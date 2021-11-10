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الصين

تعد جمهورية الصين الشعبية بعدد سكانها الذي يزيد على 1.3 مليار نسمة الأغنى سكانيا بين دول العالم. وبفضل النمو الاقتصادي القوي خلال العقود الثلاثة الماضية أضحت القوة الاقتصادية الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

يحكم الصين الحزب الشيوعي الصيني بمفرده. وتتعرض البلاد بسبب نظام الحزب الواحد لانتقادات المراقبين والهيئات الدولية وحكومات الدول الغربية بسبب غياب التعددية السياسية وحرية الرأي ودولة القانون. كما تشهد من فترة لأخرى احتجاجات شعبية على تقييد الحريات.

Demonstrierende ziehen mit Flaggen und Schildern durch die Straßen von Glasgow. Zeitgleich ringen bei der UN-Klimakonferenz COP26 rund 200 Staaten über zwei Wochen hinweg darum, wie das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch erreicht werden kann. Die derzeitigen Pläne der Staaten reichen bei weitem nicht aus, um die verheerende Folgen einer deutlich stärkeren Erderwärmung abzuwenden. +++ dpa-Bildfunk +++

رسالة لقمة المناخ.. اتفاق أمريكي صيني لخفض الانبعاثات 10.11.2021

أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما لاتفاق مشترك حول تعزيز "التحرك حيال المناخ". الاتفاق قوبل بترحيب أممي على الفور. كما رأى فيه جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ رسالة دعم لنجاح قمة غلاسكو "كوب 26".
(FILES) In this file photo taken on September 17, 2021, a man walks past a housing complex by Chinese property developer Evergrande in Guangzhou, China's southern Guangdong province. - Anxious investors, employees and suppliers describe a scramble inside teetering Chinese property giant Evergrande, in a crisis that has shaken public trust as it struggles to tide over a liquidity crunch. (Photo by Noel Celis / AFP) / TO GO WITH AFP STORY CHINA-ECONOMY-PROPERTY-EVERGRANDE,FOCUS BY BEIYI SEOW AND VIVIAN LIN

أزمة ديون قطاع العقارات.. شبح يهدد بكبح عجلة الاقتصاد الصيني 05.11.2021

تبدو أزمة ديون "إيفرغراند"، إحدى أكبر الشركات العقارية في الصين، كبيرة بما يوحي بأن الأمر قد يتسبب في انهيار للاقتصاد الصيني. فهل الأمر كذلك؟ وما هي العوامل التي قد تحد أو تزيد من الانكماش العقاري في الصين؟
A drone sprays disinfectant over volunteers disinfecting a school following local cases of the coronavirus disease (COVID-19) in Lanzhou, Gansu province, China October 27, 2021. Picture taken October 27, 2021. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

الصين ـ السلطات تسعى لعزل بكين لوقف تفشي موجة جديدة من كورونا 04.11.2021

في ظل تزايد حالات الإصابة بكورونا في أكثر من نصف المقاطعات الصينية، تسعى السلطات إلى حماية العاصمة بكين، التي تتأهب لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، فيما تم إرجاء عقد المنتدى الاقتصادي العالمي بسبب الوباء.
--FILE--Thick smoke rises from a power plant at dusk in Dezhou, east Chinas Shandong province, 4 January 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

دراسة: انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تقترب من المستويات القياسية 04.11.2021

أفادت دراسة علمية نشرت بمناسبة مؤتمر المناخ العالمي بأنّ الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون قفزت في 2021 إلى مستويات قريبة من تلك القياسية المسجّلة خلال فترة ما قبل كوفيد 19، والنصيب الأكبر من هذه الانبعاثات للصين.
12.02.2020 *** WUHAN, CHINA - FEBRUARY 12: (CHINA OUT) Residents wear protective masks as they line up in the supermarket on February 12, 2020 in Wuhan, Hubei province, China. Flights, trains and public transport including buses, subway and ferry services have been closed for 21 days. The number of those who have died from the Wuhan coronavirus, known as 2019-nCoV, in China climbed to 1117. (Photo by Stringer/Getty Images)

بلد المليار ونصف المليار نسمة يدعو مواطنيه لتخزين احتياطات غذائية 02.11.2021

دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطات غذائية، مع ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية، ومع محاولة الصين محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات.
Delegierte nehmen an der verfahrensmäßigen Eröffnung des UN-Klimagipfels COP26 teil. Mit etwas Verzögerung hat die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow nun offiziell begonnen. Unter dem Vorsitz von Großbritannien verhandeln ab dem 31.10.21 Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über eine ambitioniertere globale Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

قادة العالم في قمة "الأمل الأخير والأفضل" للمناخ في غلاسكو 01.11.2021

يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
23.7.2021 Neapel***Das Logo des G20-Treffens steht auf den Stufen des Palazzo Reale, am letzten Tag des Gipfels der wichtigsten Wirtschaftsnationen. Diskutiert werden in Neapel Themen zur Umwelt- und Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

لإنقاذ الأرض..قمة العشرين تبحث "معالجة التحدي الوجودي المتعلق بتغير المناخ" 29.10.2021

يلتقي قادة مجموعة العشرين في روما للاتفاق على عدة خطوات عاجلة يجب اتخاذها لإبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1,5 درجة مئوية قابلاً للتحقيق. لكن خلافات الصين والولايات المتحدة قد تكون عائقاً أمام هذا الهدف.
Soldiers in riot gear arrive to reinforce authorities after street merchants protested the seizure of their merchandise by the municipal police of Quito, Ecuador, Thursday, May 21, 2020. Authorities are trying to stop informal trade as a source of COVID-19 contagion, an activity that has proliferated in the poor neighborhoods of several cities as the country faces the pandemic. (AP Photo/Dolores Ochoa)

العفو الدولية ـ تداعيات كورونا تهدد الحريات والإعلام المستقل 19.10.2021

تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يحذر المجتمع الدولي من تداعيات جائحة كورونا على الحقوق والحريات في العالم. كما انتقد التقرير دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المضللة.

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لماذا أزالت "آبل" تطبيقاً شهيراً للقرآن من متجرها في الصين؟ 16.10.2021

تثير إزالة تطبيق شهير للقرآن من متجر تطبيقات شركة آبل في الصين جدلاً واسعاً وانتقادات شديدة للشركة الأمريكية، خصوصاً وأن الحذف جاء "انصياعاً" لأوامر بكين. فهل جاء حذف التطبيق بسبب "نصوص دينية غير قانونية" بالفعل؟
(151130) -- JINGDONG, Nov. 30, 2015 () -- Photo taken on July 13, 2012 shows a eastern black crested gibbon resting on a tree branch at the Wuliang Mountain National Nature Reserve in Jingdong Yi Autonomous Prefecture, southwest China's Yunnan Province. The number of eastern black crested gibbons in Ailao and Wuliang Mountains has increased to more than 500, accounting for more than 50 percent of the total in the world. (Xinhua/Tang Yun) (zwx) |

انقراض ملايين الأنواع.. المجلس العالمي للتنوع يدق ناقوس الخطر 12.10.2021

يحذر المجلس العالمي للتنوع البيولوجي من أن العالم قد يصبح أكثر فقراً بمليون نوع بحلول عام 2030 مع عواقب وخيمة. وفي الوقت الحالي، تبحث حوالي 200 دولة عن طرق للخروج من أزمة الأنواع في مؤتمر الطبيعة العالمي.
Men hang the national flag next to posters of President Bashar al-Assad, a candidate for the Presidential election, in the Syrian capital Damascus on May 17, 2021. - A Syrian former minister and a member of the Damascus-tolerated opposition will face Bashar al-Assad in this month's presidential election, the constitutional court said. The Assad-appointed body approved only three out of 51 applications to stand in the May 26 ballot, among them the 55-year-old president himself, widely expected to win a fourth mandate. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP) (Photo by LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

دول عربية تخفف عزلة الأسد.. فهل من ضوء أخضر أمريكي؟ 11.10.2021

بعد قطيعة طويلة بدأ انفتاح عربي على سوريا فتحسنت علاقات دمشق مع الأردن والإمارات ومصر. ويرى محللون أن السعودية ربما تفكر في خطوة مماثلة. ورغم أن واشنطن تبقي على العقوبات ضد نظام الأسد إلا أن تركيزها منصب على شيء آخر.

picture-alliance/dpa/D.Fei Symbolbild --FILE--A view of the construction site of a residential property project in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 8 June 2015. China will reduce or stop issuing land for new residential housing projects in areas where there is a supply glut, the latest in a series of measures aimed at clearing a property overhang weighing on the economy. China's land ministry will not release vacant land to commercial property developers in cities and other areas where there are large levels of unsold inventory, state television reported on Sunday (21 February 2016), citing a ministry meeting. China has announced a string of measures designed to boost the housing market, a crucial driver of the economy. Real estate investment affects more than 40 other sectors in China, from cement to furniture.

لماذا تستهدف الصين كبرى شركاتها في التكنولوجيا والطاقة والعقارات؟ 11.10.2021

شنت الصين حملة ضد كبرى الشركات الصينية في مجال التكنولوجيا والطاقة والعقارات في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف المستثمرين. فما السبب؟ وهل يستطيع الاقتصاد الصيني تحمل تبعات مثل هذه الحملة؟

[28857954] Thai Customs seized tiger skins and bones epa03049714 A Freeland Foundation handout photo shows confiscated smuggling tiger skin on display during a news conference in Bangkok, Thailand, 05 January 2012. A brazen attempt to smuggle four complete tiger skins and bones via common post was foiled by Thai customs in the southern city of Hat Yai. The skins and bones estimated worth 2 million baht (60,000 US dollars or 49,000 euro) on the black market. Poaching and trafficking of tiger meat, bones and skin has been a key cause of a precipitous decline in wild tiger populations in Asia. Numbers are estimated to have fallen to only 3,200 tigers worldwide, from approximately 100,000 a century ago. EPA/FREELAND FOUNDATION HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

طب صيني صديق للبيئة.. هل ينقذ الحيوانات المهددة بالانقراض؟ 09.10.2021

أصبحت العديد من أنواع الحيوانات معرضة للانقراض، بسبب الصيد الجائر وزيادة الطلب عليها في السوق السوداء من اجل علاجات الطب الصيني التقليدي. لكن هناك محاولات جادة لجعل الطب الصيني صديق للبيئة.
Die USA zerstören die letzte ihrer mächtigen B-53-Atombomben (undatiertes Handout) aus dem Kalten Krieg. In einer Fabrik in Amarillo (Bundesstaat Texas) sollte am Dienstag die Zerlegung der fast 5000 Kilo schweren Waffen abgeschlossen werden. Laut Agentur Bloomberg handelt es sich um die zerstörerischste Waffe aus dem gesamten US-Arsenal. Wie die Vereinigung amerikanischer Wissenschaftler (Federation of American Scientists) auf ihrer Webseite angibt, besaß die B-53 mit dem Gewicht eines Kleinbusses eine 600 mal größere Sprengkraft als die Hiroshima-Bombe. Foto: U.S. Air Force (ACHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken) |

واشنطن تكشف عدد قنابلها النووية بعد تعتيم فرضه ترامب 06.10.2021

صرحت الولايات المتحدة أن جيشها يمتلك 3750 رأسا نوويا مفعّلا أو غير مفعل، وهذا العدد هو الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأمريكي ذروته في أوج الحرب الباردة 1967، عندما كان يبلغ 31255 رأسا حربيا.
Electrical Engineer and NASA Astronaut Joan Higginbotham

رائدات فضاء "ملونات" يحلقن في مهمات كونية 29.09.2021

أول رائدة فضاء ملونة أمريكية من أصل أفريقي هي ماي جيمسون - وقد تمكنت من الوصول إلى الفضاء بعد 30 عاماً من الرحلات الفضائية التي اقتصرت على الرجال والنساء البيض. تعرف على أبرز رائدات الفضاء "الملونات".
January 20, 2020*** Huawei Chief Financial Officer Meng Wanzhou leaves B.C. Supreme Court for a lunch break during the first day of her extradition hearing in Vancouver, British Columbia, Canada January 20, 2020. REUTERS/Lindsey Wasson

نجاح عملية تبادل موقوفين بين كندا والصين بعد تسوية بين واشنطن وهواوي 25.09.2021

بعد ساعات من قرار كندا إطلاق سراح المسؤولة المالية في شركة هواوي الصينية وابنة مؤسس الشركة، بموجب تسوية بين هواوي ووزارة العدل الأمريكية، فيما قررت الصين الإفراج عن مواطنين كنديين قالت إنهما اعتقلا بتهمة التجسس.
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