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الطباعة ثلاثية الأبعاد

الطباعة ثلاثية الأبعاد هي أحد أشكال تكنولوجيا التصنيع، إذ تسمح بطباعة هياكل معقدة التركيب كالأطعمة والأحذية، كما يمكن بواسطتها صناعة أجزاء من مواد مختلفة حسب المواصفات المطلوبة لكل زبون.

يشهد سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد ازدهاراً كبيرا في السنوات الأخيرة، وقد أصبحت تكنولوجيا هذه الطباعة مستخدمة في كثير من الصناعات، فبواسطتها أصبح من الممكن تفصيل أعضاء اصطناعية وإنتاج أنسجة بشرية فضلا عن دخولها في عالم الهندسة المعمارية. كما بدأت شركات طيران مثل إيرباص باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج أجزاء معدنية صغيرة بوزن خفيف يساعد على تخفيف استهلاك الوقود مستقبلا.

Israeli scientist Professor Tal Dvir, holds a 3D printed heart, in what he says is the world's first 3D printed vascularized engineered heart, in a laboratory in Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, April 15, 2019. Tel Aviv University scientists use human tissue and the patient's own cells and materials to print a 3D entire heart with cells, blood vessels, ventricles and chambers. Photo by Debbie Hill/UPI Photo via Newscom picture alliance |

"قلب بشري" بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. بحجم حبة الكرز! 16.04.2019

تعتبر أمراض القلب من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم. يظهر النموذج الأول للقلب الصغير باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد تقدماً ملحوظاً في المجال الطبي، غير أن العلماء قد قالوا إن أمامهم الكثير لإجراء عمليات الزرع.

20.05.2016 Das erste in 3D-Druck hergestellte Elektromotorrad wird am 20.05.2016 in Ottobrunn (Bayern) von Airbus präsentiert. Das Motorrad wurde komplett per 3D-Druck aus Metallpulver im Laserschmelzverfahren gefertigt. Der Rahmen wiegt nur sechs Kilogramm und insgesamt ist das Motorrad mit 35 Kilogramm ein Leichtgewicht. Foto: Sven Hoppe/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/S. Hoppe

قطع غيار ذكية تبلغك عن الأعطال 05.08.2018

استطاع باحثون تطوير قطع غيار "ذكية" باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكنها إرسال إشارة في حالة رصد أي تلف داخل قطعة الغيار. ابتكار من شأنه أن يساعد في تحسين أداء القطع وتجنب الأعطال وخفض النفقات.
May 10, 2013*** May 10, 2013 - Austin, TX, USA - Cody Wilson shows the first completely 3D-printed handgun, The Liberator, at his home in Austin, Texas on Friday May 10, 2013. Austin USA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAm67_ 20130510_zaf_m67_211 Copyright: xJayxJannerx

"الأسلحة المطبوعة" ... بداية ثورة جديدة في عالم السلاح؟ 02.08.2018

كشف نجاح مواطن أمريكي في صناعة سلاح فردي بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، إمكانيات جديدة لهذه الطابعات التي يمكنها أيضا طباعة الأسلحة النارية. إمكانية صناعية واعدة تجلب معها تهديدات أمنية جديدة!

طباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية! 16.07.2018

يبدو أن جانباً من أحداث مسلسل ويست وورلد قد تحقق بالفعل، إذ نجحت شركة برازيلية في تسخير تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج أعضاء بشرية.
Die Bilder zeigen die Ausstellung Food Revolution 5.0 im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Johanna Schmeer „Bioplastic Fantastic“ © Johanna Schmeer

أشكال وأنواع غذائية غير مألوفة في معرض "ثورة الغذاء" ببرلين 22.05.2018

مواد غذائية من مواد بلاستيكية وأغذية مصنوعة عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وبدائل لحوم من الأعشاب البحرية. معرض "ثورة الغذاء 5.0" في برلين يقدم فكرة لما قد يكون شكل مستقبل غذائنا.
Titel: Hannover Messe 2015 Beschreibung: Hannover Messe 2015 - Industrie 4.0, 3d Drucker, Sensoren Datum / Ort: 14. April 2015, Hannover Messe Fotograf: Zulfikar Abbany Copyright: Z.Abbany/DW

طباعة رقائق إلكترونية على الجلد... اختراع من وحي الخيال العلمي؟ 29.04.2018

ثورة علمية جديدة قد تنبثق من مجال الطباعة المجسمة، بعدما توصل باحثون أمريكيون لتقنية جديدة لطباعة رقائق إلكترونية وخلايا بيولوجية على الجلد البشري. تقنية قد تمهد لابتكارات غير مسبوقة في مجالات طبية وعسكرية!

Cube Tech Fair, Berlin, May 2017, 3D-printer

تقنية مبتكرة بالطباعة ثلاثية الأبعاد قد تحدث ثورة طبية وعسكرية 28.04.2018

تقنية جديدة تسمح بإمكانية الطباعة ثلاثية الأبعاد على جلد الإنسان دون أن تتسبب في حرقه. تفتح التقنية عالماً جديداً للطب البشري، إذ يمكن تطبيقها لشفاء الجروح. وأيضا في المجال العسكري. فكيف يتم ذلك؟
Spanien, Balearische Inseln, Cala Ratjada. 08.08.2014. Wi Fi Schild. -- Spain, Balearic Islands, Cala Ratjada. Free Wi Fi sign. Wi Fi Schild Spain Balearic Islands Cala Ratjada 08 08 2014 WI Fi Shield Spain Islands Cala Ratjada Free WI Fi Sign WI Fi Shield Gesellschaft; xcb; x0x; 2014; quer; Aussen; Aussenansicht; Aussenaufnahme; Balearic; Islands; Balearische; Inseln; Cala; Ratjada; Europa; Europe; Hotspot; Jahreszeit; Majorca; Mallorca; Reise; Reisen; Sommer; Spain; Spanien; Tourismus; Wi; Fi; Wi-Fi; Wifi; exterior; view; free; internet; outdoors; season; summer; travel

منازل ذكية متصلة بالإنترنت عبر أثاث من البلاستيك 20.12.2017

نجح باحثون أمريكيون فيابتكار تقنية جديدة تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد قد تسمح بربط الأثاث المنزلي بشبكة الإنترنت دون الحاجة لتوصيلها بأجهزة إلكترونية إضافية. تقنية مبتكرة قد تحول منازل المستقبل إلى بيوت ذكية.

تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تخفض تكاليف الانتاج 21.09.2017

طور معهد فراوينهوفر الألماني تقنية جديدة بأن دمج أشعة الليزر في الطباعة ثلاثية الأبعاد وهي تقنية بدأت شركة "مان" في استخدامها لإنتاج التوربينات العملاقة

Pressebilder: Mars One Projekt Siedlung Credit to both Bryan Versteeg and Mars One

الطباعة المجسمة تقرب الإنسان من حلم استيطان كواكب أخرى 17.04.2017

تمكن فريق بحثي أمريكي من استخدام تقنية جديدة تسمح بصناعة هياكل عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من خامات تحاكي الغبار والأتربة التي توجد على سطح القمر والمريخ، ما يمكن أن يقرب الإنسان من حلم الحياة على كواكب أخرى.

Fotoreportage TÜV Rheinland weltweit Standort Nürnberg Spielzeugprüflabor Zugversuch mit 80 Newton über 10 Sekunden ob sich verschluckbare Kleinteile von Plüschtieren lösen können Bild: Thomas Ernsting/ TÜV Rheinland *** VERWENDUNG NUR BERICHTERSTATTUNG TÜV RHEINLAND ***

أنف اصطناعي يستطيع الكشف عن المخدرات والمتفجرات 04.12.2016

نجح باحثون أمريكيون في تصنيع أنف كلب إلكتروني بواسطة تقنية الطباعة المجسمة من أجل تحسين إمكانيات اكتشاف المخدرات والمتفجرات. التقنية الجديدة يمكن استخدامها أيضاً في المجال الطبي للتعرف على بعض أنواع السرطانات.

***ACHTUNG: Bild nur zur aktuellen Berichterstattung über das abgebildetet Video verwenden!*** Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=NL6e-kEkur0 Beschreibung: Artist Morehshin Allahyari Uses 3D Tech to Recreate Past Destroyed by ISIS Copyright: YouTube/AJ+

بتقنية متطورة.. فنانة تعيد تشكيل تُحف سورية وعراقية 20.02.2016

تطورت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وأصبحت تستخدم حتى في بناء الجدران والمنازل بطابعات ضخمة ذات أبعاد كبيرة. فنانة مقيمة في الولايات المتحدة تعيد تجسيم تحف فنية وآثار سورية وعراقية دمرها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
3D Drucker bei botspot bei der Arbeit. Der 3D-Druck-Store botspot eröffnet am 27.11.13 in Berlin. Copyright: botspot

الطباعة ثلاثية الأبعاد تفتح عالم الفن أمام المكفوفين 31.12.2015

طور مصور سابق تقنية جديدة لطباعة لوحات تشكيلية بالاعتماد على الطباعة ثلاثية الأبعاد لتمكين المكفوفين من التعرف على هذه الأعمال التي تم تزويدها أيضا بأدوات استشعار تجعل الكفيف يدرك العناصر الرئيسية للوحة الفنية.
Eine künstliche Hand ist am Sonntag (22.04.2012) auf der Hannover Messe auf dem Stand China zu sehen stehen. Etwa 5000 Unternehmen aus 69 Ländern beteiligen sich an der weltgrößten Industrieschau Hannover Messe vom 23. bis zum 27. April. China ist das diesjährige Partnerland. Foto: Peter Steffen dpa/lni

تركيب يد "خارقة" لطفل أمريكي "هدية" بعيد ميلاده 10.12.2015

قام علماء بصناعة يد "خارقة" باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتركيبها لطفل عانى بعد ولادته من تشوه في يده نتيجة عاهة خلقية وراثية نادرة. الطفل بدأ يمارس حياته بشكل طبيعي تقريبا وقال إنها أفضل هدية يتلقاها بعيد ميلاده.
Visitors of the Zoo Blijdorp in Rotterdam could have their children photographed on a leaf of the Victoria waterlily. The leaf, also called the Queen of the Water lilies can carry a child until 2 years old. The flower of the Victoria blossoms only two nights. ANP FOTO/RICK NEDERSTIGT +++(c) dpa - Report+++

الطبيعة... مصدر إلهام الطباعة ثلاثية الأبعاد 04.12.2015

تساعد تكنولوجيا وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المهندسين والمصممين على إنجاز ابتكاراتهم بسرعة ودقة فائقة أكثر من أي وقت مضى، لكن الطبيعة تبقى المصدر الرئيسي لإلهامهم.
10.09.2015 *** Der 3D-Drucker Bocusini druckt am 10.09.2015 in den Räumen des Start-Up-Unternehmens Print2Taste in Freising (Bayern) das Schloss Neuschwanstein als dreidimensionales Marzipanmodell. Das zehnköpfige Team von Print2Taste hat einen 3D-Drucker mit dem Namen Bocusini entwickelt, mit dem Lebensmittel-Mischungen, von Schokolade und Marzipan bis hin zu Leberpastete, als aufwändige 3D-Modelle gedruckt werden können. Auf der weltgrößten Backmesse iba in München wird das Unternehmen den Lebensmitteldrucker der Öffentlichkeit vorstellen. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa Kekse aus dem 3D-Drucker - Neuheiten von der Bäckereimesse vom 11.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

أنسجة بشرية من الطابعة.. حقيقة تجاوزت الحلم 28.10.2015

فريق علمي أمريكي يتمكن من تحقيق ما كان يعتبر مستحيلاً لزمن طويل، إذ أنتج أنسجة بشرية من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وباستخدام طابعة عادية يمكن شراؤها من أي محل للإلكترونيات، ولكن بعد إدخال بعض التعديلات عليها.
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