجيل تقدم علاجي في الكثير من الحالات.
Thema: Schröpfen Therapie Foto-Titel: Heilpflanzen zur Behandlung Ort und Datum: München 2014 Copyright : Salah Soliman

مهاجرون عرب يعالجون بالحجامة والطب الشعبي القديم 27.03.2014

يلجأ بعض العرب المقيمين في ألمانيا إلى طرق العلاج القديمة كالحجامة واستعمال الأعشاب الصحراوية التي يوفرها بعض تجار العطور والصيادلة العرب المقيمين في ألمانيا، عندما لا ينجح العلاج العادي بشفائهم من أمراض مستعصية.
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