الصين تطلق سفينة مأهولة إلى محطتها الفضائية.. ما الهدف؟

قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن بكين أرسلت اليوم الثلاثاء (30 أيار/مايو 2023) ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية التي أصبحت تعمل بكامل طاقتها الآن، وذلك ضمن تناوب الطواقم في خامس مهمة مأهولة إلى المحطة منذ 2021.

وانطلقت سفينة الفضاء المأهولة (شنتشو-16) عند الساعة التاسعة و31 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي (0131 بتوقيت غرينتش) حاملة رواد الفضاء الثلاثة على متن صاروخ من طراز (لونج مارش-2إف) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي في شمال غرب الصين.

وتشكّل المهمة تجربة ثمينة للعملاق الآسيوي الذي أعاد الاثنين التأكيد أنه سيرسل صينياً إلى القمر بحلول العام 2030 وهو من الأهداف الرئيسية في البرنامج الفضائي الصيني الذي يتقدم بانتظام في العقود الأخيرة في محاولة للحاق بواشنطن وموسكو في سباق الفضاء.

وسيحل رواد الفضاء على السفينة (شنتشو-16) محل الطاقم المؤلف من ثلاثة رواد على متن السفينة (شنتشو-15) التي وصلت إلى المحطة الفضائية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

واستُكمِل العمل في إنشاء المحطة، التي تتكون من ثلاث وحدات، في نهاية العام الماضي بعد 11 مهمة مأهولة وغير مأهولة أُرسلت إليها منذ نيسان/أبريل 2021.

ويقود الطاقم الجديد جينغ هاي بنغ (56 عاماً)، وهو قائد مركبة فضائية ومن المجموعة الأولى من المتدربين في أواخر تسعينيات القرن الماضي. وصعد جينغ إلى الفضاء ثلاث مرات، منها مرتان صعد فيهما بصفته قائد المهمة.

وانطلق جينغ على متن السفينة الفضائية مصحوباً بزميليه تشو يانغ تشو وقوي هاي تشاو، وكلاهما يبلغ من العمر 36 عاماً، ويصعدان في أول مهمة لهما إلى الفضاء.

ويُنتظر أن تطلق بكين مهمة أخرى مأهولة إلى الموقع المداري هذا العام. ومن المزمع أيضا أن تطلق تلسكوباً فضائياً جديداً بحجم حافلة بحلول نهاية 2023.

خ.س/ ح.ز (رويترز، د ب أ)