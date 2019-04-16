الطباعة ثلاثية الأبعاد هي أحد أشكال تكنولوجيا التصنيع، إذ تسمح بطباعة هياكل معقدة التركيب كالأطعمة والأحذية، كما يمكن بواسطتها صناعة أجزاء من مواد مختلفة حسب المواصفات المطلوبة لكل زبون.

يشهد سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد ازدهاراً كبيرا في السنوات الأخيرة، وقد أصبحت تكنولوجيا هذه الطباعة مستخدمة في كثير من الصناعات، فبواسطتها أصبح من الممكن تفصيل أعضاء اصطناعية وإنتاج أنسجة بشرية فضلا عن دخولها في عالم الهندسة المعمارية. كما بدأت شركات طيران مثل إيرباص باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج أجزاء معدنية صغيرة بوزن خفيف يساعد على تخفيف استهلاك الوقود مستقبلا.