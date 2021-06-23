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الطاقة النووية

أضحت الطاقة النووية أحد أهم مصادر الكهرباء في البلدان الصناعية. لاسيما في فرنسا وعلى الرغم من جدواها الاقتصادية فإنها تواجه معارضة من قبل جهات نافذة بسبب الأخطار الكبيرة التي تنتج عن حوادث المحطات النووية.

هناك علماء كثيرون ينظرون للطاقة النووية كطاقة مستقبلية مجدية اقتصاديا رغم التكاليف العالية لبناء المفاعلات. غير أن تكرر حوادث الأخيرة والتي كان آخرها كارثة فوكوشيما زادت من قوة المعارضين للطاقة النووية بسبب مخاطرها على السلامة العامة. بعض الدول مثل ألمانيا قررت بعد جدل سياسي ومظاهرات شعبية إغلاق محطاتها النووية بشكل تدريجي، في حين تريد دول أخرى كفرنسا الاعتماد بشكل متزايد عليها كونها طاقة رخيصة مقارنة بالطاقات التقليدية.

German Foreign Minister Heiko Maas speaks during the United Nations Security Council meeting on Syria (humanitarian) at the United Nations on February 27, 2020 in New York. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) (Photo by TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

ماس يعلن عن "تقدم" في المحادثات النووية وإيران "تحبط" محاولة تخريب 23.06.2021

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن هناك "فرصاً جيدة" للتوصل في "مستقبل منظور" إلى اتفاق حول النووي الإيراني، رغم انتخاب المحافظ إبراهيم رئيسي رئيساً، وإيران تعلن إحباط عملية "تخريب" ضد مبنى لمنظمة الطاقة الذرية.
FILE - This undated photograph released by the United Arab Emirates' state-run WAM news agency, shows the under-construction Barakah nuclear power plant in Abu Dhabi's Western desert. South Korean President Moon Jae-in's visit to the United Arab Emirates this week shows the Asian nation's deepening cooperation with the Gulf country, from buying its oil, building the Arabian Peninsula's first nuclear power plant and potentially backing it in war. (Arun Girija/WAM via AP, File) |

الإمارات تعلن بدء الاختبارات لتشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية 23.03.2021

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعلن على تويتر اليوم الثلاثاء، بدء مرحلة الاختبارات لبدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية بعد استكمال تحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثانية في إطار عملية بدء تشغيل مفاعلها.
Workers walk near No. 2 and No. 3 reactor buildings at the tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, Japan March 1, 2021. Picture taken March 1, 2021. REUTERS/Sakura Murakami

بعد 10 سنوات على كارثة فوكوشيما.. كيف تبدو المنطقة اليوم؟ 10.03.2021

تصادف هذه الأيام الذكرى العاشرة لأخطر كارثة طبيعية في تاريخ اليابان الحديث متمثلة بزلزال أعقبه تسونامي دمر محطة الطاقة النووية في فوكوشيما. وتسببت الكارثة في تهجير السكان وإخلاء مناطق واسعة. فكيف تبدو المنطقة اليوم؟
Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif attends India-Iran business forum in New Delhi, India, January 8, 2019. REUTERS/Anushree Fadnavis

إيران تقترح وساطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي 02.02.2021

اقترحت إيران أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور الوساطة بينها وبين الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة. في الوقت ذاته، أعلنت طهران عن نجاح إطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار اصطناعية.
ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff Audacia des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. Auf der 1.230 Kilometer langen Strecke durch die Ostsee wurden bereits 250 Kilometer der zwei Stränge der Pipeline verlegt. (Luftaufnahme mit einer Drohne /Copter) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

نورد ستريم 2 ـ كيف تختبر واشنطن صبر ألمانيا وأوروبا؟ 08.01.2021

أكدت عديد المنابر الإعلامية الألمانية أن مشروع نورد ستريم 2 عاد ليضع العلاقات الأطلسية على المحك، بعدما لوحت واشنطن من جديد بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في المشروع العملاق الذي شارفت أشغاله على الانتهاء.
FILE- In this Sunday, Dec. 20, 2015 file photo, a man rides a camel through the desert oil field and winter camping area of Sakhir, Bahrain. OPEC nations have agreed in theory that they need to reduce their production to help boost global oil prices during a meeting in Algeria, but a major disagreement between regional rivals Saudi Arabia and Iran still may derail any cut. (AP Photo/Hasan Jamali, File) |

انطلاق عصر الطاقة الشمسية.. هل انتفت الحاجة للنفط؟ 08.12.2020

ترك النفط بصمات واضحة على القرن العشرين. بيد أنه من المقرر أن تغير الكهرباء الرخيصة المولدة من الطاقة الشمسية إمدادات الطاقة العالمية بشكل جذري. وهذا التحول بدأ، لكن ما تزال هناك بعض العوائق. فما هي؟
President Donald Trump and Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden participate in the final presidential debate at Belmont University, Thursday, Oct. 22, 2020, in Nashville, Tenn. (Jim Bourg/Pool via AP)

ترامب وبايدن في المناظرة الثانية.. غموض وادعاءات بعيدة عن الواقع! 23.10.2020

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن وجهتي نظر شديدتي التباين بشأن جائحة فيروس كورونا في ثاني مناظرة لهما، سعيا لإقناع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم قبل الاقتراع المقرر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.
In this handout photograph taken and released on July 20, 2020 by Mitsubishi Heavy Industries an H-2A rocket carrying the Hope Probe known as Al-Amal in Arabic, developed by the Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) in the United Arab Emirates (UAE) to explore Mars, blasts off from Tanegashima Space Centre in southwestern Japan. - The first Arab space mission to Mars blasted off on July 20 aboard a rocket from Japan, with the probe dubbed Hope successfully separating about an hour after liftoff. (Photo by Handout / Mitsubishi Heavy Industries / AFP) / --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / (MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ---

الإمارات.. نهضة عربية بالطاقة النووية وغزو الفضاء! 09.08.2020

تدخل الإمارات مرحلة تاريخية جديدة. فمن خلال انجازاتها العلمية الأخيرة تسعى إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط مستقبلا. وتريد أن تحجز لها مقعدا بين الكبار من خلال مشروع "مسبار الأمل" والطاقة النووية.
(FILES) A file photo taken on November 12, 2019 as a handout picture obtained from the media office of the Barakah Nuclear Power Plant on February 13, shows a view of the power plant in the Gharbiya region of Abu Dhabi on the Gulf coastline about 50 kilometres west of Ruwais. - The United Arab Emirates on August 1, 2020 announced the startup of its Barakah nuclear power plant, a first for the Arab world. (Photo by - / Barakah Nuclear Power Plant / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Barakah Nuclear Power Plant - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

الإمارات تعلن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي في العالم العربي 01.08.2020

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
Arbeiter im AKW Grafenrheinfeld (Unterfranken) setzen am Donnerstag (10.06.2010) während der jährlichen Revision Messsonden in den Reaktordruckbehälter, in dem die Brennelemente bereits eingesetzt wurden. Seit dem 06. März ist das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld für die jährliche Anlagenrevision vom Netz getrennt. Während der Revision werden 36 Brennelemente durch neue ersetzt. Neben routinemäßigen und vom TÜV Süddeutschland überwachten Prüfungen und Revisionsarbeiten wird die komplette Turbinenleittechnick getauscht, sowie die Reaktorleittechnik auf digitale Leittechnik umgebaut. Die etwa 80 Millionen Euro teure Revision ist voraussichtlch Ende Juni abgeschlossen. Foto: David Ebener dpa/lby

الإمارات تستعد لتشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي 17.02.2020

أعلنت الإمارات عن إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة للطاقة النووية ستكون الأولى في العالم العربي. وتؤكد أبوظبي على سلمية برنامجها النووي لتوليد الطاقة، لكن هذه المنشأة النووية قد تشكل هدفا حساسا في منطقة متوترة.
US President Donald Trump (R) shakes hands with Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman in the Oval Office of the White House on March 20, 2018 in Washington, DC. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

السعودية والنووي ـ تنويع للطاقة أم سباق تسلح مع إيران؟ 20.02.2019

تحاول السعودية الحصول على التكنولوجيا النووية لاستخدامها في أغراض سلمية مدنية كما تقول. مع ذلك فإن القلق كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن إسرائيل لن تكون راضية كما يقول خبراء. فماذا وراء هذا القلق؟
ARCHIV - Iranische Geistliche schauen auf die erste vom Iran modifizierte Kurzstreckenrakete Shahab-1 in einer unbekannten Region des Iran (Archivfoto vom 28.06.2011).Keine Entspannung im Atomstreit mit dem Iran. Die USA schreiben neue Sanktionen ins Gesetz. Teheran meldet einen Durchbruch beim Atomprogramm. Sein Angebot zu Gesprächen stößt im Westen auf Skepsis. EPA/STRNGER +++(c) dpa - Bildfunk+++

طهران تُصعد وتعلن استعدادها لزيادة قدرة تخصيب اليورانيوم 05.06.2018

قالت طهران إنها ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم ببدء عملية لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، كما أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
***BG Kronprinz Saudi-Arabien Mohammed bin Salman**** ARCHIV - Eine Kombo zeigt Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei (l, am 18.10.2017 in Teheran, Iran) und den damaligen saudischen Vize-Kronzprinz und Verteidignungsminister Mohammed bin Salman al-Saud (r, am 08.12.2016 in Riad, Saudi-Arabien). (zu dpa Saudischer Kronprinz nennt Irans obersten Führer «neuen Hitler» vom 24.11.2017) Foto: Rainer Jensen/Office of the Iranian Supreme Leader/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تهديد بـ"النووي".. صراع السعودية وإيران يهدّد بتفجير الشرق الأوسط 20.03.2018

تعلن الرياض وطهران أن برامجهما النووية ليست سوى للاستخدام السلمي، لكن الصراع بين المعسكرين وتهديدات بن سلمان الأخيرة، قد تُدخل منطقة الشرق الأوسط، الغارقة في النزاعات، ضمن دوامة غير مسبوقة من التوتر.
***BG Kronprinz Saudi-Arabien Mohammed bin Salman**** HANDOUT - HANDOUT - 27.02.2018, Saudi-Arabien, Riad: Das von der Saudi Press Agency zur Verfügung gestellte Foto zeigt Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien, bei einer Kabinettssitzung. Foto: ---/Saudi Press Agency/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

بن سلمان يُشَبِّه خامنئي بهتلر ويهدد إيران بصنع قنبلة نووية 15.03.2018

تعتزم السعودية بناء أول مفاعلين نوويين، وصرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن بلاده ستطور بسرعة قنبلة نووية إن فعلت إيران ذلك. وقبل لقائه بترامب شَبَّه الأمير الشاب مرشد الثورة الإيرانية بالزعيم النازي أدولف هتلر.
Iranische Fahne mit UN Fahnen AEOI IAEA UN OPEC. - 20130228_PD5122 |

تقرير أممي جديد يؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي 13.11.2017

جاءت رياح التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية على عكس ما تشتهيه سفن الرئيس الأمريكي ترامب. فالتقرير يؤكد أن إيران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، وهو ما يشكل انتصارا للرئيس الإيراني حسن روحاني.

السلام الأخضر تطلق "صواريخها" في محطة نووية! 13.10.2017

اقتحم نشطاء من منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) موقع محطة کاتانوم النووية بشمال شرق فرنسا احتجاجا على المخاطر الأمنية والصحية التي تشكلها منشآت الطاقة النووية.
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