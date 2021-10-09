الطب البديل

لخفض ضغط الدم..عليك بهذه الأعشاب والتوابل

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وسئمت من تناول العقاقير الكيميائية، التي قد تسبب تاثيرات جانبية مزعجة، فربما قد حان الوقت لاختبار العلاج البديل من الطبيعة. إليك بعض الأعشاب والتوابل، التي تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع: