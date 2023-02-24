 الصين تعرقل التوصل لاتفاق حول أوكرانيا في مجموعة العشرين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.02.2023

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الصين تعرقل التوصل لاتفاق حول أوكرانيا في مجموعة العشرين

فشل وزراء مالية مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق على بيان مشترك في نهاية اجتماعهم بسبب خلاف مع الصين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأعرب وزير المالية الألماني عن أسفه لموقف بكين، مشيداً بمواقف الدول الأخرى في المجموعة.

فشل وزراء مالية دول مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق على بيان ختامي جول أوكرانيا بسبب عرقلة الصين.

فشل وزراء مالية دول مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق على بيان ختامي جول أوكرانيا بسبب عرقلة الصين.

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم السبت (25 شباط/فبراير 2023) إن عرقلة الصين لإصدار مجموعة العشرين بيانا يدين الحرب الروسية على أوكرانيا أمر "مؤسف". وأضاف "لكن بالنسبة لي كان الأكثر أهمية هو التزام الآخرين بموقف واضح حيال القانون الدولي، والتعددية، ونهاية الحرب".

مختارات

يعيش ملايين في أوكرانيا في ظل أهوال الحرب منذ بدأت روسيا توغلها العسكري في أراضي جارتها قبل عام. وعلى وقع ذلك، يتعين على الصحافيين إبلاغ الجميع عن واقع الدمار والموت والأمل الباقي في أوكرانيا، حسب رأي رئيسة التحرير بـDW.

تزامنا مع الذكرى الأولى لعزوها أوكرانيا، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا تتضمّن بالخصوص قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام.

كان ليندنر يتحدث إلى الصحفيين بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر اقتصادات في العالم في بنغالور في الهند.

ودعت ألمانيا وفرنسا الجمعة إلى إدراج كلمة "حرب" في البيان الختامي.

واختتم وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين اجتماعاتهم في الهند اليوم من دون التوصّل إلى بيان مشترك، بسبب الخلافات مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وسعى وزراء المال والمحافظون المجتمعون منذ الجمعة في العاصمة التكنولوجية للهند بنغالور، إلى الاتفاق على حلول في مواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، في سياق الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخّم.

ونشرت الهند التي تترأس مجموعة العشرين، "ملخّصاً" للمناقشات في ختام الاجتماعات، ولكن من دون بيان مشترك. وأشار النص إلى أنّ "معظم الأعضاء دانوا بشدّة الحرب في أوكرانيا... مع تقييمات مختلفة للوضع والعقوبات".

وذكرت ملاحظة توضيحية أنّ الصين وروسيا فقط لم توافقا على فقرتَين تتعلّقان بأوكرانيا. وقال المسؤول الهندي جاي سيث للصحافيين إن ممثلي روسيا والصين لم يوقعوا الملخص حول أوكرانيا، بحجة أن دورهم يكمن في "مناقشة مسائل اقتصادية ومالية".

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر ورئيس البنك الاتحادي الألماني يواخيم ناقل في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجموعة العشرين

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر ورئيس البنك الاتحادي الألماني يواخيم ناقل في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجموعة العشرين

وفي سياق منفصل، قال الوزير الالماني إنه متفاؤل ولكن بحذر حيال إمكانية إحراز تقدم هذا العام بشأن إعادة هيكلة ديون الدول الغارقة في الدين. والصين واحدة من كبرى الدول الدائنة للبلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا.

وكانت وزيرة المالية الإسبانية ناديا كالفينيو قد أكدت السبت أن "المحادثات أصعب منها خلال الاجتماعات السابقة (لوزراء المالية) لأن الحرب مستمرة". وبالتالي فإن "بعض المواقف قد لا تكون بناءة كما يتوخى حول بعض المسائل" على ما ذكرت الوزيرة من غير أن تذكر بلدا محددا.

وقال عدة مسؤولين لوكالة فرانس برس إن الصين تريد تخفيف اللهجة المستخدمة حول أوكرانيا في الإعلان المشترك الذي سيصدر عن وزراء مالية العشرين.

وامتنعت الصين عن تأييد أو انتقاد الهجوم الروسي لكنها أعربت مرارا عن دعمها لموسكو بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها.

كما لم تندد الهند التي تترأس حاليا مجموعة العشرين وتقيم علاقات قديمة مع روسيا، بالغزو الروسي. وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل والسعودية وغيرها.

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • انفجارات في كييف صبيحة الـ 24 من فبراير/شباط 2022

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    "استيقظنا على الحرب" 

    في صباح 24 من فبراير/ شباط 2022، استيقظ العديد من الأوكرانيين على انفجارات قوية تهز العاصمة كييف حيث أقدمت روسيا على شن الحرب والتوغل العسكري واسع النطاق ما يمثل أكبر هجوم تشنه دولة ضد دولة أخرى ذات سيادة منذ الحرب العالمية الثانية. واستهدفت روسيا المباني المدنية مع أسفر عن سقوط ضحايا. وأعلنت أوكرانيا على الفور الأحكام العرفية.

  • مبنى مسرح ماريوبول (8/4/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    قصف بلا رحمة

    مع بداية الحرب، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "عملية عسكرية خاصة" بهدف الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق البلاد. اندفع سكان مدينة ماريوبول الساحلية في دونيتسك إلى البقاء في الطوابق السفلى من المباني لأسابيع خوفا من القصف. مات الكثيرون تحت الأنقاض. أدانت منظمات حقوقية الغارة الروسية التي استهدفت مبنى مسرح ماريوبول الذي لجأ إليه مئات الأشخاص في مارس / آذار العام الماضي.

  • A young boy looks out the window of an evacuation train in the city of Pokrowsk in the Donetsk region

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    نزوح غير مسبوق

    تسببت الحرب في أوكرانيا في موجة نزوح جماعي غير مسبوق في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد فر أكثر من 8 ملايين شخص من البلاد. استقبلت بولندا وحدها 1.5 مليون شخص. وأُجبر ملايين الأشخاص، ومعظمهم من شرق وجنوب أوكرانيا، على الفرار.

  • An investigator from an international forensics team looking at body bags

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    بوتشا.. مشاهد مروعة

    تمكن الجيش الأوكراني من طرد القوات الروسية من مناطق في شمال وشمال شرق البلاد بعد أسابيع قليلة من احتلالها. فشلت خطة روسيا في محاصرة العاصمة كييف. بعد تحرير المناطق، أصبح حجم الفظائع الروسية المزعومة جليا أمام أعين الملايين ليس في أوكرانيا وحدها وإنما في العالم بأسره مع انتشار صور المدنيين الذين جرى تعذيبهم قبل قتلهم في مدينة بوتشا قرب كييف فيما أفاد المسؤولون بمقتل 461 حالة وفاة.

  • Scene of aftermath of a Russian missile strike on the railway station in the Ukrainian city of Kramatorsk on April 8, 2022

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    رائحة الدمار والموت تفوح من كراماتورسك

    مع استمرار الحرب، ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف المدنيين بإقليم دونباس. طلب المسؤولون من السكان المدنيين التراجع إلى مناطق أكثر أمانا، لكن الصواريخ الروسية استهدفت أيضا السكان خلال محاولتهم الفرار بما في ذلك مدينة كراماتورسك شرق البلاد. وأسفر القصف الذي طال محطة السكك الحديدية بالمدينة في أبريل/ نيسان عن مقتل أكثر من 61 شخصا وإصابة 120 آخرين حيث كان الآلاف يحاولون الفرار.

  • محطة قطار الأنفاق كملجأ لسكان كييف (16/12/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    القصف في كل مكان

    خلال الهجمات الجوية التي شنها الجيش الروسي، لجأ الملايين في أوكرانيا إلى ملاجئ. وعلى وقع ذلك، أضحت الطوابق السفلى بالنسبة للسكان قرب الخطوط الأمامية، بمثابة المنازل. وسعى سكان المدن الكبرى إلى الاحتماء من القصف الصاروخي حيث باتت محطات المترو في كييف وخاركيف ملاذات آمنة.

  • محطة الطاقة النووية زابوريجيا التي وقعت تحت سيطرة الجيش الروسي (11/9/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    محاوف من "كارثة نووية محتملة" في زابوريجيا

    بعد أسابيع من بدء التوغل العسكري الروسي، احتلت القوات الروسية مساحة كبيرة من المناطق في جنوب وشرق أوكرانيا خاصة المتاخمة للعاصمة. امتد القتال إلى مباني محطة الطاقة النووية زابوريجيا والتي أصحبت خاضعة لسيطرة الروس منذ ذلك الحين. أوفدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء إلى المحطة حيث دعت إلى إنشاء منطقة حماية آمنة حولها.

  • رجل يختبئ في مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب (10/5/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    اليأس يسود ماريوبول

    فرض الجيش الروسي حصارا خانقا على ماريوبول لأكثر من ثلاثة أشهر مع منع دخول الإمدادات وكل شيء. وفي غضون ذلك، كان مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب آخر معقل أوكراني بالمدينة، حيث تواجد بداخله آلاف الجنود والمدنيين. وفي مايو / أيار وبعد هجوم مكثف، تمكن الجنود الروس من الاستيلاء على المصنع واعتقال أكثر من ألفي شخص داخله.

  • رفع العلم الأوكراني في جزيرة الأفعى (4/7/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    جزيرة الأفعى.. رمز للمقاومة 

    احتلت روسيا جزيرة الأفعى في البحر الأسود في اليوم الأول من الحرب فيما انتشرت على الإنترنت محادثة بين أفراد الخدمة الأوكرانية والقوات الروسية حيث رفض الأوكرانيون الاستسلام. وفي أبريل/ نيسان، زعم الجانب الأوكراني إغراق سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود "موسكفا" والتي شاركت في الهجوم على الجزيرة. وقالت أوكرانيا في يونيو / حزيران إن قواتها تمكنت من إبعاد الروس عن الجزيرة.

  • في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    حصيلة ضحايا الحرب؟

    لا تزال حصيلة القتلى في الحرب غير دقيقة بشكل كبير، لكن للأمم المتحدة قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 7200 مدني فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألفا وسط تقديرات تشير إلى ارتفاع الحصيلة. أما فيما يتعلق بالجانب العسكري فلا يوجد حتى الآن أي رقم دقيق للخسائر من الجنود في الطرفين.

  • راجمات صواريخ هيمارس أمريكية الصنع (8/1/2019)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    تغيير قواعد اللعبة

    وفي الأيام الأولى من الحرب، احتدم الجدل في الدول الغربية حيال تسليح أوكرانيا، بيد أن الجانب الأوكراني تلقى القليل من الأسلحة الغربية في بداية الحرب. مثلت راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، علامة فارقة في الصراع حيث سمحت للجيش الأوكراني بقطع خطوط الدعم الخاصة بالمدفعية الروسية وساهمت في نجاح تنفيذ هجمات مضادة على مواقع تمركز القوات الروسية.

  • سكان مدينة خيرسون يرحبون بدخول الجنود الأوكران (11/11/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    فرحة التحرير

    شن الجيش الأوكراني في مطلع سبتمبر / أيلول هجوما مضادا ناجحا في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد مع تراجع وتقهقر القوات الروسية حيث تركوا أسلحتهم ومعداتهم العسكرية وحتى الذخيرة وأدلة ربما توثق وقوع جرائم حرب. وعلى وقع ذلك، استطاع الجيش الأوكراني دخول مدينة خيرسون وسط هتاف السكان.

  • انفجار كبير على جسر القرم أو كيرتش (8/10/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    انفجار جسر القرم

    في أكتوبر / تشرين الأول، وقع انفجار كبير على جسر القرم أو "كيرتش" الذي بنته روسيا لربط أراضيها بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها عام 2014. وعلى وقع الانفجار، دُمر الجسر جزئيا. وتقول روسيا إن شاحنة محملة بالمتفجرات كانت قادمة من أوكرانيا تسببت في الانفجار فيما لم يعلن المسؤولين الأوكرانيون صراحة أي مسؤولة عن الحادث.

  • انقطاع الكهرباء في كييف بسبب استهداف روسيا لمحطات الطاقة (23/12/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    استهداف محطات الطاقة

    بعد أيام قليلة من تفجير جسر القرم، نفذت روسيا أول هجوم واسع النطاق على محطات الطاقة في أوكرانيا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة من مدينة لفيف وحتى خاركيف. منذ ذلك الحين، أصبح شن روسيا ضربات مكثفة على البنية التحتية للطاقة أمرا شائعا. وقد فاقمت هذه الهجمات من معاناة المدنيين في المدن الأوكرانية خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل شبه يومي.

  • الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البرلمان الأوروبي (9/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

    منذ بداية الحرب، دأب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نشر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي حيث يتحدث فيها عن الخسائر ووضع البلاد، مؤكدا على استمرار القتال. لم يتمكن زيلينسكي فقط من توحيد البلاد فحسب وإنما حصل أيضا على دعم كبير من الدول الغربية. وتحت رئاسته، أحرزت أوكرانيا تقدما كبيرا في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

  • وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على ظهر دبابة ليوبارد 2 القتالية ألمانية الصنع (1/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    مساعدات مالية وعسكرية غربية

    تعتمد قدرة أوكرانيا في صد هجمات روسيا على المساعدات الخارجية. وقد قدمت العديد من دول الغرب مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات. لكن تقديم مساعدات عسكرية تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ظل موضع نقاش كبير في الدول الغربية فيما يرجع ذلك إلى الخوف من استفزاز روسيا واتساع نطاق الحرب. وأخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" القتالية ألمانية الصنع.

  • أثار الدمار الذي لحق بمدينة باخموت (12.01.2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    باخموت.. مدينة مدمرة

    على مدى أشهر، اندلعت معارك عسكرية عنيفة حول مدينة باخموت في منطقة دونيتسك، بيد أنه منذ خسارة القوات الأوكرانية مدينة سوليدار القريبة من باخموت مطلع العام الجاري، أصبح الدفاع عنها أكثر صعوبة. وقد أفادت الاستخبارات الألمانية بأن الخسائر اليومية في الجانب الأوكراني تقدر بالمئات مع توقعات بارتفاع خسائر الجانب الروسي. ومؤخرا قال الرئيس الأوكراني إنه سيتم الدفاع عن المنطقة "ولكن ليس بأي ثمن".

  • الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ـ كييف 20/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    بايدن في كييف

    قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف يوم الاثنين (20/2/2023)، معلنا عن مساعدات جديدة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى مزيد من العقوبات ضد موسكو، في عرض رمزي للغاية للدعم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الكامل. وقال بايدن: "بعد عام واحد تنهض كييف وتنهض أوكرانيا والديمقراطية تنهض". دانيلو بيلك/ م.ع


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