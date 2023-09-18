 الصين تدين وصف بيربوك لرئيسها بالـ"ديكتاتور" وتستدعي سفيرة ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.09.2023

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الصين تدين وصف بيربوك لرئيسها بالـ"ديكتاتور" وتستدعي سفيرة ألمانيا

استدعت الخارجية الصينية السفيرة الألمانية في بكين للاحتجاج على وصف وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك الرئيس شي بالـ "ديكتاتور". بكين اعتبرت تصريحات الوزيرة "إساءة بالغة لكرامة الصين السياسية واستفزازاً سياسياً فاضحاً".

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحفي بعد المحادثات الثنائية مع نظيرها الصيني تشين قانغ في برلين، ألمانيا 9 مايو 2023.

وصفت بيربوك الرئيس الصيني بالـ "ديكتاتور"، في مقابلة أجرتها معها شبكة "فوكس نيوز"

 

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين (18 سبتمبر/أيلول 2023) أن الحكومة الصينية استدعت السفيرة باتريشيا فلور على خلفية وصف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس شي جينبينغ  بـ"الديكتاتور". وأوضح المتحدث أن هذا الاستدعاء حصل الأحد.

مختارات

كيف يجب التعامل مع صين أقوى من أي وقت مضى؟ وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك تطالب بـ "الحزم" في اجتماع مجموعة السبع، بينما لم تتفق حكومتها على استراتيجية موحدة تجاه بكين وتتباين المواقف في ألمانيا حول هذا الملف.

ودانت بكين بشدة وصف بيربوك لشي بـ"الديكتاتور" معتبرة ذلك "استفزازاً سياسياً". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إن "هذه التعليقات لا معنى لها إطلاقاً وتشكل إساءة بالغة لكرامة الصين السياسية واستفزازاً سياسياً فاضحاً".

ووصفت بيربوك الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"، في مقابلة أجرتها معها شبكة "فوكس نيوز" في 14 أيلول/سبتمبر خلال زيارتها للولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة في سياق الحدث عن عن الحرب في أوكرانيا "إن ربح بوتين هذه الحرب، فأي إشارة سيوجهها ذلك إلى الديكتاتورين الآخرين في العالم، مثل شي، مثل الرئيس الصيني؟ لذلك لا بد لأوكرانيا أن تربح هذه الحرب".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن الصين "مستاءة بشدة" من هذا الكلام واتخذت "خطوات رسمية لدى الطرف الألماني عبر القنوات الدبلوماسية".

واعتبر ناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة أجريت معه في برلين الاثنين أن الطريقة التي تحكم بها الصين، من خلال نظام "الحزب الواحد"، لا تتوافق "مع أفكارنا الديموقراطية". لكنه لم يستخدم مصطلح "ديكتاتور" الذي استخدمته الوزيرة.

والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هي الشريك التجاري الأول لألمانيا،  أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. إلا أن برلين اعتمدت في تموز/يوليو خطة إستراتيجية تهدف إلى خفض اعتمادها على هذه العلاقة وحماية مصالحها الإستراتيجية بصورة أفضل بمواجهة الصين التي "تزداد تشدداً". وحذرت بيربوك لدى عرض هذه الإستراتيجية الجديدة "إننا واقعيون، لكننا لسنا سذّجا".

ودعا حزب الخضر، الذي تنتمي إليه بيربوك، إلى موقف أكثر حزماً حيال الصين من شريكيه في الائتلاف الحاكم في الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس والحزب الليبرالي.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب) 

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