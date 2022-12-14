 الصين تدفع بعدد غير مسبوق من الطائرات الحربية في المجال الجوي لتايوان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.12.2022

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أخبار

الصين تدفع بعدد غير مسبوق من الطائرات الحربية في المجال الجوي لتايوان

أعلنت تايبيه أن الصين أرسلت ما لا يقل عن 71 طائرة حربية إلى المجال الجوي لتايوان خلال 24 ساعة، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الطلعات الجوية اليومية. كما تم رصد سبع سفن تابعة للبحرية الصينية حول الجزيرة.

أرشيف: تايوانيون يتابعون من شاشة جانب من مناورات جوية للقوات الصينية في الأجواء التايوانية (4 اغسطس آب 2022)

أرشيف: تايوانيون يتابعون من شاشة جانب من مناورات جوية للقوات الصينية في الأجواء التايوانية (4 اغسطس آب 2022)

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم (الاثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول 2022) أن المناورات العسكرية التي أجرتها الصيننهاية الأسبوع بالقرب من تايوان شملت نشر 71 طائرة بينها عشرات المقاتلات النفاثة، ووصفت هذه المناورات بأنها من أكبر التوغلات العسكرية لبكين حتى الآن. وكان الجيش الصيني قد أورد في بيان أنه أجرى "مناورات قتالية" الأحد ردا على "استفزازات" غير محددة إضافة الى "التواطؤ" بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأظهرت بيانات وزارة الدفاع التايوانية أن المناورات الأخيرة هي الأكبر منذ أن بدأت الوزارة بإصدار إحصاءات يومية للتوغلات الصينية. وفي بيان على تويتر ذكرت تايوان أن 60 طائرة مقاتلة نفاثة شاركت في المناورات، بينها ست من طراز سو-30 التي تعد الأكثر تقدما. ووفق ذلك فإن 47 طلعة جوية اخترقت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وهذا ثالث أعلى معدل توغل يومي مسجل.

Infografik Vergleich militärische Stärke China und Taiwan AR

وتعيش تايوانفي ظل تهديد مستمر بغزوها من قبل الصين التي تدعي أن الجزيرة جزء من أراضيها وستستعيدها ذات يوم. وكثفت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان في عهد الرئيس شي جينبينغ ما أدى الى تدهور العلاقات بينهما.

ولم تعلن الصين عن عدد الطائرات التي شاركت في مناورات الأحد ولا المواقع التي جرت فيها المناورات. وأظهرت بيانات تايوان أن معظم عمليات التوغل عبرت "الخط الأوسط" الذي يمتد عبر مضيق تايوان ويفصل بين الطرفين. وسجل عدد أقل من التوغلات في "منطقة تحديد الدفاع الجوي" التايواني جنوب غرب الجزيرة.

وتحدد العديد من الدول مناطق "دفاع جوي" خاصة بها، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية واليابان والصين.  لكن هذه المناطق تختلف عن المجال الجوي، كونها تشمل مناطق أوسع بكثير، وعلى أي طائرة أجنبية تدخلها التعريف عن نفسها لسلطات الطيران المحلية. ومنطقة الدفاع الجوي التايوانية أكبر بكثير من مجالها الجوي، اذ تتداخل مع جزء من منطقة الدفاع الصينية، وحتى انها تمتد إلى البر الرئيسي للصين.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)

تايوان: الخوف من الحرب

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