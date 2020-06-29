 الصين تقرّ قانون الأمن القومي لهونغ كونغ المثير للجدل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.06.2020

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أخبار

الصين تقرّ قانون الأمن القومي لهونغ كونغ المثير للجدل

تحقق ما كان يخشاه الغرب، فقد أقرت الصين رسمياً قانون الأمن القومي المثير للجدل بشأن المدينة، والذي من شأنه إنهاء خصوصية المستعمرة البريطانية السابقة. ردود الفعل تتوالى.

القوى الديمقراطية في هونغ كونغ ترى في القانون الجديد طمساً نهائياً لأجواء الحرية التي كانت تعيشها مدينتهم.

القوى الديمقراطية في هونغ كونغ ترى في القانون الجديد طمساً نهائياً لأجواء الحرية التي كانت تعيشها مدينتهم.

متجاهلاً دعوات الغربيين، أقرّ البرلمان الوطني الصيني الثلاثاء (30 يونيو/ حزيران 2020)، قانون الأمن القومي الذي تلا عاماً من التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد سلطة الحكومة المركزية.

مختارات

في خطوة تصعيد جديدة حيال التيار المناهض لها في هونغ كونغ، رفعت الحكومة الصينية إلى البرلمان قانونا حول "الأمن القومي" في المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي وشهدت العام الماضي إحتجاجات ضخمة. (22.05.2020)

بعد ورود معلومات تفيد بأن الحكومة الصينية تفرض على أقلية الإيغور المسلمة "عمليات تحديد نسل قسرية"، طالبت الولايات المتحدة بوقف ما وصفتها بـ"عمليات التعقيم القسري" فورا. (29.06.2020)

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ولم تصدر أي تأكيدات رسمية من بكين لهذه الخطوة، بل وامتنعت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي صباح الثلاثاء، من توضيح ما إذا تمّ اعتماد النص بالفعل، مكتفية بالقول: "أعتقد أنه في هذا الوقت، لا يعود الأمر لي للتعليق على مسائل متعلقة بقانون الأمن القومي".

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في المقابل، أتى التأكيد من "التحالف الديموقراطي لازدهار هونغ كونغ" وهو حزب مؤيد لبكين، معلناً "اعتماد القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ رسمياً". وقبل ذلك كانت  العديد من المواقع الإعلامية قد أوردة خبر إقرار التشريع الجديد بالإجماع

وأول أمس الأحد عرض النص الذي صيغ خلال ستة أسابيع فقط، على اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني، الهيئة التابعة للحزب الشيوعي الصيني.

 ويقضي بمعاقبة ما يصفها بالأنشطة "الانفصالية" و"الإرهاب" و"التخريب" و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية"، وهو ما تعتبره القوى الديمقراطية في هونغ كونغ آلية محتملة لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها. 

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قانون جديد يسمح لبكين في السيطرة أكثر على هونغ كونغ، وانتقادات دولية لبكين

"نهاية هونغ كونغ.."

وبقي نص القانون غير معروفٍ بالنسبة لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7,5 مليون نسمةغير أن وكالة أنباء الصين الجديدة كشفت خطوطه العريضة الشهر الجاري مؤكدة استهدافه  لقمع أنشطة "الانفصال والإرهاب".

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وتستهدف الصين بذلك خصوصاً مؤيدي الاستقلال أو حتى بعض الدول الأجنبية لا سيما الولايات المتحدة المتهمة بتأجيج التظاهرات عبر دعم المحتجين.

ومن المرتقب تشكيل "هيئة أمن قومي" في هونغ كونغ تتبع للحكومة المركزية تكلف بجمع المعلومات، في خطوة غير مسبوقة تكرس تجاوز السلطات المحلية.

وكتب جوشوا وونغ أحد شخصيات الحركة المطالبة الديموقراطية في هونغ كونغ في تغريدة الثلاثاء "هذا يعني نهاية هونغ كونغ كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة وقانون أعد بشكل سيء، ستتحول المدينة إلى منطقة +شرطة سرية".

"أسف وقلق"

وفي أول رد فعل لها بعد اعتماد نص القانون عبّرت اليابان عن أسفها من تشريع يقوض مصداقية صيغة "دولة واحدة ونظامان"، في إشارة إلى التغير الجذري الذي يهدد نظام المستعمرة العائدة إلى سلطة بيكين قبل 23 عاماً.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي "سنواصل العمل مع الدول المعنية للتعامل مع هذه القضية بشكل مناسب". وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للصحفيين إنه يشارك المجتمع الدولي وشعب هونغ كونغ "القلق العميق" بشأن التشريع.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبيل إقرار التشريع أن بلاده "لن تصدّر" بعد اليوم إلى هونغ كونغ أعتدة عسكرية حسّاسة وأنّها لم تعد تتعامل مع هذه المدينة على أنّها كيان منفصل عن بكين.

و.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز، أ ب د)

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Getty Images/AFP/Tyrone Siu)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    مشروع مكلف

    تدفق المئات من الركاب على القطار السريع الجديد في محطة غرب كاولون في هونغ كونغ، ليكونوا أول ركاب المشروع الجديد لقطار فائق السرعة افتتح مؤخراً في هونغ كونغ. تقدر تكلفة خط السكك الحديدية هذا، الذي يربط هونغ كونغ بمقاطعة قوانغدونغ الصينية الصناعية بأكثر من 8.5 مليار يورو واستغرقت عملية بنائه أكثر من ثمانية أعوام.

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Getty Images/AFP/Tyrone Siu)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    خدمة تنقل فائقة السرعة

    يسير القطار بسرعة 200 كيلومتر في الساعة وتستغرق الرحلة من هونغ كونغ إلى شينزين عبر الحدود الصينية نحو 14 دقيقة، في حين يقطع القطار العادي نفس المسافة في قرابة ساعة واحدة. وإلى قوانغدونغ، عاصمة قوانغتشو، يقطع القطار المسافة خلال نصف ساعة، أي بنحو 90 دقيقة أسرع من خدمة القطارات الحالية. تبلغ قدرة المشروع الجديد في نقل الركاب قرابة 80 ألف راكب يومياً.

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Imago/Xinhua)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    خدمات مريحة ولكنها باهظة

    بعد عبور الحدود الصينية، تفتح أمام الركاب القادمين من هونغ كونغ شبكة سكك حديدية واسعة تربط بين شنتشن وقوانغتشو وأكثر من 44 وجهة صينية، بما في ذلك شنغهاي والعاصمة الصينية بكين ومدينة شيان الغربية. وعبّر أحد الركاب لوكالة فرانس برس عن رأيه حول المشروع قائلاً: "بكل تأكيد هذا القطار مريح من حيث الوقت"، إلا أن تكلفة التذاكر باهظة ونظام شراء التذاكر ليس فعالاً.

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Getty Images/AFP/Tyrone Siu)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    انتهاك للحكم الذاتي؟

    انتقد البعض مشروع خط السكك الحديدية الجديد بين هونغ كونغ والصين لأنه قد يعرض صفة الحكم شبه الذاتي المدينة للخطر، كما أنه يمنح جزءاً من أراضيها للدولة الصينية. يتعين على الركاب القادمين من هونغ كونغ المرور عبر إدارة الهجرة الصينية في محطة غرب كاولون التي بُنيت حديثاً. ويقول برلمانيون معارضون إن هذه الخطوة تعد انتهاكاً لقانون هونغ كونغ الأساسي.

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (picture-alliance/Zuma/Liau Chung-ren)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    قواعد خاصة للخط الجديد

    يضمن القانون الأساسي في هونغ كونغ، وهو بمثابة دستور المدينة، نظامها القانوني الخاص وحرياتها المدنية بعد أن عادت للسيادة الصينية في عام 1997. في حين تخضع محطة سكة الحديد في غرب كاولون، التي تعد جزءاً من "منطقة الميناء الخاصة" الجديدة، للقانون الساري في بقية أنحاء الصين.

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Getty Images/AFP/Tyrone Siu)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    الثقة المتنامية للصين

    نشطاء مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ قلقون من التدخل الصيني المتزايد في إدارة وسياسة مدينتهم. وينظر الكثيرون إلى مشروع السكك الحديدية الجديد كجزء من طموحات بكين للسيطرة على هونغ كونغ. ووصفت كلوديا مو، وهي برلمانية ذات توجه ديمقراطي، المشروع الجديد في تصريح لوكالة فرانس برس بأنه "تصرف شبه إمبريالي من طرف بكين".

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Reuters/Tyrone Siu)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    السلطات تدافع عن المشروع

    الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، المدعومة من بكين، كاري لام، دافعت عن مشروع السكك الحديدية الجديد، قائلة إنه سيعزز السرعة والراحة. بيد أن هناك مخاوف بشأن سلامة الركاب في المناطق الرئيسية في الصين. لكن السيد تشان، أحد الركاب، قال لوكالة فرانس برس إنه "لا يشعر بالقلق حيال قضية السلامة في المناطق الرئيسية". ما يهمه أكثر حالياً هو سرعة التنقل.


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