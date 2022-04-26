 الضوضاء.. تهديد مميت غير مرئي | التغيرات المناخية | DW | 29.04.2022

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بيئة ومناخ

الضوضاء.. تهديد مميت غير مرئي

لا يمكن أن تكون الضوضاء مزعجة فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تصيب الإنسان بالمرض، كما يمكنها أن تسبب اضطراب النظم البيئية. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الضوضاء، إليك كل ما تحتاج معرفته حول هذا الخطر.

صورة تعبيرية لمكبرات صوت

قد تؤدي الضوضاء الزائدة إلى الإصابة بأمراض كارتفاع ضغط الدم أو السكري أو حتى الإصابة بنوبة قلبية

يتعامل الناس مع الأصوات بشكل مختلف، وهذا أمر طبيعي تماماً. قد تقلب حفلة يقيمها أحد الجيران في المساء، ليل أحدهم إلى نهار صاخب، فيما قد ينام شخص آخر دون أدنى شعور بالانزعاج.

مختارات

بعد دراسة تأثير ضجيج الطائرات على عدد كبير من الأشخاص لمدة خمس سنوات، أظهرت دراسة ألمانية أن الضوضاء التي تحلق على ارتفاع منخفض ليس لها تأثير على ارتفاع ضغط الدم، على عكس ما كان متوقعا لكن لها تأثيرات سلبية أخرى.

تعتبر الضوضاء إحدى أقوى أشكال تلوث البيئة بعد تلوث الهواء وقد تقود إلى تفاقم بعض الأمراض الخطيرة كأمراض القلب. لهذا السبب يسعى كانتون جنيف السويسري إلى فرض غرامة على السيارات ذات الصوت المزعج. كيف ذلك؟

هل يمكن حقاً أن تتأثرالجينات بالضوضاء، مثل الأذن أو غيرها من أعضاء الجسم؟ سؤال ربما تجيب عليه دراسة يابانية جديدة تكشف عن إمكانية حدوث بطء في نشاط الجينات بسبب الأصوات المرتفعة.

الأصوات التي تصدر من أجهزة التلفزيون أو الراديو تجعل الأطفال يجدون صعوبة في تعلم كلمات جديدة، وفقا لدراسة أجريت لفهم تأثير الضوضاء على تطور اللغة عند الأطفال. وقدمت الدراسة بعض النصائح تجنب الأطفال ذلك.

ومع ذلك، عندما ترتفع الضوضاء فوق مستوى معين، تصبح من الشدة بحيث لا يمكن لأحد احتمالها. ومن المعروف والواضح أيضاً أن الضوضاء الشديدة تؤثر على البشر والحيوانات وحتى النباتات بل وتؤذيها.

وتكمن المشكلة في أن الضوضاء أصبحت ظاهرة تتزايد باطراد في المدن الكبرى وحتى في الطبيعة النائية.

 

12 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب التلوث الصوتي

تعتبر الأصوات أو الضوضاء التي يُنظر إليها على أنها مزعجة للغاية لدى البعض، سواء أثناء النهار أو في الليل، أحد عوامل التوتر، وبذلك تلعب دوراً شديد الأهمية.

فإذا كان الجو صاخباً باستمرار، سواء بسبب حركة المرور على الطرق أو القطارات أو المقاهي المتواجدة أسفل المنازل أو على مدارج الطائرات، فإن الجسم يتعرض بسببها لضغط مستمر.

في أوروبا وحدها، يتعرض ما لا يقل عن 20 في المئة من السكان حالياً لضوضاء الطرق، إلى حد يمكن أن يضر بالصحة. وقد تؤدي الضوضاء الزائدة إلى الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو حتى الإصابة بنوبة قلبية. وتُعزى 48 ألف حالة من أمراض القلب و 12 ألف حالة وفاة مبكرة سنوياً إلى التعرض المستمر للضوضاء العالية.

تعاني دكا في بنغلاديش من مستويات خطيرة من الضوضاء

تعتبر دكا حالياً من أكثر المدن صخباً في العالم

تنتشر الضوضاء الشديدة في جميع المدن الكبرى حول العالم، من لندن إلى دكا أو الجزائر العاصمة أو برشلونة أو برلين. في نيويورك، على سبيل المثال، يتعرض 90 بالمائة من مستخدمي وسائل النقل العام لمستويات من الضوضاء تتجاوز الحدود الآمنة بشكل كبير ويمكن أن تؤدي إلى تلف سمعي غير قابل للعلاج.

ضوضاء أعلى .. إيجار أقل

في هونغ كونغ والمدن الرئيسية حول العالم، تتعرض الفئات المهمشة على وجه الخصوص لخطر التعرض للضوضاء الشديدة.

بالنسبة لتوماس مايك، خبير الضوضاء في وكالة البيئة الاتحادية الألمانية (UBA)، يعتبر التلوث الضوضائي مثالاً رئيسياً على الظلم البيئي: "إذا كانت شقة أو منزل يقع على طريق رئيسي، فإنك تدفع مقابل ذلك إيجاراً أقل. وهذا يعني أن الأشخاص محدودي الدخل هم أكثر عرضة للعيش في أماكن صاخبة."

موقع إنشاءات بمدينة هونغ كونغ

يعيش الفقراء على وجه الخصوص في أحياء صاخبة

وفي جميع أنحاء العالم، من المرجح أن يعيش أصحاب الدخل المنخفض بالقرب من المصانع أو مقالب القمامة أو الطرق المرورية الرئيسية، وهو ما يجعلهم يتعرضون لضوضاء أكثر من أصحاب الدخل المرتفع. ووفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فغالباً ما تسري تلك اللامساواة على الجماعات العرقية.

الحيوانات والبيئة تتأثر سلباً

ليس الإنسان هو الكائن الوحيد الذي ينزعج عندما يتعرض للكثير من الضوضاء. فقد وجدت الدراسات أن جميع أنواع الحيوانات تتفاعل مع الضوضاء بل ويتغير سلوكها إلى حد ما.

غالبًا ما تغرد الطيور في المناطق الحضرية بصوت أعلى. تطلق الثدييات في المناطق الحضرية الكبيرة في أوروبا أو اليابان أو المملكة المتحدة أصواتاً أعلى من نظيراتها في الغابات. كما لوحظت تغيرات في صوت الحشرات والجنادب والضفادع التي تعيش بالقرب من الطرق السريعة.

أحد أنواع الطيور المغردة في ألمانيا

تصدر الطيور التي تعيش في المدن أصواتاً أعلى من نظيراتها في الأماكن الأخرى

نتيجة لذلك، أصبح سوء الفهم في التواصل بين الكائنات أكثر شيوعاً. وعلى المستوى العلمي، لم تعد الأصوات التي تطلقها الكائنات بهدف جذب الشريك من النوع الآخر بهدف التكاثر تلقى استحساناً دائماً من قبل الشركاء الجنسيين المحتملين، بل يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نجاح عملية التزاوج. وتصدر الضفادع في بوغوتا الآن أصواتاً أعلى بشكل كبير لكي تُسمع حتى أثناء فترات انقطاع الضوضاء.

يقول مايك إن المرء يجب أن يدرك "أن التزاوج أو تربية النسل أصبحت عمليات يشوبها الاضطراب، وأن موقع الفريسة كذلك لم يعد محدداً بشكل دقيق بسبب الضوضاء. وبعبارة أخرى، قد يتأثر موطن الحيوانات بالكامل سلباً وبشدة بالضوضاء".

في الولايات المتحدة، تضاعف التلوث الضوضائي في أكثر من نصف الحدائق الوطنية في السنوات الأخيرة. وبالإضافة إلى الطرق، فإن السبب الرئيسي للتلوث الضوضائي في المحميات الطبيعية هو الضوضاء الصادرة عن مشاريع التعدين أو استخراج الغاز والنفط أو صناعة الأخشاب.

هذه الأنشطة أيضاً لها تأثير مباشر على الغطاء النباتي، حيث يمكن أن تهاجر أنواع الطيور لتوزيع بذور النباتات وإذا لم تفعل بسبب مغادرتها لمكان ما بسبب الضوضاء الشديدة قد يؤثر ذلك بشدة على معدل القيام بتلك العملية.

غابات المانغروف في مقاطعات ما وراء البحار الفرنسية

تتأثر النظم البيئية البكر وحتى المتنزهات الوطنية بالضوضاء

هل يمكن أن يصبح "الهدوء" أكثر "هدوءاً"؟

وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNEP)، فإن زيادة أعداد الأشجار والشجيرات في المدن يمكن أن يكبج جماح المشكلة. تعمل النباتات على تشتيت وتخفيف الضوضاء كما أنها تساهم في خلق مناخ أفضل وإضافة مناظر بديعة للمدينة.

لكن توماس مايك لا يعتقد أن هذا الأمر سيفيد كثيراً "لأن الضوضاء عملياً تمر عبر النباتات، ما يجعل مسألة العزل الصوتي هي الحل الوحيد". في المقابل، يعتقد أنه سيكون فعالا أكثر لو تم تقليل حركة المرور في المدن قدر الإمكان، ووضع حد للسرعة يبلغ 30 كم/ساعة في مزيد من الشوارع، وتعزيز وسائل النقل العام وزيادة مناطق تهدئة حركة المرور، وكذلك الترويج للتنقل الإلكتروني وتوسيع مسارات دورة التنقل.

رادار الضوضاء في فرنسا

يجري حالياً اختبار رادار جديد للضوضاء في سبع مدن فرنسية

في فرنسا، يتم حالياً اختبار "كاميرا سرعة الضوضاء"، وهو جهاز مُصمم لاكتشاف المركبات التي تصدر عنها أصوات عالية بشكل غير قانوني. لا ينصب التركيز فقط على العواصم الصاخبة، ولكن أيضاً على الوجهات التي يقصدها راكبو الدراجات النارية في الريف. ومن المتوقع أن يعاقب انتهاك الحدود الآمنة للضوضاء بغرامات في المستقبل.

ومع وجود عدد أقل من ممرات السيارات وتقليل حركة المرور في المدن، يمكن تحويل تلك المساحات المكتسبة إلى مسارات للدراجات الهوائية أو مساحات خضراء وحدائق من خلال التخطيط الحضري الصديق للمناخ، وبالتالي تعزيز المناخ الحضري والتنوع البيولوجي وتحسين جودة الحياة.

يذكر أن العلماء تمكنوا من إثبات أن الأصوات الطبيعية مثل تغريد الطيور أو خرير المياه أو حفيف أوراق الأشجار عندما تهب الرياح تقلل من التوتر، كما أن لها تأثيرا إيجابيا على صحة الإنسان.

تيم شاوينبيرغ./ع.ح.

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    الكاتب: لويس أوسبورن / زمن البدري