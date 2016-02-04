يطلق مصطلح الضوء الأزرق على الضوء الصادر من أجهزة الهواتف والأجهزة اللوحية. وهو يسمح للمستخدمين بالقراءة على شاشات أجهزتهم. ولهذا الضوء تأثيرات صحية سلبية عديدة على العين وعلى عمل المخ وأعضاء أخرى في الجسم الإنسان.

حملت دراسات حديثة الهواتف الذكية والكمبيوتر المحمول، مسؤولية اضطراب النوم بسبب الضوء الأزرق المنبعث من تلك الأجهزة. ثمة مستقبلات خاصة في العين تستقبل الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول، ثم تنقله للمخ، ما يؤدي لتراجع ضخ هورمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي في جسم الإنسان. وهذا هو سبب اضطرابات النوم. كما وللضوء الأزرق تأثير سلبي على التركيز خلال القراءة والدراسة. علاوة على ذلك يؤدي تغيير نمط النوم إلى تغيير في نمط الأكل أيضاً وهو ما يؤدي إلى السمنة المفرطة.