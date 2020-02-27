 الطبيب السابق لترامب: لهذا كنت أضع القرنبيط سرا في طعام الرئيس! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

الطبيب السابق لترامب: لهذا كنت أضع القرنبيط سرا في طعام الرئيس!

استخدم الطبيب السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الحيل من أجل خفض وزن ترامب خمسة كيلوغرامات، لكن النتيجة كانت عكسية تماماً. طبيب ترامب عبر عن أسفه لفشله في هدفه مع الرئيس الذي سبق ووصف جيناته بـ"الاستثنائية".

دعوة على الطعام في البيت الأبيض بتاريخ 14 كانون الثان/يناير 2019

ترامب دخل مرحلة السمنة وفقا للتقرير الرسمي لحالته الصحية عام 2019

إقناع الأطفال بتناول الخضروات، مسألة صعبة لكنها بالتأكيد أسهل من إقناع الكبار بالأمر نفسه، لاسيما عندما يتعلق الأمر بشخص محب للبرغر وشرائح اللحوم، كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لجأ روني جاكسون، الطبيب السابق للرئيس ترامب، إلى "حيل" لإجبار ترامب على تناول الخضروات والأغذية الصحية، من بينها "إخفاء قطع القرنبيط داخل البطاطا المهروسة"، كما قال في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

واعترف جاكسون بأنه فشل في تحقيق هدفه بتخفيض وزن ترامب، رغم محاولته "إبعاد" المثلجات عن متناول يد الرئيس الأمريكي والاستعانة بالأجهزة الرياضية للمساعدة على خفض وزن ترامب خمسة إلى سبعة كيلوغرامات وقال:" لم يخسر أبداً الوزن بالشكل الذي كنت أرغب فيه".

جاءت جميع محاولات جاكسون بنتائج عكسية، إذ زاد وزن ترامب وفقا للتقرير الصحي الرسمي لحالته عام 2019، بمقدار كيلوغرامين اثنين ليدخل في قائمة "البدناء".

هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها جاكسون عن الحالة الصحية لترامب، إذ سبق وقال الطبيب العسكري الخاص بالبيت الأبيض، إن ترامب يتمتع بـ"جينات استثنائية" وقال: "أخبرت الريئس بأنه لو كان اتبع نظام التغذية الصحية خلال الـ 20 عاماً الأخيرة، فكان من الممكن أن يعيش 200 سنة".

ا.ف/ 

  • Colin Kaepernick (picture-alliance/epa/J. G. Mabanglo)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    كولين كيبرنيك

    في 2016 جلس كولين كيبرنيك، لاعب سان فرانسيسكو، على ركبة واحدة بدلا من الوقوف وترديد النشيد الوطني، احتجاجًا على العنصرية وعنف الشرطة. وانضم للاحتجاج لاعبون بأندية أخرى لكرة القدم الأمريكية. ومنذ ذلك أصبح كيبرنيك عاطلاً عن العمل فقد تدخل ترامب لدى الأندية لطرد أي لاعب لا يقف خلال النشيد الوطني في بداية المباريات. ومن خلال وسم #ImWithKap (أنا مع كاب) يدعم رياضيون اللاعب للحصول على عمل من جديد.

  • Houston NFL Super Bowl New England Patriots vs Atlanta Falcons Julian Edelman (USA Today Sports/John David Merce)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    لاعبو نيو إنغلاند باتريوتس

    بعد فوز فريق نيو إنغلاند باتريوتس بلقب "سوبر بول 2017". قاطع عدد من اللاعبين زيارة البيت الأبيض التقليدية. وذلك لأسباب سياسية؛ احتجاجا على مواقف الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل. ومن هؤلاء اللاعبين: ديفين ماكورتي (يمين الصورة) ودونتا هايووتر وألين برانش وكريس لونغ ومارتيلوس بينيت وليغاريت بلونت.

  • USA Super bowl 2018 (picture-alliance/Newscom/S. Smuda)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    فريق باتريوتس مرة أخرى

    حتى بعد الفوز بلقب هذا العام، فإن بعض لاعبي نيو إنغلاند باتريوتس يعارضون زيارة البيت الأبيض، احتجاجاً على ترامب. وإلى جانب الأخوين جيسون وديفين ماكورتي، يرفض أيضا دورون هارمون (الصورة) الذهاب إلى هناك ويبرر قراره بالقول: "إنهم لا يريدونني في البيت الأبيض".

  • Stephen Curry (picture-alliance/AP Photo/J. McCauley)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ستيفن كاري وفريق غولدن ستيت ووريورز

    أعلن ستيفن كاري، نجم فريق غولدن ستيت ووريورز، رفضه زيارة البيت الأبيض بعد فوزه باللقب في عام 2017. وجاء رد ترامب بإلغاء دعوة الفريق بأكمله. وكبرنامج بديل، زار اللاعبون بصحبة أطفال المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية.

  • LeBron James (picture-alliance/AP Photo/G. Bull)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ليبرون جيمس يدعم كاري

    نجم كرة السلة ليبرون جيمس هاجم ترامب بعد رفضه دعودة فريق غولدن ستيت ووريورز للبيت الأبيض، فكتب على تويتر: "أنت أبله، لقد أعلن ستيفن كاري قبلا أنه لن يذهب، لذلك لم تكن الدعوة ضرورية أساسا. زيارة البيت الأبيض كانت شرف عظيم، قبل جيئك إليه!". وعاد جيمس لينتقد ترامب مرة أخرى بسبب أحداث تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

  • USA Basketball Hall of Fame in Springfield | Steve Nash, Rede (picture-alliance/AP Photo/E. Amendola)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ستيف ناش وأحداث تشارلوتسفيل

    عندما سُئِل الرئيس الأمريكي ترامب عما إذا كان سيزور تشارلوتسفيل بعد المظاهرة اليمينية المتطرفة والانفجارات العنيفة، كان جواب ترامب بأنه يمتلك شركة خمور هناك. ورد النجم السابق بدوري كرة السلة (NBA) ستيف ناش على موقع تويتر قائلاً: "الدفاع عن المتطرفين اليمينيين ثم المجيء مع عصيره اللعين من العنب... هذا يلخص حقيقة هذا الرجل بشكل جيد للغاية".

  • USA Football NFL Malcolm Jenkins (picture-alliance/AP Photo/M. Rourke)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    فيلادلفيا إيغلز

    أيضا بعد فوزه بسوبر بول في عام 2018، رفض لاعبون من بينهم مالكولم جينكينز (رقم 27 الذي يرفع يده في الصورة) و كريس لونغ (الذي سبق له مقاطعة حفل الاستقبال في العام السابق) وتوري سميث زيارة البيت الأبيض. و كرد على ذلك ألغى الرئيس الأمركي الدعوة هذه المرة أيضاً. ويقال إن اثنين أو ثلاثة لاعبين فقط هم من وافقوا على الدعوة.

  • USA MLB Houston Astros v Los Angeles Dodgers Finale (picture-alliance/USA Today Sports/J. Kamin-Oncea)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    كارلوس كوريا وكارلوس بلتران

    بعد الفوز بلقب بطولة العالم 2017 ، تخلى نجما البيسبول البورتوريكيان كارلوس كوريا وكارلوس بيلتران عن زيارة ترامب. إنهما غير راضيين عما وعده ترامب من دعم لضحايا إعصار "ماريا" في وطنهم، بورتوريكو، حيث لقي هناك آلاف الأشخاص مصرعهم.

  • Sport USA l Athletics Red Sox Baseball - Hector Velazquez (picture alliance/AP Images/C. Krupa)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    هيكتور فيلازكويز وريد سوكس

    أعلن ثمانية لاعبين من فريق ريد سوكس غيابهم عن لقاء الرئيس دونالد ترامب بعد الفوز في بطولة العالم 2018. حيث أوضح المدرب جوي كورا، المنحدر من بورتوريكو، أنه لن يكون مرتاحا إذا ما اضطر للاحتفال في البيت الأبيض. كما رفض أيضا اللاعب المكسيكي الأصل، هيكتور فيلازكويز (يمين الصورة) الذهاب للبيت الأبيض، فقد كان لا يريد أن يشعر المكسيكيون بالإهانة بسبب زيارته لترامب.

  • USA NHL Stanley Cup Finale Washington Capitals - Vegas Golden Knights (Reuters/Stephen R. Sylvanie/USA TODAY Sports)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    برادن هولتبي

    تجنب حارس مرمى هوكي الجليد بفريق واشنطن كابيتالز الذهاب إلى البيت الأبيض بعد فوزه عام 2018 بلقب الدوري الأمريكي لمحترفي الهوكي "NHL". وقال برادن هولتبي إنه أراد بذلك أن "يبقى وفياً لقيمه". إعداد: كاي فروسترلينغ بلتران/ ادونيس الخالد


مختارات

طبيب يفحص ترامب بعد التشكيك بقدراته الذهنية وأهليته للرئاسة

قال طبيب البيت الأبيض إن صحة الرئيس ترامب "ممتازة" بعد أن خضع لأول فحص طبي كرئيس للولايات المتحدة. وجاء الفحص الطبي بعدما صور كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" ترامب كشخص مشتت الذهن يتصرف كطفل. (13.01.2018)  

هل تخلو "كولا لايت" فعلاً من السكر؟

يحظى مشروب "كوكا كولا" بشعبية كبيرة وإقبال لا يضاهيه مشروب آخر. لكن هل فعلا مشروب "كولا لايت" خال من السكر؟ وما رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك؟ (15.12.2017)  

ترامب "سمين" لكنه يتمتع "بصحة جيدة"

بعد فحص أجراه للرئيس الأمريكي، أكد طبيب البيت الأبيض أن دونالد ترامب يتمتع بصحة وبقوة إدراكية جيدة جدا، وأن لا شيء يعيقه من حيث مواصلة مهامه في السنوات الثلاث القادمة على الأقل من وجهة نظر طبية. (17.01.2018)  

نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

منذ انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة انقسم المجتمع الأمريكي بسبب أرائه المثيرة للجدل. وينعكس ذلك أيضا في الرياضة. فعندما تأتي الدعوات التقليدية لزيارة البيت الأبيض يرفضها رياضيون كثيرون بسبب ترامب. (10.05.2019)  

إعلان
Themenbild Facebook

 