 الصين: مساعٍ لضم المسلمين إلى خط الحكومة | سياسة واقتصاد | DW | 20.01.2019

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سياسة واقتصاد

الصين: مساعٍ لضم المسلمين إلى خط الحكومة

تتظاهر الصين بأنها منفتحة وتدعي أنه ليس لديها ما تخفيه في منطقة شينجيانغ، فيما تسعى في نفس الوقت إلى ترويض ما يقارب 23 مليون مسلم ليكونوا أتباعا طائعين للحزب الشيوعي في البلاد.

China Kaschgar Mosche chinesische Fahne (Getty Images/K. Frayer)

الصين لن تتزحزح عن "برنامجها الناجح لإزالة الراديكالية" في شينجيانغ، حيث سيخضع "مع مرور الوقت عدد أقل من الأشخاص للبرنامج الحكومي للتربية والتعليم"، كما أعلن حاكم المنطقة، شرات زاكير في أرومتشي، عاصمة شينجيانغ. حسب تقرير مراسل وكالة رويترز للأنباء الذي كان، قبل التقرير، جزءاً من فريق صحفي زار مراكز التكوين المهني التي يقبع فيها، حسب تقديرات غربية ما يصل إلى مليون من الأيغور لإعادة تأهيلهم.

وخلال زيارة ثلاثة من هذه المراكز أعلن سجناء بحضور مرافقين صينيين أنهم يوجدون هناك بمحض إرادتهم للتحرر من أفكار متطرفة. وحصلت الزيارات للمؤسسات والمحادثات تحت مراقبة مستمرة لممثلي السلطات الصينية.

زيارة شينجيانغ

وقبل هذه الزيارة كانت الصين قد نظمت جولة لدبلوماسيين من 12 بلدا غير غربي، بينها روسيا وإندونيسيا والهند وتايلاند وكازخستان في أرجاء البلاد. وأعلنت وزارة الخارجية في بكين أن ممثلي الأمم المتحدة وجميع الأطراف الأخرى مرحب بهم لزيارة شينجيانغ ـ " بشرط أن تحترم ضوابط السفر المعلن عنها ولا تتدخل في الشؤون الداخلية وتحافظ على موقف مستقل ومحايد". فيما لم تتمكن بيربل كوفلر المندوبة الألمانية لحقوق الإنسان إلى حد الآن من تنفيذ رغبتها في زيارة شينجيانغ.

China Islamische Frauen lesen den Koran in Yinchuan (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

صينيات من أقلية هوي يقرأن القرآن بالعربية بمسجد خيكوان

خطة سنوية خمسية حول سياسة الإسلام

وفي الوقت الذي تحاول فيه القيادة الصينية البرهنة على الشفافية في شينجيانغ، فإنها تنفذ ما يُسمى "إضفاء الطابع الصيني على الإسلام" في البلد. ومن أجل هذا الغرض تم اعتماد خطة سنوية خمسية تمت مناقشته في بداية كانون الثاني/ يناير مع ممثلين عن مسلمين في ثمان محافظات ومناطق خلال جلسة عمل في بكين. وأعلن موظف من قسم عمل الحزب الموحد للحزب الشيوعي الصيني أن 2019 ستكون سنة حاسمة لتنفيذ هذه القوانين وأن الجالية المسلمة في الصين يجب "أن تحسن موقفها السياسي وتثق في القيادة عبر الحزب". وبأيام قليلة قبل انعقاد هذا المؤتمر حول سياسة الإسلام ظهر مجددا السلوك العنيف للدولة الصينية تجاه الإسلام "غير المنظم"، إذ تم إغلاق ثلاثة مساجد "غير قانونية" في محافظة يونان الجنوبية الغربية على إثر مداهمة للشرطة حيث اعتدى رجال الشرطة على أشخاص من أقلية "هوي" المسلمة في مدخل أحد المساجد. وتفيد تقارير أن السلطات الصينية رفضت في السنوات العشر الماضية طلبات لتسجيل مساجد.

التصدي لتأثيرات "عربية أجنبية"

مختارات

الأقلية المسلمة في يونان، وهي محافظة على الحدود مع لاوس وميانمار ظلت إلى حد الآن معفية نسبيا من القمع الحكومي، فيما حصلت في محافظات أخرى اعتداءات مناهضة للمسلمين، بينها اللجوء إلى إغلاق مساجد ومدارس تدرس العربية.

ويرى الخبير الأمريكي لسياسة الأقليات الصينية، ديفيد ستروب من جامعة أوكلاهومافي حديثه مع DW  في هذه الإجراءات مثل المواجهات الأخيرة نهجا واضحا للسياسة الصينية التي يتم اعتمادها ليس فقط ضد المباني الدينية غير المسجلة، بل أيضا ضد كل المباني أو أساليب البناء "الأجنبية". ويراد إلغاء هذه البنايات من المشهد العام، ولاسيما المساجد التي تعتمد أسلوبا معماريا عربيا. كما يجب التخلي عن شارات السير المكتوبة باللغة العربية.

شينجيانغ نموذج لجميع المناطق الإسلامية في الصين؟

من جانبه يرى المؤرخ هايون ما من جامعة ماريلاند في حديثه مع DW  في إزالة التأثير الأجنبي سببا رئيسيا وراء المخطط السنوي الخماسي "لإضفاء الطابع الصيني على الإسلام". وقال ما إن "التأثير العربي يُنظر إليه كورم سرطاني يجب إزالته من حياة المسلمين في الصين"ومضى إلى القول "وهذا يعني أنه يتم تقليص الاتصالات الثقافية للمسلمين الصينيين مع بلدان إسلامية إلى أدنى مستوى أو تعليقها كليا. وتحت ستار العولمة تحاول الصين عزل سكانها المسلمين". وينطلق الخبراء من أن التجربة التي تلقى التنفيذ في منقطة شينجيانغ سيتم توسيعها على المحافظات الأخرى في الصين.

وليام يانغ/ م.أ.م

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    المحمية الجديدة المزمع بناؤها ستكون في مدينة تيانجين في شمال الصين، وتبعد عن العاصمة بكين 120 كيلومترا تقريبا. ويعد الموقع الجغرافي للمدينة ضمن مسرب الطيور المهاجرة شرق الآسيوية –الأسترالية. ويقدر العلماء عدد الطيور المهاجرة التي تستخدم هذا المسرب الجوي بأكثر من 50 مليون طائر مهاجر سنويا.

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    61 هكتارا من المساحات الخضراء المورقة، مخصصة للطيور، وهو ما قد يكون غريبا لمنظر أي مطار عادي. إلا أنه في هذه الحالة يفي بالغرض المخصص له، حيث سيكون مخصصا كمحطة استراحة للطيور المهاجرة، قبل استكمال سفرها الطويل.

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    من بين الأمور الأخرى التي يجري التخطيط لها إقامة برك مائية خاصة، وأيضا جزيرة صغيرة يغمرها القصب والطمي، وذلك من أجل راحة الطيور. كذلك يتم التخطيط لغابة تمتد على مسافة 20 هكتارا، من أجل راحة الطيور وشعورها بالخصوصية.

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    لن يحتوي المطار كما هو الحال في المطارات العالمية على محلات أو أسواق حرة، بل بدلا من ذلك ستوفر المحمية الطبيعية الاسترخاء للطيور، وأماكن لعشاق الطيور كي يستمتعوا بمراقبتها.

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    مركز الزوار والبحوث والذي يسمى "جناح الماء" تم دمجه بشكل غير ظاهر في المحمية وذلك من أجل راحة الطيور. وترغب الصين من خلال هذا المركز بمتابعة أبحاث الطيور ومراقبتها علميا.

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    وراعى مصممو المحمية الطبيعية موضوع السياحة واستقطاب السياح، حيث يسعى القائمون على المشروع إلى جذب عشاق الطبيعة والطيور. لذلك تم تزويد مناطق خاصة بالمحمية بمناطق ترفيهية. ووفقا للخطة فمن المقرر الانتهاء من العمل في هذا المشروع في عام 2018. (هانا فوكس/علاء جمعة)


مختارات

في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

في الصين سيتم تشييد مطار للطيور، يقع على أحد الطرق الرئيسية للطيور المهاجرة. أمر قد يبدو غريبا ومثيرا للجنون. كيف سيكون شكل هذا المطار؟ وما هي أهميته؟ إليك التفاصيل الأولية لهذا المشروع الغريب. (06.03.2017)  

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