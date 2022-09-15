الصين.. من دولة الحزب الواحد إلى سلطة "الزعيم الأوحد"؟

عزز شي جينبينغ مكانته باعتباره أقوى زعيم للصين في جيل واحد من خلال نجاحه في البقاء بشكل غير مسبوق لفترة ثالثة كرئيس للحزب الشيوعي الصيني، وذلك وفق نتائج مؤتمر الحزب الذي يعقد مرتين كل عقد واختتم نهاية الأسبوع المنصرم في بكين.

من خلال تمديد فترة حكمه لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل، وإحاطة نفسه بحلفاء، انحرف شي جينبينغ عن تقليد الحزب الشيوعي الصيني المستمر منذ عقود، والذي أكد على التبديل المنتظم للقيادة مع تجنب التركيز المفرط للسلطة.

تصعيد الموالين

تعج اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، بالموالين لشي جين بينغ، بما في ذلك سكرتير الحزب في شنغهاي، لي كيانغ، الذي من المتوقع أن يتولى رئاسة للوزراء ليصبح ثاني أقوى مسؤول في الصين.

كما نقل شي جينبينغ قادة عسكريين ومسؤولين ذوي خلفيات أمنية وهندسية إلى مناصب قيادية عليا، وهي خطوة تعكس تصميمه على إعطاء الأولوية للتقدم العسكري والتكنولوجي للصين.

تبع الأعضاء الجدد في الدائرة الداخلية للقيادة الصينية شي جينبينغ على منصة مغطاة بالسجاد الأحمر داخل "قاعة الشعب" الكبرى في بكين يوم الأحد، حيث شكر الحزب على "ثقتهم به".

ومع ذلك، أدى تركيز شي جين بينغ للسلطة في يده إلى خلق حزب شيوعي صيني يكون الولاء للرجل الأولوية السياسية القصوى. اليوم لا منافسون أو خصوم واضحون لشي جين بينغ في مناصب السلطة العليا على سبيل المثال، تمت إزالة رئيس مجلس الوزراء لي كه تشيانغ، الذي يعتبر أكثر اعتدالاً من شي جين بينغ، من القيادة العليا خلال مؤتمر الحزب.

وفي يوم السبت، تم إبعاد سلف شي جينبينغ، هو جينتاو، بشكل غير متوقع من المؤتمر، بدعوى "اعتلال صحته".

"خرق للقواعد"

قال هسين-هسين وانغ، الخبير في السياسة الصينية في جامعة تشنغتشي الوطنية في تايوان: "جميع أعضاء المكتب السياسي هم مسؤولون صنعهم شي جين بينغ وهذه النتيجة تثبت أن الولاء السياسي مهم للغاية". وقال وانغ لـDW: "تظهر النتيجة أن التغير في القيادة العليا الصينية لم يعد ملزماً بأي أسبقية أو قواعد قائمة".

كان من المؤكد تماماً أن شي جين بينغ سيؤمن فترة ولاية ثالثة بعد أن ألغى المشرعون الصينيون 2018 المدة القصوى التي يسمح للرئيس في البقاء بها في منصبه.

كما غيّرشي جينبينغ، البالغ من العمر 69 عاماً، القواعد الخاصة بالحدود العمرية لكبار المسؤولين، والتي تنص على تقاعد المسؤولين الذين يبلغون من العمر 68 عاماً أو أكثر بحلول موعد مؤتمر الحزب التالي.

قالت لي لينج، الخبيرة الصينية في السياسة والقانون في جامعة فيينا: "يبدو أن الغرض من القيام بذلك ليس فقط الهيمنة السياسية في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي ولكن أيضاً الاحتفاظ بقدر من النقاء من حيث الولاء السياسي". وأضافت لـ DW: "يمكنني فقط أن أتخيل أن مثل هذا الخيار المكلف يتم اتخاذه من أجل تجهيز اللجنة الدائمة للمكتب السياسي لطرح بعض السياسات المتطرفة خلال فترة الولاية الجديدة، والتي قد تحبط في المهد بخلاف ذلك".

أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في الحزب الشيوعي الصيني

أي تغييرات في السياسة الخارجية؟

أيد أكثر من 300 من كبار أعضاء الحزب الشيوعي الصيني موقع شي جينبينغ المحوري في قيادة الحزب مع تمرير التغييرات على ميثاق الحزب الذي يضمن بقاء رؤية شي جين بينغ محورية لمستقبل الصين.

منذ أن تولى شي جينبينغ منصبه في عام 2012، اتبع أجندة متشددة على جميع الجبهات في داخل الحزب وفي السياسة الداخلية، وأعاد تحديد مكانة الصين في العالم.

أدت حملات "مكافحة الفساد" المستمرة على مر السنين إلى تطهير صفوف الحزب الشيوعي الصيني على جميع المستويات.

في عهد شي جينبينغ، قامت بكين بتحديث قواتها المسلحة، وعسكرة بحر الصين الجنوبي، وضاعفت من التعهدات بـ "إعادة توحيد" تايوان، باستخدام القوة إذا لزم الأمر.

"فكر" القائد كفلسفة مرشدة للحزب

على الصعيد المحلي، قامت سياسات شي جينبينغ بقمع حرية الصحافة والحريات المدنية. كما حافظ أيضاً على سياسات صارمة حيال جائحة كورونا، والتي تقوم على إغلاق أحياء بأكملها وتعطيل الإنتاج الاقتصادي عند وجود عدد قليل من الإصابات. في منطقة شينغيانغ الغربية البعيدة، شنت بكين حملة صارمة على أقلية الأويغور المسلمة بيد من حديد، وأجبرت الملايين من الناس على الدخول في "معسكرات إعادة التأهيل".

مع وجود عدد قليل من الضوابط أو عدم وجود أي ضوابط على سلطة شي جين بينغ، أصبح مستقبل الصين في يد رجل واحد أكثر فأكثر. إلى جانب السماح له بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى، أضاف مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني عدة قرارات وتعديلات مهمة على ميثاق الحزب، والتي تدعو إلى اعتماد "فكر شي جينبينغ" كفلسفة سياسية مرشدة للحزب.

قال ألفريد وو، الأستاذ المساعد في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة: "النتيجة هي توجه دولة الحزب الواحد إلى مزيد من الدكتاتورية الفردية". وقال لـDW: "لا توجد مراقبة أو توازن بين أجنحة القيادة، والمعلومات التي تصل إلى شي جين بينغ ستكون على قياس توقعاته. ستكون قرارات القيادة العليا صدى لما يراه شي جين بينغ".

تايوان وتهديدات الصين القائمة

وماذا بعد شي جين بينغ؟

تقول باتريشيا ثورنتون، الأستاذة المشاركة في السياسة الصينية في جامعة أكسفورد، لـ DW أنه مع انحدار جمهورية الصين الشعبية أكثر نحو الاستبداد، فقد تشهد سياساتها نتائج أقل إيجابية: "كما أظهر تاريخ جمهورية الصين الشعبية، عندما يتعرض المسؤولون لضغوط هائلة للامتثال للمطالب المركزية، فشلوا في تقديم معلومات مهمة حول التأثيرات السلبية والعواقب غير المقصودة للسياسات الموضوعة مركزياً".

وأضافت أن "التركيز على الولاء السياسي على حساب القيم الأخرى، مثل الخبرة أو الالتزام بالرعاية الاجتماعية، يزيد بشكل كبير من مخاطر حدوث كوارث سياسية يمكن تجنبها ويمكن تصحيحها في المستقبل".

ومن جانبع، يقول إيان تشونغ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سنغافورة الوطنية، لـ DW إن القومية المتصاعدة داخل الصين تخلق مساحة لمزيد من المتشددين للظهور في صورة شي جينبينغ. وأضاف: "إنه مع ذلك، نظراً لعدم وجود آلية خلافة واضحة في الحزب، عندما يغادرشي جينبينغ " المشهد في النهاية، من المحتمل أن يكون هناك فراغ في السلطة".

واضاف تشونغ أن الزعماء المحتملين "سيتنافسون بشروط قومية متزايدة وهذا يمكن ان ينتهي بشكل سيء للغاية بعلاقات الصين مع بقية العالم والاستقرار في آسيا وخارجها".

ومع ذلك، على المدى القريب، فإن كل قرار في الصين للسنوات الخمس المقبلة على الأقل سيؤول إلى شي جينبينغ، وهذا ينذر بالمخاطر وبالفرص في الوقت نفسه.

وختم إيان تشونغ بالقول: "قد يتم اتخاذ القرارات بسرعة أكبر، لكن كل شيء سيعتمد على عدم ارتكاب شي جينبينغ لخطأ. من غير الواضح ما الذي سيحدث أو نوع الآلية الاحتياطية الموجودة إذا ارتكب شي جين بينغ زلة سياسية كبيرة".

وليم يانغ تابي/ (خ.س)