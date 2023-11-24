الصين لـ"منظمة الصحة": جراثيم سبب ارتفاع حالات الالتهاب الرئوي

أخطرت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بأن مصادرتفشي أمراض تنفسيةبين الأطفال هي أجسام ممرضة معروفة، بعدما أثارت تقارير بشأن زيادة الأمراض للمخاوف من تسبب فيروس مستجد بها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة (24 نوفمبر/ تشرين ثاني 2023).

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومستشفى بكين للأطفال لمنظمة الصحة العالمية إن زيارات العيادات الخارجية وحالات النقل للمستشفيات شهدت زيادة بسبب تفشي بكتيريا المفطورات الرئوية وفيروس تنفسي مخلوي بشري وفيروسات الغدد والإنفلونزا. وأفادت وسائل إعلام صينية بزيادة مطردة في حالات العدوى ببكتيريا المفطورات الرئوية بين أطفال المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

وجاء الرد بعدما طلبت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الجاري المزيد من المعلومات من الصين بشأن الموقف بعدما حذرت تقارير من حالات التهاب رئوي لم يتم تشخيصها في مستشفيات الأطفال في بكين ولياونينغ وأماكن أخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان في جنيف أمس الأربعاء إنه طُلب من الصين تقديم مزيد من المعلومات بشأن المرض وتفشيه، بالإضافة إلى النتائج المعملية.

يشار إلى أن الصين دعت اليوم الجمعة إلىتوخي الحذر مع تفشي أمراض الجهاز التنفسي في المدارس والمستشفيات، وقالت منظمة الصحة العالمية، التي طلبت من الحكومة بيانات عن المرض، إنها لم ترصد أي مسببات غير عادية أو جديدة للأمراض.

وتشهد الصين زيادة كبيرة في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مع دخول أول موسم شتاء منذ أن رفعت في ديسمبر/ كانون الأول القيود الصارمة التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال تحديدا في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينغ.

وقال مجلس الدولة (الحكومة المركزية) إن الإنفلونزا ستصل إلى ذروتها هذا الشتاء وفي الربيع، وإن حالات الإصابة بالميكوبلازما الرئوية ستظل مرتفعة في بعض المناطق في المستقبل. كما حذرت من خطر عودة الإصابة بكوفيد-19.

والميكوبلازما الرئوية، وهي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الأطفال عادة، منتشرة في البلاد منذ مايو/ أيار.

وقالت المنظمة أمس الخميس إن الصين استجابت لطلبها وإن البيانات التي قدمتها تشير إلى أن الحالات مرتبطة برفع قيود كوفيد-19 وبانتشار مسببات الأمراض المعروفة مثل الميكوبلازما الرئوية.

وبدأت السلطات هذا الشهر في إصدار تحذيرات صحية وتحذير الجمهور من الانتظار لفترات طويلة في المستشفيات المزدحمة، لكنها لم تتخذ إجراءات مثل تلك التي فرضتها خلال جائحة كوفيد-19، مثل وضع الكمامات أو إغلاق المدارس..

وأرجعت لجنة الصحة الوطنية الصينية زيادة الأمراض التنفسية إلى إلغاء إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتفشي مسببات الأمراض التي تؤدي إلى الانفلونزا والالتهاب الرئوي والفيروس المخلوي التنفسي و فيروس كورونا.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب ا، رويترز)