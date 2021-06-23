أضحت الطاقة النووية أحد أهم مصادر الكهرباء في البلدان الصناعية. لاسيما في فرنسا وعلى الرغم من جدواها الاقتصادية فإنها تواجه معارضة من قبل جهات نافذة بسبب الأخطار الكبيرة التي تنتج عن حوادث المحطات النووية.

هناك علماء كثيرون ينظرون للطاقة النووية كطاقة مستقبلية مجدية اقتصاديا رغم التكاليف العالية لبناء المفاعلات. غير أن تكرر حوادث الأخيرة والتي كان آخرها كارثة فوكوشيما زادت من قوة المعارضين للطاقة النووية بسبب مخاطرها على السلامة العامة. بعض الدول مثل ألمانيا قررت بعد جدل سياسي ومظاهرات شعبية إغلاق محطاتها النووية بشكل تدريجي، في حين تريد دول أخرى كفرنسا الاعتماد بشكل متزايد عليها كونها طاقة رخيصة مقارنة بالطاقات التقليدية.